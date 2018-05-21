На Гавайях лава вулкана достигла океана

Гавайский вулкан Килауэа продолжает бушевать. Излившаяся из него лава достигла океана. часть автострады рухнула под напором раскаленной массы. Повреждённый участок перекрыли. Из зоны эвакуировали местных жителей. Их призвали носить респираторы.



"Живем на чемоданах. Некоторые вещи держу в машине, другие у друзей, остальное дома. Все время хожу туда, теряю время, это настоящий стресс. Но я рад, что остался жив, и дом мой цел. Это ещё не конец света".



Из двух тысяч эвакуированных граждан более 300 находятся в убежищах, предоставленных властями. Остальные - у друзей и родственников. До сих пор в результате извержения вулкана было разрушено 40 зданий, уничтожены некоторые дороги и оборваны электропровода.

Вулкан Килауэа на Гавайях извергается уже 14 дней. Райский уголок для множества туристов стал настоящим адом. На острове из-за сейсмической активности вулкана на земле появляются расколы, потоки лавы дотекли уже до Тихого океана. Большинство жителей были эвакуированы, как и туристы острова. Многие все же испытывают судьбу и остаются в опасной близости от вулкана.

Зрелищные видео и фото извержения вулкана Килауэа на острове привлекают множество глаз. Но находится очень близко от вулкана достаточно опасно. Первой жертвой проснувшегося вулкана стал житель Гавайи. Мужчина вышел посидеть на балконе на третьем этаже в частном доме, и ему на голень упал кусок лавы. С голени и до стопы нога теперь серьезно повреждена. Мужчину практически сразу привезли в клинику и оказали необходимую медицинскую помощь. Об этой истории рассказал представитель Гавайи Джанет Снайдер.

Вулканическая активность с каждым днем только увеличивается. Несколько дней назад лава, которую извергает Килауэа, перекрыла два наибольших путей отъезда из поселков острова. Бульдозерами пытались расчищать дороги.

Появились 22 трещины из-за вулкана, а недавно вулкан выпустил дым столбом, высотой до 3000 м. Ученые утверждают, что есть вероятность последующих выбросов газов с пеплом высотой до 9000 метров, что значительно ухудшит навигацию в воздухе. Из наиболее опасных зон были вывезены 2000 жителей, и около 10 тысяч ждут эвакуацию. Потоки лавы уничтожили 30 домов.

Лава, извергнувшаяся Килауэа, разлилась на территорию протяженностью 24 км к западу от вулкана. Потоки добрались до побережья на юге Большого острова. Лава смешалась с морской водой и это вызвало образование токсичного облака. Видео этого потрясающего эффекта появилось в интернете. На восток от вулкана такая же плохая видимость, как и к западу.