21 правило хороших отношений

2. Никого никогда не высмеивайте и не унижайте.

3. О человеке говорите только хорошее. Если вы ничего не можете положительного сказать о другом, лучше промолчите.

4. Будьте внимательны к делам людей, тогда у вас всегда найдется повод похвалить других, а не льстить им.

5. Акцентируйте внимание на положительных качествах человека. Если пока он еще недостаточно благородный и мудрый, тогда увидьте в нем такого человека. И этот человек обязательно захочет это подтвердить.

6. Не стоит критиковать людей. Если же вы все-таки принялись за критику, тогда пусть она будет обращена к его поступкам, а не к личности человека.

7. Не стоит постоянно демонстрировать свое превосходство над другими людьми. Таким образом вы только наживете себе врагов. Хотите с людьми дружить, тогда пусть они почувствуют собственную значимость рядом с вами.

8. Всегда замечайте собственные ошибки и вину – и извиняйтесь.

9. Чтобы к вам прислушались, лучше предложить, чем издавать приказы.

10. Раздражение – это сигнал о том, что человек нуждается в помощи и поддержке. Поэтому с пониманием относитесь к данному состоянию людей.

11. Будьте хорошим слушателем и говорите поменьше.

12. Иногда давайте понять, что хорошая идея исходила из другого человека. Ведь не важно, кто был первым, важнее то, к чему это может привести.

13. Если вы считаете, что человек неправ, то, перебив его, вы все равно его не остановите. Пока он не выскажется, он будет настаивать на своем.

14. Хотите уметь прекращать любой спор, тогда признайте, что вы, возможно, неправы. Тогда исчезнет причина конфликта, и спор прекратится.

15. Чаще преподносите подарки людям без какого-либо повода. Это покажет, что вы не дожидаетесь праздников, а хотите радовать человека каждый день.

16. Если вас что-то раздражает, потерпите, помолчите, сдержите эмоции. Не рубите все с самого начала. Просто дайте человеку высказаться, а вы обратите внимание на те моменты, которые вам импонируют. По окончанию разговора оповестите оппоненту, что подумаете над сказанным.

17. Сделайте своим девизом: интересоваться людьми, нежели вызывать интерес у них.

18. Улыбайтесь.

19. Обращайтесь к человеку полным именем. Это намного приятнее, чем слышать сокращенное имя или некое прозвище. Таким образом вы проявляете уважение к его личности.

20. Постарайтесь заканчивать разговор так, чтобы у человека оставалось хорошее настроение.

21. Научитесь прощать.