Чем живет предвыборный Иркутск

До единого дня голосования в России осталось меньше месяца. Политики и политологи, кандидаты и депутаты, политтехнологи и имиджмейкеры, журналисты и блогеры — у всех боеготовность №1. Сейчас в России особое время, когда страсти кипят, и каждая партия обещает избирателям новое прекрасное будущее. Почти хочется всем верить и за всех проголосовать. Политические противовесы заявляют принципиально противоположные принципы и подходы к устройству страны с разницей в 20 секунд. И если у федеральных СМИ свои правила, то в регионах все идет гораздо жестче и откровеннее.





Об особой предвыборной ситуации в Иркутске нам рассказалГригорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований

Иркутская область — один из самых сложных регионов: тут и высокий уровень протестного голосования, и буквально отморозившиеся стервятники-журналисты, и столкновение сильных групп интересов. Каждый новый электоральный цикл в Приангарье проходит под лозунгом "Не допустим черных предвыборных технологий". Конечно, это все слова, в реальности никто не придерживается этого лозунга, все происходит как в известной психологической пошаговой ролевой игре "Мафия": города Сибири засыпают, и просыпаются политтехнологи, а регион погружается во мрак примитивнейшей чернухи, которую горожане по утрам находят у себя в почтовых ящиках.

Интересна реакция самых иркутян. Институт прикладных политических исследований проводил свои замеры во всех крупных городах Иркутской области. Главный вывод — избиратели давно устали от региональной политики, устали от своих элит, устали от всего, что связано с управлением на уровне области, города или поселка. Уверен, подобное индифферентное отношение,- прямое следствие разочарования региональной властью в целом.

В Иркутской области политические претенденты и их технологи давно оторвались от реальности и живут в своей упрощенной виртуальной предвыборной картине мира, в своем нарративе "идеальной" предвыборной кампании, которая предполагает: больше примитивных рекламных щитов, больше грязи на оппонента, больше подвозов, больше подкупов. А поэтому выборы, даже на местном уровне, — это состязание не для слабонервных избирателей, а для региональных элит и их обслуживающих команд.

Иркутск — один из немногих городов, где официальные издания уровня, например, "Байкальских вестей" или "Восточно-Сибирской правды" преспокойно размещают откровенно тенденциозные материалы компрометирующего содержания, а редактора и владельцы многих СМИ выступают в роли информационных рэкетиров. В Иркутске независимость журналиста трактуется как возможность "закошмарить" политика, а затем у него что-нибудь отжать или подороже запродать его же конкуренту.

В федеральном центре есть иллюзия существовании информационной вертикали. На самом же деле их башни-облучатели не достреливают до Восточной Сибири, тут особая криминально-конфронтационная политическая культура. Каждый кандидат, как умелый напёрсточник, пытается объегорить другого.

В СМИ достаточно широко обсуждались праймериз в Иркутской области, когда Шелеховский одномандатный округ захлестнула волна чернушной пропаганды, выходящей подчас за пределы здравого смысла. Против действующего депутата, молодого тяжеловеса Сергея Тена запускался весь трехсоттысячный тираж "Байкальских Вестей". Впрочем, это не помогло инициаторам кампании, потому что избиратели все-таки голосуют не только за лозунги и эмоции, но и голову включают, так что на предварительных выборах они отдали свои голоса депутату Тену. Уверен, что никто из тех, кто запускал в Тена эту грязь, так и не понял, что любые нападки в адрес сильного конкурента только укрепляют его имиджевые позиции.

Иркутская грязь под большим напором продолжает бежать по трубам. Ее не остановить, потому что вентиля давно слетели. Не удивлюсь, если на выборах 2016 Иркутск подтвердит статус "столицы черных предвыборных технологий".

23 августа в Иркутской области группа "Собственный выбор", созданная из профессиональных гражданских активистов и наблюдателей для обеспечения гражданского контроля на выборах в Госдуму, представила свой первый обзор "Черный пиар в Иркутской области: выборы в Государственную думу — 2016". В материале наблюдатели рассказали о новых волнах чернухи, которые накрыли область.

В последнюю неделю перед стартом официальной предвыборной агитации многие иркутяне получили телефонные звонки, это был формирующий их мнение опрос. На самом деле люди, которые запустили эту технологию, не очень понимают специфику усталости иркутского избирателя от политики. Любое вмешательство в их личную жизнь может вызвать только протест и раздражение. Да и не только в Иркутске.

Другой" черной политтехнологией", которую не так часто можно встретить "в полях", стало использование официального бюллетеня кандидата от Партии Роста Ивана Грачева. Энергетик из Казани и муж Оксаны Дмитриевой вел дорогую избирательную кампанию в чужом для себя регионе.

Остается только недоумевать, зачем в официальной агитационной газете Грачеву понадобились смонтированные "на коленке" публикации с псевдокомпроматом на своих основных конкурентов — единоросса Сергея Тена и коммуниста Антона Романова. В Иркутской области кандидат от партии Роста, ставшей главным объектом шуток из-за неудачной кампании, остается чуть ли не единственным участником электоральных баталий, кто не скрывает себя, как заказчика чернухи. Безусловно, все это отразится на результатах выборов. Осталось меньше месяца до конца избирательной кампании.