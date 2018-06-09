Извержение Фуэго в Гватемале — одно из самых сильных за последнее время

В Гватемале извержение вулкана Фуэго признано одним из самых сильных за последние годы. Самое мощный выброс произошел в ночь на воскресенье, 3 июня. Такого в Гватемале не было последние 40 лет. Дым и пепел от огненной горы поднимаются в небо на высоту до десяти километров. В социальных сетях люди делятся фото и видео страшного природного явления.

В нескольких населенных пунктах Гватемалы объявлен красный уровень тревоги. Из-за активности Фуэго пришлось закрыть международный аэропорт столицы Аурора.

Очередное извержение случилось в ночь на среду, 6 июня. Число погибших возросло до 75 человек. Еще 200 человек считаются пропавшими без вести. Трагедия коснулась 1,7 миллиона жителей, при этом численность населения страны составляет порядка 16,6 миллиона человек.

Пепел от вулкана распространяется в направлении ветра со скоростью до 40 километров в час. Река лавы, идущей со стороны Фуэго, переполнила берега и затронула деревню Эль-Родео. Как уточнили в Гватемальском национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями, есть раненые и сгоревшие.