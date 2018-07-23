Названы причины ранней смертности

Что это означает? Например, все ту же известную истину, что хронические болезни, не связанные напрямую с инфекцией или внезапной травмой, редко возникают на пустом месте, и у каждого недуга есть своя долгая история и свои вечные спутники, среди которых лень, невежество, неумеренность и обжорство, курение, алкоголь. Однако хотим мы или нет, именно борьба с главными «факторами риска» самых фатальных болезней — курением и злоупотреблением алкоголя, пропаганда правильного питания и целого ряда скучных и даже поднадоевших от частого упоминания мероприятий, которые мы привычно называем «здоровым образом жизни» дают самый заметный и долговременный эффект. Ведь несмотря на все успехи медицины, новые супер -лекарства и методы лечения «вечные болезни» по-прежнему очень трудно вылечить, гораздо легче — просто ими не заболеть.

Во многих странах именно простая прагматика и трезвый экономический расчет заставляют принимать дополнительные меры, связанные например, с повышением налогов на табачную и алкогольную продукцию; строже контролировать торговлю газированными напитками, зачастую перенасыщенными сахаром. И упорно вести разъяснительную работу, предупреждая нас, неразумных, от чрезмерного увлечения всем пусть и вкусным, но абсолютно неполезным — пресловутым фастфудом (который, если честно, и вкусным может показаться разве что после недельной голодовки!), и прочей неправильной едой, главные отличительные признаки которой — высокое содержание жира, сахара или соли.

Кстати, даже такая забота на уровне государства уже дает свои ощутимые плоды (по данным Минздрава России, за последние 25 лет уровень потребления табака, вызывающего сердечно-сосудистые заболевания и рак легких, у нас сократился на 17%, а уровень алкоголизма — на 19%). А идеи здорового образа жизни — не в последнюю очередь благодаря телевидению, пусть нехотя, с ленцой, но все-таки становятся частью нашей обычной, ежедневной жизни.

«Есть две беды, лидирующие в деле сокращения человеческой популяции: табакокурение и чрезмерное потребление алкоголя. Про алкоголь всё не так уж однозначно. С табаком ясности больше — безусловно вреден, враг человечества номер один!» — согласен с глобальными выводами Всемирной организации здравоохранения известный врач, популярный телеведущий, автор книг «О самом главном», «Вектор страха», «Как жить дольше 50 лет» и многих других Александр Мясников.

«Сегодня от табака погибает в год 6 млн человек: в разы больше, чем от СПИДа и туберкулёза! — говорит Александр Леонидович. - Табак опасен в любом виде: сигареты, сигары, трубки, кальян, жевательный, нюхательный — в любом. Я не буду здесь повторяться и приводить результаты тысяч исследований, подтверждающих факт, что курение является основной причиной онкологии (любой, а не только лёгких!), инфарктов, инсультов, фатальных болезней лёгких, диабета, импотенции, остеопороза, пародонтита и массы других… Давайте поговорим о том, как избавиться от курения окончательно. Тут ведь абсолютно прямой и незамысловатый вопрос — кто с кем раньше покончит: вы с курением или оно с вами? Так что давайте поторопимся!»

На своем персональном сайте Александр Леонидович откровенно делится своей личной историей — как ему удалось, хоть и не без труда, навсегда распрощаться с многолетней вредной привычкой…

" Мне повезло: когда-то в далёкой молодости я курил, но смог резко бросить и попал в эти 3−6% счастливчиков, кто не начал курить сигареты опять. Решение бросить курить пришло внезапно: накануне отозвали из отпуска — надо было срочно готовить материалы к конгрессу, куда неожиданно вставили мою тему — и я преодолел на «Жигулях» полторы тысячи километров из Крыма до Москвы за один день. Автострад тогда не было, узкие щербатые шоссе, вихляющие грузовики, приехал поздно, устал как собака! С раннего утра еле встал: не то что курить — жить не хочется! Вот я от злости и решил — всё, бросаю! Пришёл на работу в Институт кардиологии и поспешил всех оповестить, что я бросил! Почему спешил? Понимал, что могу «засбоить» и дать заднюю! А так стыдно будет! Раздарил свои зажигалки — а их у меня была неплохая коллекция, раздал оставшиеся пачки сигарет… Ну и как следовало ожидать, к обеду сильно захотелось курить! Но решение принято и озвучено — надо держаться!

