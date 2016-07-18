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Владимир Евсеев: Пока Турция не ущемляет интересы США, угрозы изгнания ее из НАТО - демагогия

Мир | 18.07.2016


Владимир Евсеев: Пока Турция не ущемляет интересы США, угрозы изгнания ее из НАТО - демагогия. 3353.jpeg

Cегодня госсекретарь США Джон Керри обратился  к турецкому правительству с призывом о  соблюдении демократических принципов. Как передаёт Washington Post,  госсекретарь США Джон Керри обеспокоен арестами государственных чиновников, подозреваемых в попытке государственного переворота. После известных событий турецкие власти  не исключают возможность применения смертной казни для тех, кто будет уличён в причастности к заговору. 


По мнению главы внешнеполитического ведомства  США, подобные действия идут вразрез с основополагающими принципами демократии. Их нарушение ставит под вопрос членство Турции в НАТО. 

Насколько серьезные эти угрозы? Может ли Турция  действительно потерять членство в Альянсе? Об этом корреспондент Pravda.Ru беседовал с Владимиром Евсеевым.

"Это чистейшая демагогия. Вопрос демократии никогда НАТО не напрягал. Турция может уйти из НАТО только в том случае, если это нужно будет США. Пока им это не нужно, потому что, Турция контролирует проливы, и поэтому, уход Турции из НАТО создаст серьезные проблемы. Так что, я думаю, это не более, чем элемент давления на турецкое руководство",  - сказал Pravda.Ru Владимир Евсеев.

Конечно, такое заявление Джона Керри говорит о том, что США очень раздражены. Но вопрос демократии для США не настолько актуален, чтобы из-за этого лишиться союзника, имеющего вторую по численности армию в НАТО и, к тому же, контролирующего проливы, считает эксперт.

"Другое дело,  если Турция начнет проводить антиамериканскую внешнюю политику, например, или будет создавать серьезные проблемы США с сирийскими курдами, или начнет препятствовать движению боевых кораблей США через турецкие проливы, то есть, строго следить за выполнением конвенции Монтре, или, скажем, Анкара потребует вывода американского тактического оружия с базы Инджирлик, и закрытие американских баз. Вот это уже будут серьезные шаги, на которые США обязательно отреагируют", - сказал в беседе с Pravda.Ru Владимир Евсеев.

Попытка военного переворота, к которой вполне могли быть причастны косвенно и США, и последовавший затем процесс подавления противников в стране, который, к слову, и раньше шел, это совершенно не смущает США.

"Посмотрите, какое количество журналистов оказалось в Турции в тюрьмах за последнее время. Почти треть депутатов национального парламента лишились депутатской неприкосновенности - это же полный нонсенс. А скольких из них уже посадили? Почему же все это не смущало США? Потому что все это никак не ущемляло американские национальные интересы", - сказал Владимир Евсеев Pravda.Ru.

Заявление госсекретаря США - это лишь предупреждение. К тому же нынешней администрации править осталось несколько месяцев и в январе следующего году уже пройдет инаугурация нового американского президента, считает эксперт.

"Так что, сейчас Эрдоган это предупреждение выслушает, и продолжит делать то, что ему надо. И тут нет места каким-либо сантиментам. Конечно, звонок это тревожный, но не более того. До тех пор, пока Турция не даст повод для более серьезного давления, действительно наступая на американские интересы", - сказал в беседе с Pravda.Ru Владимир Евсеев.

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