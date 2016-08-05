Киев не смог найти доказательств "российской агрессии"





Более двух лет продолжается вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, но до сих пор никаких убедительных доказательств "российской агрессии" против Украины так и не удалось обнаружить и представить международному сообществу, пишет Pravda.Ru.

Об этом в пятницу, 5 августа, в интервью телеканалу "112 Украина" сказал депутат Верховной Рады Евгений Мураев. "Мы слышим про миллион доказательств. Давайте предъявим их миру! В Европе эти разговоры уже не воспринимают", - заявил Мураев.

Он добавил, что месяц назад написал официальный запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) и министерство обороны страны с требованием предоставить информацию о том, какие российские воинские соединения участвуют в конфликте в Донбассе. "По закону о статусе народного депутата мне уже должны были ответить, но до сих пор никаких сведений не поступило", - сказал украинский парламентарий.

Однако, пока ищут и не могут найти подтверждения "российской агрессии" против Украины, европейские лидеры продолжают говорить о необходимости "расширения м усиления" антироссийских санкций.

Между тем, официальный Киев продолжает сыпать обвинениями. 28 июля президент Украины Петр Порошенко рассказал, что "Москва развязала войну против Златоверхого Киева". При этом двумя месяцами ранее украинский лидер признался, что хоть и "ненавидит воевать с Россией, но как главнокомандующий должен защищать Украину". Вместе с тем он высказал мнение, что "агрессия" Москвы стала стимулом для "европейских устремлений украинцев".

В прошлом году МИД Украины потребовало от России "заверений, что Россия не будет использовать свои вооруженные силы против Украины".

Эксперты, журналисты и даже блогеры ехидно спрашивают - а против кого же тогда воюют ВСУ? Ведь по словам Порошенко и множества украинских политиков, активистов и простых украинцев "идет война с Россией и ее армией"! Таким образом, МИД Украины, фактически, дезавуировал все ранее звучавшие заявления о "российской агрессии" и "тысячах спецназовцев ГРУ, десанта, танкистах из России".

До этого в ООН Порошенко в очередной раз называл Россию "страной-агрессором", это же указано в новой военной доктрите Украины. "Сегодня нельзя называть русских и украинцев братскими народами, так как между ними идет война",- сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Также в начале прошлого года заявление, опровергающее множество официальных сообщений Киева, госдепартамента США, лидеров ЕС и НАТО, сделал начальник генштаба ВС Украины Виктор Муженко. В эфире "Пятого канала" украинского ТВ он признал, что "в Донбассе нет регулярных частей российской армии".

По его словам, генштаб располагает лишь "доказательствами того, что на стороне ополченцев воюют отдельные граждане России". Но о добровольцах, едущих защищать Донбасс, не являясь действующими военнослужащими РФ писали и сами ополченцы. "В настоящее время украинская армия не ведет боев с регулярными частями армии России", - подчеркнул Муженко.

Впрочем, в 2015 году сенсационное признание уже делал глава разведки Франции генерал Кристоф Гомар - заявив, что российские войска никогда не вторгались на Украину, а разведка США фальсифицирует данные о "вторжениях".

Не смог найти подтверждения присутствия российских войск на Донбассе и Шевченковский районный суд Киева, который в этом году вынес решение отказать в удовлетворении иска о признании вооруженной агрессии России против Украины.

Напомним, что НАТО постоянно обвиняло Россию в перебрасывание на Украину военных и техники, но ни разу не смогло привести веских доказательств - и это в современное время, когда разве что ботинок не снимает фото и видео. Россия же традиционно заявляла - страна не является стороной во внутриукраинском конфликте.