Ученые: эти художники рисуют молнии неправильно!

Сотни лет художники неправильно рисуют на своих картинах молнии. К такому выводу пришли ученые, проанализировав почти сто картин, написанных в период с 1500 по 2015 годы

Сопоставляя изображения на картинах с фотографиями, исследователи из Будапештского университета пришли к выводу, что художники чаще всего рисуют молнии с небольшим количеством ветвей. Скорее всего, считают ученые, в этом проявляется склонность к античной традиции, согласно которой молния изображалась в виде зигзага, сообщает Live Science.

"Художники должны изучить ряд фотографий реальных молний и запомнить самые важные морфологические характеристики: типичное количество ветвей и древовидную структуру", — говорит сотрудник Университета Лорана в Будапеште Габор Хорват.

Интересно, что начиная с 2000 года изображения молний на картинах становятся все более реалистичными, отмечают исследователи.