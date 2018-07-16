Факты о Суворове - единственном в мире полководце, не проигравшем ни одной битвы

Первый чин Суворов получил, стоя в карауле

Будущий генералиссимус начинал службу рядовым при дворе Елизаветы Петровны. В 1779 году Семёновский полк, где служил Александр Васильевич, нёс караульную службу в Петергофе. Стоя на посту у Монплезира, Суворов так старательно и ловко отдавал честь императрице, что та, проходя мимо, решила уточнить, как его зовут и протянула солдату серебряный рубль. Суворов заявил, что на посту брать денег не положено, а Елизавета Петровна оставила монету у его ног и повелела забрать при смене караула. На следующий день рядового Суворова произвели в капралы, а рубль, подаренный императрицей, он хранил всю жизнь.

Военным Суворов стал по настоянию прадеда Пушкина

В детстве Александр Суворов был слабым и болезненным ребёнком и, судя по всему, ему было уготовано гражданское будущее. Но уже в те годы будущий полководец проявлял интерес к военному делу. На службу в Семёновский полк молодой Александр попал по наставлению и рекомендации прадеда Пушкина Абрама Ганнибала. Именно он убедил отца Александра Суворова уступить наклонностям сына.

Стоит сказать, что продвижение по лестнице военной карьеры не было для Суворова лёгким. Офицера он получил только в 25 лет, а в чине полковника «застрял» на шесть долгих лет. Звание генерал-майора Суворов получил после войны с Польшей в 1770 году, звание фельдмаршала Екатерина II жалует ему в 1795. В 1799 по окончанию Итальянского похода Павел I присвоил Александру Суворову звание генералиссимуса и повелел, чтобы полководцу отдавались такие же почести, как монаршей особе даже в присутствии самого императора. Суворов же, став четвёртым генералиссимусом в истории России, воскликнул: «Помилуй Бог, велика милость, велик чин: он меня придавит! Недолго мне жить».

Получив звание фельдмаршала, Суворов прыгал через стулья

Получить звание фельдмаршала в России традиционно можно было только «по очереди». Суворов же стал исключением. В 1794 году за подавление польского восстания и взятие Варшавы императрица Екатерина II решила произвести Александра Васильевича в фельдмаршалы. В ответ на отправленное Суворовым сообщение «Всемилостивейшая государыня! Ура! Варшава наша!» Екатерина отправила ему «Ура! Фельдмаршал Суворов!». А ведь в русской армии в то время было 9 генералов, которые имели более высокий ранг, чем Александр Васильевич.

Современники полководца вспоминали, что, узнав о своём новом звании, он расставил по комнате стулья и начал скакать через них, как ребёнок, приговаривая: «Долгорукий позади, Салтыков позади, Каменский позади, мы впереди!» Всего было 9 стульев – по числу генералов.

Суворов вывел из Альп 2778 французских солдат и офицеров

В Швейцарском походе русская армия, вышедшая из окружения без боеприпасов и продовольствия, разбившая все войска на своём пути, потеряла порядка 5000 человек (около 1/4 всей армии), многие из которых погибли при горных переходах. Но потери французской армии, которая превосходила русскую по численности, были больше в 3-4 раза. Кроме этого, российской армией пленено было 2778 французских офицеров и солдат, более половины из которых Суворов смог прокормить и вывести из Альп, что стало ещё одним свидетельством его великого подвига.

Суворов собирался уйти в монастырь

В немилость Александр Васильевич попал в начале царствования Павла I. На приказ о введении новой российской военной формы Суворов отреагировал замечанием: «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак: я не немец, а природный русак!». И это только одно из известных нелестных публичных высказываний полководца в адрес императора.

17 февраля 1797 года Суворова императорским приказом отправили в отставку, лишив права ношения мундира. Весной он уехал в своё имение близ городка Кобрин (Беларусь), а позже его выслали в Новгородскую область. При нём был лишь его адъютант Фридрих Антинг. Суворову не разрешалось выезжать далее, чем на 10 км от села, обо всех его посетителях докладывалось, а корреспонденция перлюстрировалась.

