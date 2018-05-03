Российский истребитель Су-30СМ разбился в Сирии

Министерство обороны России сообщает о том, что в Сирии, примерно в 9:45 мск, потерпел катастрофу российский истребитель. "Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", — заявили в ведомстве.

В момент аварии самолет набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим и находился над акваторией Средиземного моря.

По предварительным данным, огонь по самолету не открывали — в двигатель машины могла попасть птица. "Никакого огневого воздействия по самолету не было", — сообщили в Минобороны.

Последняя крупная катастрофа российского самолета в Сирии произошла в марте. Тогда при заходе на посадку на аэродром Хмеймим разбился транспортный Ан-26. На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.