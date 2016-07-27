Кто срывает инвестпроекты свободного порта Владивосток

27 июля 2016 года во Владивостоке Пятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу ОАО "Владивостокский морской рыбный порт", оставил в силе вынесенное ранее решение об обязании освободить и передать ФГУП "Нацрыбресурс" государственные причальные сооружения, принадлежащие госпредприятию на праве хозяйственного ведения.





Судебные тяжбы между подведомственным Росрыболовству ФГУПом и ВМРП длятся не первый год с неизменным результатом - попытки порта заставить сдать причалы на заведомо невыгодных государству условиях не находят лазейки в действующем законодательстве.

Что же происходит на самом деле? Ситуацию прокомментировал Заместитель Генерального Директора Нацрыбресурса Сергей Сухов.

"Мы вообще не понимаем почему складывается такая ситуация, когда достигнутые вроде договорённости с руководством ВМРП сначала затягиваются в исполнении, а затем вообще дезавуируются. Еще в марте 2016 года вопрос о заключения договора аренды причалов между ФГУП "Нацрыбресурс" и ОАО "Владморрыбпорт" был решен на совещании у заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководителя Росрыболовства И. В. Шестакова. После согласования всех технических деталей проект договора был передан в порт, и на протяжении уже 2-х месяцев руководством порта он так и не был подписан.

Сегодня, как и ожидалось, закон есть закон, судом была отклонена апелляция ВМРП к Нацрыбресурсу. И что же?! От Владивостокского рыбного порта мы сразу получаем ответ на все наши, достигнутые ранее, договорённости - все о чем договорились не устраивает. И риски, по их словам, большие, и оценка имущества не правильная. А зачем надо было столько времени выяснять это? Нас обвиняют в затяжке подписания договора аренды с ВМРП. А мы то здесь причем? Вся пресса на Дальнем Востоке, я уж не знаю - кто и как их снабжает информацией, обвиняет наше предприятие в мыслимых и не мыслимых грехах. Но позвольте! Мы же только ЗА стабильные договорные отношения! Получается, что ОАО "Владморрыбпорт" все это время водил нас за нос, пытаясь не мытьем, так катанием получить эти причалы безвозмездно и в собственность. Задействовав при этом все ресурсы, на которые способен. Хотя другие портовые операторы во Владивостоке давно и успешно работают на основе договоров аренды. Более того, есть примеры строительства новых причалов и новых портов полностью на частные инвестиции.

Думаю, что причина сложившейся ситуации заключается в том, что учредители ВМРП банально не хотят вкладывать свои деньги в эксплуатируемое ими государственное имущество. А еще, прикрываясь статусом резидента Свободного порта Владивосток, пытаются вытрясти из государства дополнительные льготы и имущество. В результате порт не только уклоняется от заключения договора долгосрочной аренды, но и своими действиями ставит под сомнение реализацию инвестиционного проекта по строительству нового портового холодильника. Средства на реализацию которого, кстати, по льготной ставке предоставляет Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. То есть опять государство."

На сегодняшний день для ОАО "ВМРП" ситуация предсказуемо сложилась следующим образом. Полномочия оператора причалов должны будут возложены на ФГУП "Нацрыбресурс". Это не остановит деятельность порта, а лишь потребует некоторой бумажной работы - будут оформлены ряд договорных отношений по использованию причалов. И даже если это будет не аренда, то возможно оказание услуг по предоставлению причалов или другая форма договора - законодательство это позволяет.