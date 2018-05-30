Копию военного корабля петровских времен "Полтава" спустили на воду в Петербурге

В День города в Петербурге торжественно спустили на воду 54-пушечный линейный корабль "Полтава". И хотя многие СМИ сообщали, что это точная копия "Полтавы", заложенной лично Петром I в начале XVIII века, по факту это реплика первых линейных судов того времени.

Строительство судна, которое длилось около пяти лет, спонсировал "Газпром", а сама инициатива принадлежала главе энергетической компании Алексею Миллеру. В пресс-службе верфи "Полтава", где возводили корабль, отказались назвать затраченную на строительство реплики сумму, пишет петербургское издание "Бумага".

Впервые о строительстве "Полтавы" заговорили еще в 2012 году, когда "Газпром" начал строить в Лахте 462-метровую башню "Лахта-центр". Уже в 2013-м на Береговой линии открыли яхт-клуб и верфь "Полтава".

Руководство верфи "Полтава" обычноговорит, что готовит достоверную реплику 54-пушечного линейного корабля Петровской эпохи. Однако чертежей "Полтавы" XVIII века найти не удалось, поэтому за основу взяли единственную сохранившуюся гравюру голландско-русского художника Питера Пикарта, на которой запечатлена "Полтава", а также чертежи Петра I для другого судна и чертежи линейных 54-пушечных кораблей российского флота того времени.

"Нельзя со стопроцентной уверенностью заявить, что именно так выглядела первая "Полтава", в какие цвета она была окрашена. На гравюре Пикарта корабль запечатлен с кормовой стороны, поэтому относительно носовой части у нас тоже нет полной уверенности. Например, должен ли там быть лев, который находится на современном корабле? Мы построили типичный 54-пушечный корабль четвертого ранга", — сказала руководитель экскуурсионного центра верфи Оксана Роде.

По словам доцента кафедры проектирования судов Морского технического университета Андрей Захаров отметил, что ту самую "Полтаву" времен Петра строили по уникальным чертежам, а линейные корабли XVIII века, схемы которых использовали на петербургской верфи, появились уже после строительства флагманского корабля.

Еще на этапе первичных работ над современной "Полтавой" ее строители утверждали, что по возможности использовали технологии строительства XVIII века и те же материалы, что и в линейных кораблях того времени. Но делали и исключения.

"Например, в петровские времена больше использовали нагеля (деталь парусного судна в виде деревянного или металлического стержня — прим. "Бумаги"), железный крепеж, сейчас мы отдаем предпочтение металлу, — рассказывал главный строитель современного корабля Михаил Плеханов. — Другой пример: при Петре, чтобы согнуть доску, ее отжигали, снимали внутренние напряжения на открытом огне. Мы для этих целей приобретаем парогенератор — процесс тот же, но с паром работать удобнее".

К тому же, по словам Плеханова, вместо огнестрельных пушек на корабле установили "салютные устройства" — они выглядят, как орудия на линейном корабле. В обшивке использовали не 12-метровый дуб, который сейчас сложно найти, а лиственницу, а также применяли современные краски, пропитки для дерева, которых в XVIII веке, разумеется, не было.

На установку мачт, дополнительных пушек, укрепление балласта, оформление интерьера и экспозицию об истории российского флота, по оценке кораблестроителей, потребуется еще год.