Сказка, воплощенная в жизнь: Жителям Курил ипотеку дадут под 0%

Жителям Курильских остров будет предоставлена беспроцентная ипотека на строительство и приобретение жилья, заявил губернатор Олег Кожемяко. Такое решение было принято в связи с непригодностью большинства зданий для проживания, пишет Pravda.Ru.





"Речь идет о предоставлении ипотеки для жителей Курил под 0% через Сахалинское ипотечное агентство. У них появится возможность выбора - поселиться в многоквартирном доме или построить собственный, исходя из финансовых возможностей. Во втором случае муниципальные власти будут обязаны предоставить земельный участок. Кроме того, запланировано и строительство на Итурупе арендных домов, в них уже пожелали получить квартиры 173 семьи", - сообщил Олег Кожемяко.

Предложение по беспроцентной ипотеке действует уже сегодня - на данный момент 49 человек региона получили участки под строительство жилья.

Ранее Правда.Ру сообщала, что в прошлом году крупнейший российский банк начал принимать заявки на "Ипотеку с государственной поддержкой". При этом заемщики должны были внести необходимый минимальный первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости недвижимости, при этом процентная ставка будет не выше 12% в рублях, а масимальный срок кредитования составляет 30 лет.