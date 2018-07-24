Бедность как порок: либеральные мифы о нищете русских

Упорно налегая на то, что страна по уровню жизни населения пор плетётся «в самом хвосте» «золотого миллиарда», термина, кстати говоря, придуманного на Западе, отечественные либералы ещё с начала 2000-х выработали целую серию мифов о запредельно низком уровне жизни в «пропутинской» России. Мифов, с помощью которых они до сих пор, искусно используя СМИ, продолжают навязывать россиянам, абсолютно невзирая на данные официальной статистики, бедственное, буквально находящееся на грани краха положение страны. Самые избитые и нелепые из них в нашем обзоре.

Миф первый и главенствующий: низкий средний уровень жизни — норма для России.

Основной показатель, который характеризует средний уровень жизни граждан во всём мире и, который столь упорно любят использовать представители российской оппозиции — средняя заработная плата. Мол, в пересчёте на доллары или евро это мизер по сравнению со странами Евросоюза. К примеру, на начало 2015 года средний уровень зарплаты по России составлял чуть выше 30000 рублей: цифра, действительно, средняя и по сравнению с западными странами не очень большая. Факт.

Поэтому именно с него и начинаются все искусные подтасовки, благодаря которым от граждан утаивают, что для объективной оценки уровня жизни населения какой-либо страны мало простых данных о том сколько в среднем зарабатывает каждый её житель. Согласитесь, если гражданин той же Германии, зарабатывающий в 3-4 раза больше, чем рядовой россиянин, тратит на коммунальные услуги, на подоходный налог, на взносы по медицинской страховке, на платное высшее образование, наконец на то, что бы найти себе жильё в безопасном, не заселенном мигрантами районе, львиную долю своей месячной зарплаты, разве это говорит — он живёт лучше русского? Отнюдь, нет. Отсюда и получается, что хоть в странах ЕС средний заработок и выше, но и траты, на те государственные услуги, которые в России практически бесплатны, там несоизмеримо больше. Поэтому судить о среднем уровне жизни в стране, в первую очередь, необходимо комплексно, а не выдёргивая отдельные, настолько удобные для оппозиции данные из статистики.

Ну, а если уж и обращаться к этой точной науки с другой стороны, характеризующий не уровень заработной платы в России, а её ежегодный процентный прирост, то выясниться: с 1990 по 2014 в среднем он суммарно составил около 2,8%, что превосходит даже аналогичный показатель СССР с 1970 года. Причём с начала 2000-х данная характеристика не опускалась ниже 5%, а иногда превышала и 20% за год.

В итоге: зарплаты в стране стабильно растут, огромная часть государственных услуг бесплатна, налоги на доходы невелики — зарабатывай и живи себе в радость. Ты не в Европе — твои честно заработанные деньги не отберут. Какие тут могут быть разговоры о низком уровне жизни?

Миф второй: помимо низкого уровня жизни, в России ещё и колоссальное количество бедных.

Как видно из названия мифа, отечественная либеральная публика банально развила первый домысел: дескать, в стране маленькая зарплата, плюсом к этому далеко не все россияне способны обеспечивать себя сами, а значит и нищета должна быть на огромном уровне. Если считать первый миф истиной, то всё выглядит действительно логично. Но, во-первых, его лживость доказана ранее, а во-вторых, опять столь нелюбимая оппозицией статистика.

Согласно данным Росстата, уровень бедности в стране оставался приблизительно постоянным, несмотря на экономические спады 2008-2009 и 2014-2016 года, и в среднем не превышал 16%. Более того, в 2012 году данный показатель экономического благополучия развитых государств был подсчитан Всемирным банком и для сравнения составил 12,2 % для России, с тенденцией на снижение и 15,7% для США с тенденцией на рост.

Впрочем, и эти данные, некоторые ратующие за «благополучие народа» деятели, умудряются пустит себе на пользу. Мол, смотрите — число бедных по официальной статистике выросло почти на 10 миллионов за первый квартал 2015 года, вот, до чего страну довела власть, пора её менять и прочее, прочее, прочее...

Да, сей факт действительно имеет место быть, статистика не врёт, но масштаб всей трагедии явно искусственно завышается. Россия не Эстония, не Финляндия, не Австрия и не Дания, поэтому пресловутые несколько миллионов человек, оказавшихся за чертой бедности, от всего населения России составляют не более 7-8% процентов. Что, самой собой, не повод для гордости, но и вовсе не основание для всеобщей паники и отставки правительства; по тем же данным уже через два квартала цифра снижается на 5 миллионов, а очередной пик уровня бедности благополучно пройден

В целом же бедность всегда была и осталась бичом всех стран мира и подходить к её объективной оценке стоит аналогично тому, как и с показателем уровня жизни — комплексно, не поддаваясь на сугубо провокационные заявления, оценивающие её только с одной стороны.

Миф третий, один из самых бурно тиражируемых: российские пенсионеры нищают с каждым годом и буквально выкинуты за борт государства.

В попытке использовать в своих интересах пожилых граждан страны, либеральные деятели не останавливаются ни перед чем: оно и понятно, опровергнуть высказывания тиражируемые оппозиционными СМИ толком не кому — вышедшим на пенсию гражданам, в своём большинстве уже совсем не до этого. Тут и россказни о том, что, если бы государство только пожелало, то пенсии за счёт тех же продаж нефти выросли бы до небес, и о том что пенсию подчистую съедают инфляция и ЖКХ, и подмена понятий социальной и трудовых пенсий, словом, один из самых лакомых кусочков для провокаций народа.

