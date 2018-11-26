Итоги форума Ходорковского: русофобы наелись, напились и денег получили

Михаил Ходорковский уже давно известен тем, что тесно сотрудничает с Западом. Беглый олигарх создал фонд «Открытая Россия», признанный нежелательным в РФ. Также он финансирует оппозиционные СМИ, в число которых входит «Новая газета».
С 23 по 25 ноября в Праге Ходорковский проводил форум «Россия без Путина». Участники должны были заранее подать заявку и пройти регистрацию. Интересно, но на мероприятие не допускались журналисты, лояльные к России. Даже если они потратили собственные средства на поездку.
Но на конференцию удалось попасть корреспонденту Федерального агентства новостей. Журналист собрал достаточно много интересной информации о прошедшем мероприятии.
Форум финансировался за счёт Ходорковского и фонда русофоба Вильяма Браудера. Основными темами были политика, экономика, медиа, правозащита, геополитика, права заключенных в России.
Речи Ходорковского ни на кого не произвели впечатления. Кто-то был под кокаином, кто-то навеселе. Политики и журналисты обсуждали свои будущие покупки в дьюти-фри. Кто-то хвастался количеством провезенных блоков сигарет и водки. По словам очевидцев, это шпана какая-то, а не журналисты и политологи.
Были и иностранцы, представлявшие большой интерес для собравших российских оппозиционеров, журналистов и бизнесменов. Каждый рассчитывал получить от них деньги. Ведь для многих именно это и является главной целью.
По словам очевидцев, в этом году форум был беднее, чем раньше. Похоже, что они не будут писать высокопарных статей о мероприятии. А также не получат заветные сребреники от американцев. Те, к cожалению, предложили совсем уж ничтожные суммы.
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