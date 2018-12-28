В Рыбинске построили "золотое" кольцо для автотранспорта

Оказывается, дефицит бюджета — далеко не единственная неприятность, от которой может пострадать среднестатистический российский город. Еще неприятнее оказываются ситуации, когда средства выделяются, однако главы региона, распределяя их, не всегда руководствуются интересами жителей.

Видимо, подобное происходит в настоящее время в Рыбинске, где на решение наболевшего дорожного вопроса из федерального и областного центров были выделены вполне серьезные суммы, сообщает "Правда.Ру". Казалось бы, можно было потратить их на обновление и развитие многих дорожных объектов, которые в городе уже давно на ладан дышат…

Но в Рыбинске решили, что, видимо, что это не так интересно, и занялись "эффектными" проектами, подобными созданию "Автомобильной дороги по улице Расторгуева с организацией кольцевого движения в районе пересечения улиц Ворошилова, Черепанова, Суркова в городском округе города Рыбинска Ярославской области".

Изучение материалов тендера по этому объекту (а они представлены в открытом доступе на сайте госзакупок) открывают интересные подробности.

Так, в заключении о проверке достоверности определения сметной стоимости трех этапов работ фигурирует определенная сумма — на четвертый квартал минувшего года она составляла 109 285 240 рублей. При этом обращает на себя внимание длина самого линейного объекта, которая не превышает 700 метров, плюс — само кольцо.

В заявителях же на экспертизу указана компания, интересы которой, судя по всему, и стали причиной развития именно этого проекта, а не какого бы то ни было иного, — ООО "Виконда Девелопмент".

К августу 2018 года стоимость первого и третьего этапов проекта волшебным образом преобразовывается в сумму, равную 109 543 740 рублям. При этом тендер выигрывает его главный, а на деле — и единственный участник, между тем цена выбрана, как мы понимаем, максимальная.

Второй же этап (который в заключении оценивался в 6 323 660 рублей) переносится на следующий год. А его стоимость, на минуточку, вырастает до… 42 миллионов рублей. При этом трудно отказаться от стойкого ощущения, что выиграет его все тот же фигурант.

Таким образом, то самое кольцевое движение обойдется в сумму более 150 миллионов рублей. Не будем забывать о том, что это стоимость за менее чем один километр дороги!

Источник фото: rybinskcity.ru