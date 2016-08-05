Лето-2016: Туристы выбирают Черноморское побережье России

В то время, как пляжи Азовского моря наполнены меньше, чем наполовину, в курортных городах Черноморского побережья Краснодарского край заполнены полностью.





"В пик курортного сезона, который приходится на конец июля - первую половину августа, основной наплыв отдыхающих пришелся на муниципальные образования Сочи, Геленджик и Анапу. Именно здесь сегодня наблюдается максимально возможная загрузка пляжных территорий. С другой стороны, можно сказать, что пляжи Азовского моря достаточно свободны", - сообщили в министерстве по курортам, туризму и олимпийскому наследию, пишет Pravda.Ru.

Всего в летний сезон 2016 года на Азово-Черноморском побережье края открыты 474 пляжа, что на 22 пляжа больше, чем годом ранее. По информации регионального Минтуризма, к началу августа власти Ейского района оборудовали для отдыхающих новые пляжные территории на Косе Долгой протяженностью около 6,5 километра. Новая зона отдыха за сезон сможет принимать до 100 тысяч человек, что будет способствовать разгрузке традиционного Черноморского направления.

"Пляжи оборудованы необходимой для туристов инфраструктурой - душевыми, туалетами, раздевалками, мусорными баками. Дежурят спасатели и медики. Здесь также работают несколько баз отдыха", - отметил представитель министерства.

Ежегодно в период курортного сезона за состоянием качества воды водоемов на курортных территориях наблюдают специалисты управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В ведомстве "Интерфаксу" сообщили, что на начало августа все пробы воды Азово-Черноморского побережья, отобранные на санитарно-химические и паразитологические показатели, соответствовали гигиеническим нормативам. Патогенных микроорганизмов не выявлено.

Какие сюрпризы приготовило отдыхающим нынешнее лето? Где может получить комфортный отдых российская семья со средними доходами? Благодаря чему произошла значительная переориентация туроператоров на внутренний туризм? Об этом рассказывает в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.