Некомпетентный военный эксперт Фельгенгауэр опозорил "Новую газету"

В "Новой газете" 11 октября появился материал "Зачем нам берег ливийский?" На его написание военного обозревателя издания Павла Фельгенгауэра вдохновил фейк из британской желтой газеты The Sun. Англосаксам примерещилось российское военное присутствие в Ливии, а также вмешательство россиян в гражданскую войну. Фельгенгауэр не смог остаться в стороне и решил "вставить свои пять копеек".

На сегодняшний день ливийское "Правительство национального согласия", признанное ООН и ЕС, находится в Триполи, но при этом город контролирует сразу пять группировок. Их названия наводят страх на ливийцев, страдающих от вылазок радикальных исламистов. Это "Специальные силы сдерживания RADA", "Мобильные национальные силы", "Лива аль-Наваси", "Бригада революционеров Триполи" и "Бригада мучеников Абу Салима". Группировки формально подчинены "Правительству национального согласия", но на деле — это беспредельщики, у которых "своя игра".

Военный обозреватель "НГ" Фельгенгауэр, не служивший в армии и биолог по образованию, конечно же, прощелкал сентябрьские новости о ситуации в Триполи. Положение в городе обострилось: группировки устроили "кровавую баню" на улицах, стреляя по живым мишеням. Генсек ООН выразил озабоченность, что стороны, договорившиеся о прекращении огня, устраивают перестрелки в жилых кварталах. Убиты и ранены десятки человек. Сотни семей рванули к границе с Тунисом, из-за чего на КПП в Рас-эль-Джадире начался хаос.

Фельгенгауэр этого не знал, как и много другого. Горе-эксперт назвал Халифа Хафтара "самопровозглашенным фельдмаршалом" и попал пальцем в небо. Во-первых, на его территории полный порядок, все под контролем. Во-вторых, он получил звание фельдмаршала от Палаты представителей Ливии. Это второй парламент, такой же легитимный, как "Правительство национального собрания".

Фельгенгауэра никогда не смущало невежество в военном деле, поэтому он взялся пророчествовать о неминуемом провале в Ливии (куда Россия даже не заходила), да еще заявил, что Хафтар -глава вооруженной группировки, контролирующей Киренаику. Горе-эксперт вообще не разбирается в ливийской теме. Киренаика — это большая область в стране, где много крупных городов. Ее контролирует Ливийская национальная армия, где служит Халифа Хафтар. ЛНА — это вовсе не "вооруженная группировка", а армия страны, имеющая четкую структуру с авиацией и флотом.

Кстати, о флоте. Он задействован в спецоперациях в прибрежной зоне, пресекая нелегальную миграцию и контрабанду. Флагманский корабль ливийского флота "Аль-Карама" в свое время был абсолютно легально продан ирландцами голландцам. Оттуда его перепродали за 750 тысяч долларов в Ливию.

Халифа Хафтар бывает не только в Москве, но и в других государствах. Нигде фельдмаршала не считают самозванцем, к нему везде относятся с должным уважением. Фельгенгауэр про это, как водится, не в курсе. "Военный эксперт" не знает даже того, что Халифа Хафтар был на конференции по ливийскому вопросу в Париже, где его представляли как действующего главу ЛНА и генерала. Подчиненные Халифы Хафтара были в Абу-Даби на съезде Африканского союза, где встречались с комиссаром по вопросам мира и безопасности Смаилом Шерги. Все это не мешает Фельгенгауэру называть уважаемого военного самозванцем.

Сотрудник "Новой газеты" уверен, что знает обо всем. Даже о том, чего никогда не было. Не моргнув глазом, самопровозглашенный военный эксперт Фельгенгауэр, в свое время откосивший от армии, поведал о том, что в Ливии находятся российские десантники. Их, кстати, там никогда не было. Горе-эксперт, как обычно, все перепутал и переврал. С 13 по 26 октября проходили российско-египетские учения "Защитники дружбы -2018". Тогда же Египет на западе страны недалеко от границы с Ливией проводил военные маневры "Раада 29". Полная некомпетентность Фельгенгауэра обернулась публикацией байки о российских десантниках в Ливии.

Но этим дело не ограничилось. Решив поразить мир сенсацией, диванный "аналитик" поведал, что у Халифа Хафтара имеются проблемы со здоровьем. Такие выводы он сделал на основе вброса французской газеты Le Monde, сообщившей 11 апреля 2018 года о том, что Халиф Хафтар перенес инсульт и лишился дара речи. Родственники и сослуживцы лидера ЛНА информацию опровергли. Кроме того, Хафтар 15 апреля выступал по ливийскому телевидению: выглядел здоровым, никаких проблем с речью не было. Все это не смутило Фельгенгауэра, решившего сотворить "сенсацию" на пустом месте.

Сотрудник "Новой газеты" — настоящий клоун, который вообще не разбирается в ливийском вопросе. Он даже не знал, что спустя 12 дней после публикации французского фейка "немощный" Хафтар лично объявил о начале военной операции ЛНА на юге страны. Ее целью была защита границы Ливии от бандитов, решивших пробраться в страну из соседних Чада и Нигера.

Любому человеку, разбирающемуся в ливийском вопросе, понятно, что представляет из себя так называемый эксперт "Новой газеты", самозабвенно тиражирующий ахинею, не стоящую выеденного яйца. И это касается не только Ливии — у господина Фегельнауэра есть "авторитетное" мнение относительно любого военного конфликта. И не важно, насколько оно дилетантское. Главное — ему везде мерещится русский след. Прямо хоть санитаров вызывай.

Кстати, недавно наш дорогой биолог, отчаянно пытающийся выпрыгнуть из собственных штанов и влезть в галифе военного эксперта, напел много интересного о ситуации в Сирии. В своей статье он назвал Идлиб "непокоренной зоной деэслакации, в которой скрываются около трех миллионов сирийцев, сбежавших от карателей Асада и его союзников". Фельгенгауэр либо все перепутал, либо выступает за террористов. В Идлибе находятся недобитые боевики-исламисты, которые живут по законам шариата и запросто рубят головы и руки всем неугодным.

Фельгенгауэру не стоит называть себя военным экспертом, чтобы не позориться. Похоже, что сотрудник "НГ" просто городской сумасшедший, который пишет разную чушь, а либеральное СМИ радостно это публикует, выставляя себя на посмешище.