В Ростовской области достроен стадион к ЧМ-2018

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 17 марта в своем Twitter поделился хорошей новостью: "Полностью завершен еще один проект к ЧМ-2018. Вчера вечером был подписан акт о приемке в эксплуатацию "Ростов-Арены". Впереди только завершение работ по благоустройству территории возле стадиона".
О том, что документы о вводе в эксплуатацию стадиона "Ростов-Арена" подписаны, 16 марта сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, сообщила "Правда.Ру".
Решение о строительстве нового спортивного объекта приняли в 2013 году. С этого времени сначала осуществлялся намыв основания стадиона. "Если весь намытый песок сложить в железнодорожные вагоны, то получится состав от Ростова-на-Дону до Москвы", - сообщил Сергей Сидаш.
К началу февраля 2016 года построили 42 процента "Ростов-Арены". Было завершено устройство всех железобетонных конструкций.
С 13 июля 2016 года начался монтаж кровли и наружных фасадов. По завершении этого периода стадион был готов на 60 чем процентов.
Сергей Сидаш особенно отметил качество обзора на новом стадионе: "Даже с последних рядов верхних ярусов зритель отлично слышит голоса игроков, четко различает их лица и движения".
Обустройство футбольного поля началось в октябре 2016 года. С начала февраля 2017 года начали монтировать витражи и оконные блоки, велись штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо- и теплоснабжения, а также монтаж лифтов и установка дверей.
20 июля 2017 года начали обустройство травяного покрытия нового стадиона, а 15 августа его впервые подстригли и начали монтаж кресел.
20 декабря строительство "Ростов-Арены" было завершено. И вот наконец 16 марта 2018 года стадион введен в эксплуатацию.
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