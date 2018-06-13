В Ростовской области прошел агрофорум "День донского поля"

"День донского поля" проходил в Зерноградском районе уже второй год подряд. Экспозиция развернулась на экспериментальном поле "Аграрного научного центра". Под делянки с 11 культурами и 88 сортами растений — от пшеницы до нута — организаторы выделили десять гектаров земли, сообщает "Правда.Ру".

Более 50 производителей сельхозтехники не только показали свои образцы продукции, но и показали ее на поле в работе. Около трех десятков химических предприятий показали свои стенды.

Агрофорум завершился предуборочным совещанием с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.

По словам министра, в этом году донским аграриям придется столкнуться с несколькими проблемами, одна из которых — засушливое лето и малое количество осадков. Поэтому уборочные работы начнутся с восточных районов региона и будет сделан акцент на применении современных технологий и сортов, а кроме того, на минеральные удобрения.

Рост цен на ГСМ вызвал недовольство у фермеров, и Константин Рачаловский обратил внимание на технологии энергосбережения, которые позволяют экономить.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев увеличил в 2018 году средства, выделяемые на возмещение затрат, связанных с приобретением сельхозтехники отечественного производства, и бюджетные средства в размере 243,7 миллиона рублей уже освоены в полном объеме за февраль-май.

Всего в регионе предстоит убрать более 3,1 миллиона гектаров ранних зерновых культур.