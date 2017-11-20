Восемь фактов о Москве

1. Только четвертое поколение людей, живущих в Москве постоянно, можно считать коренными москвичами, но таковыми являются лишь 2%.

2. Стеклянные окна появились в домах бояр в XVI веке, а до той поры у жителей Москвы вместо стекол был бычий пузырь или слюда.

3. Впервые водопровод появился в Москве только в 1804 году. А систему канализации построили ещё позже - в 1898-м.

4. Московский телеграф начал свою работу в 1872 году, а первые телефоны зазвонили у москвичей в 1882 году.

5. Около 114 лет назад в Москве появилась первая велодорожка. Тянулась она вдоль нынешнего Ленинградского проспекта и активно использовалась москвичами на рубеже веков.

6. Александр II — последний на данный момент глава российского государства, родившийся в Москве.

7. Полицейских служителей в крупных городах России XVI века, в том числе и в Москве, называли Земские ярыжки.

8. Миллионный житель Москвы родился в 1897 году.