Минобороны показало испытания новейшего ракетного корабля "Ураган"

Первый этап заводских ходовых испытаний малого ракетного корабля проекта 22800 "Ураган" начался на Ладожском озере. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, корабль нового поколения уже вышел с достроечной набережной судостроительного завода "Пелла". Также военное ведомство опубликовало видео испытаний.

По планам учений, экипаж МРК "Ураган" должен провести комплексную проверку целого ряда систем жизнеобеспечения корабля. На борту корабля находятся моряки, прошедшие подготовку в Объединённом учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге и сдаточная команда предприятия "Пелла".

Согласно данным военного ведомства, спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз" малые ракетные корабли проекта 22800 имеют водоизмещение около 800 тонн. Могут развивать скорость свыше 30 узлов. При этом на них оборудована двигательная установка российского производства, которая также обеспечивает высокую манёвренность и повышенную мореходность.

Кроме того, МРК данного проекта могут выполнять боевые задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль. Для этого они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами.

Как отметили в Минобороны России до 2021 года на вооружение сил Балтийского флота поступят ещё шесть малых ракетных кораблей проекта 22800, построенных на предприятии "Пелла".