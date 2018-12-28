Суд накажет "наставников" начинающих рыбаков

Прокурор Бутурлинского района Воронежской области подал три исковых заявления на владельцев сайтов с информацией для рыбаков, рассказывает "Поплавок".

Как объяснили в прокуратуре, владельцы сайтов описывали, как ловить рыб, занесенных в Красные книги Воронежской области и России. В частности на сайтах можно было прочитать, как добыть волжского судака (берша) и стерлядь.

Напомним, что согласно статьи 8.35 КоАП РФ наказание предусмотрено не только за браконьерский лов рыб, которые находятся в Красной книге. Наказывают так же за действия или бездействие, которые ведут к их уничтожению.

По этой статье граждан могут оштрафовать на 2-5 тысяч рублей, должностных лиц на 15-20 тысяч, а юрлица могут быть оштрафованы на 500 тысяч и до 1 миллиона рублей.

Фото: Liter.kz

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