Начнём с последнего — банального подлога. Как известно, в России существует два вида пенсий: социальная и трудовая. Последняя начисляется гражданам, достигшим пенсионного возраста после наработки ими определённого стажа, первая — всем иным, нетрудоспособным и не имеющим права на получение обычной пенсии. Естественно, трудовая пенсия должна быть выше социальной и в России разница между двумя государственными выплатами составляет 40-50%. Различие существенное, а сами названия пенсий, по сути, одинаковы, отсюда и подмена понятий, и крайне выгодный инструмент для игры на общественном мнении.

Далее — пенсии и коммунальные услуги вкупе с инфляцией. Статистика, статистика, ещё раз статистика и знание законов — вот самый лучший ответ на все либеральные домыслы, касающиеся нехватки пенсий на что-либо, кроме самого необходимого. Либеральный козырь с платежами ЖКХ с легкостью бьются федеральной программой, которая практически полностью субсидирует затраты на коммуналку в случае, если они превышают 22 % от совокупного дохода гражданина, то есть каждого пенсионера. Инфляция же бьётся всеми видам статистик, по самой пессимистичной из которых средний размер пенсии растёт вдвое быстрее потребительских цен. Ну и окончательно добивают домысел оппозиционеров широкий спектр пенсионных льгот (бесплатный проезд, путёвки в санатории), которыми, между прочим, обеспечены граждане далеко не всех западных стран.

И напоследок — неограниченное повышение государством размера пенсии. Тут всё до банальности просто: перед правительством никогда не стояло цели неограниченно повышать пенсии: цель, в среднем 40 % от доходов работающих, без учёта пенсионных накоплений — была успешно достигнута. Сами же пенсии с 2000 года количественно выросли более чем в 10 раз и в среднем оказались на уровне около 15000 рублей, в отличие от пенсионного возраста, который, несмотря на все либеральные страшилки, не увеличивался. Для сравнения, в той же Германии пенсии с 2000 года практически не увеличивались, а возраст выхода на пособие от государства совсем недавно был доведён до 67 лет.

Домысел об фактическом избавлении России от ненужных государству пенсионеров разбит.

Миф четвёртый, один из самых животрепещущих: неудержимый рост цен на бензин.

Главная агитка либералов в сим домысле: в России — нефтедобывающей стране, цены на бензин, несмотря на все заявления властьимущих, за 15 лет выросли более, чем в четыре раза. Размахивание подобным лозунгом перед многомиллионной армией автолюбителей, само собой, приносит множество очков в копилку отечественных либералов. Но и здесь, как всегда, нам преподносится информация не полностью.

В первую очередь, вместе с ростом цен на бензин следует указывать фактический рост доходов россиян за данный период, а он, в плане заработной платы, составил практически 27 раз! Своими словами, в далёком 2001 на среднюю зарплату россиянин мог купить всего около 200 литров бензина, а в 2015 уже порядка 900. Цена топлива действительно выросла, но гораздо серьёзней возросла возможность рядового гражданина покупать бензин.

Также не стоит забывать и про акциз на бензин, который увеличивает стоимость топлива и, который, в итоге, уходит на ремонт и содержание сотен тысяч километров многострадальных российских дорог.

Таким образом, тот домысел, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, по каким-то причинам грабящей собственных граждан на продаже топлива, не более чем очередной раздутый и нелепейший миф, появившийся из-за сознательно-поверхностного рассмотрения всей проблемы заинтересованными в ней лицами.

Миф пятый, завершающий: рядовому гражданину в России невозможно приобрести собственное жильё.

Данный домысел либералов весьма и весьма прост и проистекает из первых мифов: народ страны настолько обнищал, что обычному россиянину совершенно не по силам за всю свою жизнь заработать на обычную квартиру в любом более-менее крупном городе или, хотя бы, на дом в селе или деревне. А государство, естественно, ещё и всяческим образом ставит ему палки в колёса.

Согласитесь, давить на тему отсутствия доступного жилья в стране, которое якобы искусственно создаётся правительством — неплохой способ привлечь к себе, так называемый, электорат. Людям негде жить, виновато государство, а, значит, настало время либеральных перемен!

Развенчивается миф банальным изучением государственных программ по поддержке приобретающих жильё граждан, и мимолётным изучением рынка недвижимости.

В социальных сетях, на сайтах агентств можно отыскать тысячи объявлений по продаже квартир, студий, комнат, загородных домов. Люди, несмотря на якобы их нищенские зарплаты, покупают и продают огромное количество недвижимости на первичных и вторичных рынках, в кредиты и единовременной оплатой. Словом, рынок живёт и процветает.

Банки, далеко не по заоблачной процентной ставке, кредитуют людей, требуя первоначальный взнос в размере порядка 10% от всей стоимости жилья. А государство выделяет поистине огромные суммы на разнообразные программы по субсидированию населения. Военная ипотека, материнский капитал, налоговые вычеты на покупку недвижимости, подъёмные для уезжающих в сельскую местность, если вы поставите перед собой реальную цель приобрести жильё, то, имея даже относительно низкооплачиваемую работу, вам будет вполне по силам достичь её.

Главное в этом серьёзном вопросе — скрупулезно и планомерно двигаться, а не ходить по всяческим «русским маршам» и, наслышавшись подобных мифов, требовать от государства халявной подачки. Как говорится: ищущий да обрящет.

Отсюда и плавно вытекает вывод о пресловутой бедности, низком уровне жизни и о невозможности дорогостоящих покупок в стране. Живи, работай, занимайся делом, не жди, обещанной либералами и оппозиционерами всех мастей «манны небесной» — в получении доступного жилья, пенсии и достойной заработной платы государство не останется безучастным.