Тяжело было только первые пять дней. Особенно утром — без привычной сигареты чашка кофе казалась бессмысленной! Да и вообще после еды хотелось закурить. Первые дни, разговаривая с коллегами, особенно споря с ними или что-то обсуждая, руки сами начинали шарить по карманам в поисках сигаретной пачки. Даже по прошествии времени, выпив пару рюмок коньяка, было очень трудно подавить рефлекс, особенно, когда кругом все курят!!! И знаете, что помогло продержаться? Мгновенный ощутимый прилив сил! Я считал себя здоровым человеком, занимался самбо, но оказалось, что всё относительно. Буквально наутро я проснулся необыкновенно свежим, походка стала пружинистой, исчезла тупая иголка в мозгу, хотелось бежать, а не идти! Потом начался тяжёлый кашель с отхождением большого количества какой-то зелёно-черной мокроты — своеобразный дренаж лёгких, освобождающихся от той гадости, образование которой я провоцировал курением. Я смотрел на эту мокроту и думал: «и эта вся мерзость была во мне?! Ну нет, я копить это больше не хочу!!!»

После первой недели воздержания тянуть курить стало значительно меньше, правда, сигареты снились ещё долго…"

«Правда, если совсем честно, спустя 30 лет, я иногда позволяю себе закурить трубку — но это в основном путешествуя по тайге — от комаров помогает, и ароматный дым убирает затхлый запах, характерный для охотничьих избушек. но это бывает крайне редко, и никогда не затягиваюсь». — признается читателям доктор Мясников.

Важно!

Американский институт рака (National Cancer Institution) сформулировал факторы риска, способствующие рецидивам курения и способы борьбы с ними. C ними сталкивается практически каждый «завязавший» курильщик. Это:

- находиться в курящей компании;

— начало дня, когда обычно тянет к первой — самой «сладкой» сигарете (за ночь уровень никотина в крови падает и организм начинает требовать привычной отравы);

— кофе или чай;

— плотная еда;

— алкоголь;

— состояние стресса;

— постоянная озабоченность чем-либо;

— нахождение в автомобиле.

Знание своих факторов риска позволит вам их либо избежать, или при невозможности это сделать — вовремя мобилизоваться и устоять.

Обмани себя

Полностью избежать ситуаций, которые провоцируют желание закурить особенно сильно, невозможно. Но надо пытаться что-то им противопоставлять. Первые дни — самые тяжёлые, значит, на время откажитесь от любимого кофе или чая, а если и нет — то пейте эти напитки как можно скорее и выходите из-за стола. На время ограничьте алкоголь. Ешьте менее обильно, избегайте острую и солёную пищу — она усиливает желание закурить! — советует доктор Мясников. - Все, что хоть как-то поможет удержаться, — хорошо, каким бы простым совет ни был! Я уже говорил — курение должно рассматриваться как хроническое заболевание, а процесс отказа от него может сопровождаться рецидивами — это нормально! Главное, извлечь из рецидива уроки, чтобы не наступить на эти грабли второй раз!

Какие еще неприятные симптомы могут сопровождать абстиненцию или — отказ от курения?

По словам Александра Мясникова, никотин — признанный нейростимулятор, и организм начинает сопротивляться «перебоям в его доставке», требовать его обратно. Возникает раздражительность, тревога, бессонница, трудности концентрации мысли и внимания, человек может не находить себе места! Хорошая новость — если это перетерпеть — уходит само. Хотя иногда и приходится прибегать к специальному лечению.

