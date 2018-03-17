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    • Опубликована
    • 17.03.2018 в 23:58

Стало известно, кто проголосовал самым первым на выборах президента России

Разрешился спор двух российских блогеров за право называться самым первым в мире человеком, проголосовавшим в единый день голосования 18 марта.

Им стал travel-блогер Михаил Ронкаинен, который отдал свой голос на выборах президента России в новозеландском городе Окленд.

А YouTube-блогер Артем Кей, который и был соперником Михаила по спору, первым заявил о своем намерении и в тот же миг прошел регистрацию в одном из избирательных участков Петропавловска-Камчатского.

Вот тогда-то ему и бросил вызов Ронкаинен, выяснив, что в Новой Зеландии избирательные участки открываются на час раньше, чем на Камчатке. Однако соперник обвинил Михаила в мошенничестве: по его утверждению, раз в Окленде нет российского посольства, то и проголосовать там невозможно.

Поставили все точки над И представители ЦИК. Они сообщили, что первым в мире открылся избирательный участок, охватывающий Тонга, Самоа и Новую Зеландию.

В результате, все-таки первым проголосовавшим на выборах президента Российской Федерации стал Михаил Ронкаинен. При этом Артем Кей получил статус первого человека в истории России, проголосовавшего на территории нашей страны в 2018 году.

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