Во Владимирской области в период адаптации чиновников после новогодних праздников, решили сместить по-тихому гендиректора ООО "Владимиртеплогаз" Сергея Пиголкина, сообщает "Правда.Ру".

Первый звоночек прозвенел еще 9 января, когда, видимо, в качестве "подарка" на день рождения главному тепловику области врио вице-губернатор Александр Байер предложил… уволиться по собственному желанию. Он уточнил, что-де новый губернатор Владимир Сипягин предпочитает видеть на основных постах своих людей. Значимая деталь — о каких-либо изъянах в деятельности Пиголкина сообщено не было.

Заметим, что план о быстром и нерезонансном решении вопроса у Байера провалился довольно быстро, потому что на защиту опытного специалиста (да еще и в разгар отопительного сезона) встали главы 13 муниципальных образований, а также сотрудники "Владимиртеплогаза", отправившие губернатору письма протеста. Правда услышаны они не были.

Позже, уже 17 января, за коллегу на заседании совета по ЖКХ попытался заступиться член совета директоров ООО "Владимиртеплогаз" Альберт Русанен. Однако по сухой реакции Сипягина можно было понять, что вряд ли данная попытка будет иметь какой-либо результат.

А причина происходящему — уже известная в кулуарах фигура преемника Пиголкина. Речь идет о бывшем директоре местного филиала "Т Плюс" Александре Королеве (на фото).

За Королевым тянется довольно неприятный шлейф обстоятельств, связанных с махинациями в финансовой сфере, а также с чередой аварий, имевших место в годы его работы.

Начинал он на Владимирской ТЭЦ, причем в основном работал с финансами, дослужившись вскоре до должности заместителя директора филиала, а позже — уже и директора. Именно в это время на ТЭЦ начали строить новую парогазовую установку, на которую предприятию "удалось" потратить девять миллиардов рублей.

При этом оказалось, что строительство проходило с грубыми нарушениями, кои были выявлены при испытаниях газовой турбины. Однако это обстоятельство легко сошло Королеву с рук. Ежегодно он стал — через заключение контрактов с "удобными" подрядчиками — тратить сотни миллионов рублей на ремонт агрегата. При этом из-за аварий люди оставались на продолжительное время без горячей воды и тепла.

В 2014 году ТЭЦ поглотило "Владимирские коммунальные системы". При этом в области поговаривают, что подрядчикам предложили "откатить" наличными 10 процентов от общей стоимости работ. Солидные конторы (например "Энергострой", "Лекон", "Химтехпром") от подобного отказались. И, как легко догадаться, довольно скоро остались без подряда. Однако нашлись и "сговорчивые", работавшие, в частности, в крепкой связке с тогдашним руководством муниципального предприятия.

В то же время у Королева слова продолжали расходиться с делами. И куда уходили миллионы рублей, о которых он докладывал как о потраченных на подготовку к зиме, до сих пор можно только догадываться. Состояние труб и котельных недвусмысленно говорило о том, что деньги уходили большей частью по другому адресу.

Аварии в 2015–2016 годах возмутили общественность, но и через год все осталось по-прежнему. Хотя факт растрат средств, выделенных на организацию отопительного сезона, уже был налицо.

Далее Александру Королеву удалось еще немало заработать, придумывая соответствующие ходы, в частности, установив плату за подключение труб в индивидуальном порядке — в домах комплексной застройки на улице Мира (Владимир) в 2015-м.

Результатом проведенных тогда "переговоров" стали следующие цифры: тепловики тогда вместо положенных 31 миллиона рублей получили лишь шесть. И это после 14 месяцев переговоров!

Следующий "гениальный" план Королева заключался в сдаче в аренду помещений на ТЭЦ (в которых, как известно, оплачивалась потребляемая там энергия). Однако гораздо интереснее, чем занималась сама компания-арендатор. Это был майнинг криптовалют. Надо ли уточнять, кому принадлежала компания…

Эта "деятельность" Королева стала последней каплей, и в мае 2018-го акционеры контракт с Александром Королевым уже не продлили.

Так "эффективный менеджер" оказался не у дел. Однако, судя по всему, безработным ему оставаться недолго…

На фото: Александр Королев. Источник: prizyv.tv