Депрессия. Иногда достаточно выраженная, чтобы на время прибегнуть к медицинской помощи для облегчения ситуации.

Прибавка в весе. От килограмма до двух первые 2 недели после отказа от сигарет и ещё 2−3 кг в течение последующих 4-х — 5-ти месяцев.

Кратковременное повышение артериального давления, ускорение пульса, головная боль.

Проблемы абстиненции —это реальные симптомы, которые надо пережить и с которыми надо научиться бороться! Среднестатистическая их продолжительность — 2 недели, при том, что пик приходится на 2-й — 3-й день.

" Как я уже говорил — всё преходяще. — утешает бывших курильщиков Мясников. - И перемены настроения, и склонность к депрессии, и плохое самочувствие. Надо только потерпеть! Сложнее с прибавкой в весе. Её надо компенсировать изменением образа питания, снижением калорийности пищи, правильным подбором продуктов…

Физические нагрузки и правильное питание в любом случае необходимы всем, кто поставил себе целью активную и полноценную жизнь. Так что одно — никак без другого. И тогда лишний вес не удержится!

Кстати, значительно облегчить симптомы никотиновой абстиненции можно, используя (после консультации у врача) никотиновые пластыри, жевательные резинки, сосательные леденцы или спреи в нос с дозированным количеством никотина. Никотиновая заместительная терапия, по словам доктора Мясникова, достаточно безопасна и может применяться даже у сердечников.

«Предвижу вопрос — вот вы говорите, что никотин вреден, что надо бросать курить, а сами даете препараты, где этого никотина ого-го сколько и даже привыкнуть можно! Дело в том, что основной вред табачного дыма не в никотине, а в содержании около 7000 различных куда более вредных веществ — агрессивных канцерогенов, токсинов, солей тяжёлых металлов, угарного газа, паров бензина, формальдегида, микрочастиц продуктов сгорания и проч и проч! Но зависимы мы не от них, зависимы мы от никотина! Он даёт нам удовольствие от курения, от него мы не можем отказаться! А поступает он к нам во время курения с таким смертельным букетом куда более вредных веществ!»

Эленктронные сигареты — не выход

«Очень многие предпочитают утолять свою никотиновую зависимость именно через электронные сигареты. — продолжает свой рассказ Александр Леонидович - Более привычно, чем пластыри, имитация курения успокаивает. В Британии, например, есть статистика, что большинство, успешно бросивших курить, использовали электронные сигареты. В Америке 12% населения пробовали электронные сигареты и 4% являются их постоянными пользователями. Но не всё так безоблачно!

Одна из проблем — резко возрастающая популярность электронных сигарет среди подростков. И начиная с них, они практически без вариантов переходят уже на настоящие сигареты.

Именно поэтому Американский комитет по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами (FDA) с 2016 года запретил продажу электронных сигарет лицам моложе 18 лет! С бывшими курильщиками тоже всё непросто. Подавляющее число тех, кто бросил курить настоящие сигареты, курят теперь электронные и зависят теперь от них. Да, вреда не порядок меньше, но он есть! Видимо, на этом факте и основывались специалисты Американской ассоциации превентивной медицины, опубликовавшие свой вердикт: «для облегчения симптомов абстиненции от никотина, мы, в первую очередь, рекомендуем разрешённые пластыри, жевательные резинки, спреи, а не электронные сигареты!»

Кстати

В результате многолетнего исследования шведские медики также выделили два базовых фактора, ведущих к ранней смертности - прежде всего среди мужского населения. (Это исследование опубликовано в European Journal of Preventive Cardiology, кратко о нем сообщает издание EurekAlert) На первое место шведы поставили курение, на второе — низкую физическую активность. Впрочем, согласитесь, справиться с ними - в том числе следуя и простым советам доктора Мясникова — легче, чем может показаться. Как говорится, было бы желание!