Google решил не продлевать контракт на создание ИИ для дронов с Пентагоном

На последнем собрании интернет-гиганта руководство приняло решение отказаться от продления контракта с Пентагоном по созданию искусственного интеллекта для беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает издание Gizmodo со ссылкой на источники, руководитель отделения облачных сервисов компании Диана Грин (Diane Greene) напомнилп, что текущий контракт истекает в 2019 году. Представитель Google не прокомментировал её заявление.

Причиной прекращения сотрудничества стало недовольство сотрудников компании. Контракт заключили, когда Google "агрессивнее работал над военными задачами". Компания также намерена огласить новые этические принципы работы с искусственным интеллектом.

О сотрудничестве Google и Пентагона стало известно в марте 2018 года. Технологии компании понадобились Пентагону из-за количества материала, которые снимают военные дроны каждый день. Данных стало так много, что аналитики ведомства уже физически не способны его отсмотреть.

Как отметил соавтор отчёта об использовании искусственного интеллекта в армии Грег Аллен (Greg Allen), военные научились собирать информацию, но не позаботились о технологиях для анализа данных.

Компания разрабатывала ИИ, который помогает военным распознавать объекты с беспилотников. Технологии компании понадобились Пентагону из-за количества материала, которые снимают военные дроны каждый день. Данных стало так много, что аналитики не могли физически их отсмотреть.

Сотрудники Google узнали о проекте из внутренней интернет-рассылки. Некоторые из них возмутились использованием технологий компании в военных целях. Собеседники Gizmodo отмечали, что рассылка подняла важный вопрос об этичности разработки и использования машинного обучения.