Справедливости ради стоит отметить, что Павел I несколько раз пытался помириться с Суворовым. Но полководец-изгнанник ответил курьеру, доставившему письмо от императора, что ему вести переписку запрещено. На приказ же императора явиться в столицу полководец попросил у царя разрешения уйти монахом в Нилову пустынь.

Возвращение Сурова всё же состоялось. Павел I написал ему: «Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит» и призвал обратно. Когда Суровов вернулся в Петербург, Павел собственноручно надел на графа цепь ордена Св.Иоанна Иерусалимского и знак большого креста. «Боже, спаси царя!», - воскликнул Суворов, на что Павел I ответил: «Тебе спасать царей».

Суворов был очень набожен

Великий русский полководец Александр Суворов каждый день начинал и заканчивал молитвой, строго соблюдал посты, прекрасно знал Евангелие, читал и пел на клиросе за богослужением, был знатоком чина церковной службы. Суворов никогда не проехал бы мимо церкви, не перекрестившись, а в комнате обязательно крестился на образа. Перед каждой битвой он возносил молитву к Богу и постоянно призывал солдат: «Начинайте всё Божия благословения… Молитесь Богу: от Него победа!»

В доме Суворова жили солдаты-инвалиды

Суворов постоянно помогал офицерам, испытывающим нужду, и был милостив к нищим. Перед Пасхой он тайно посылал в остроги по 1000 рублей, чтобы выкупить должников. У Суворова в доме всегда жили несколько престарелых крестьян или инвалидов-солдат. Сохранились письменные распоряжения Суворова, в одном из которых говорится: «Инвалидных солдат-стариков ныне в Кончанском 6 человек. Жалования им от меня по 10 рублей в год. Платье из простого сукна погодно. Пища обыкновенная без роскоши... Ежели старики эти пожелают от праздности работать землю, то и оную уделить, только не иначе как по собственной их воле».

Суворов был талисманом для русских солдат

Как только Суворов в своей белой рубашке появлялся на поле боя, войска, даже терпевшие до этого неудачу, с новыми силами шли в бой. Российский генерал-аншеф Отто Вильгельм Христофорович Дерфельден, который знал Суворова более 25 лет, говорил, что Суворов – талисман, который «довольно развозить по войскам и показывать, чтобы победа была обеспечена».

Суворов подарил золотую медаль камердинеру Прошке

Когда австрийский император делал попытки вернуть Александра Васильевича Суворова к командованию австрийской армией, то начал активно раздавать награды. Он прислал две ленты военного ордена Марии Терезии, цепь военного ордена Святых Лазаря и Маврикия, два ордена на шею, множество орденов в петлицу, чтобы Суворов распорядился ими по своему усмотрению. Суворов же практически никого из отличившихся в военных действиях не наградил. Дождь наград он обрушил на сопровождавших армию чиновников и родственников. Золотой медалью на шею, на которой был запечатлён профиль сардинского короля, Суворов наградил своего камердинера Прошку. Так Александр Васильевич оценил награды от вероломных союзников.

Суворов просил на своей могиле выбить только три слова

Возвращаясь из швейцарского похода Суворов оказался в городе Нейтинген, где посетил гробницу австрийского фельдмаршала Лаудона. Читая пышные, многословные дифирамбы, прославлявшие Лаудона, он произнёс: «К чему такая длинная надпись? Завещаю на моей гробнице написать только три слова «Здесь лежит Суворов». Воля полководца была нарушена. На его могиле положили плиту с длинной надписью: «Генералиссимус, князь Италийский, граф А. В. Суворов-Рымникский, родился в 1729, ноября 13-го, скончался 1800, мая 6 дня».

Только через 50 лет после смерти Суворова его внук, Александр Аркадьевич, которому соратники деда рассказали о его последней воле, после долгих хлопот смог выполнить волю деда. Надпись на могиле заменили короткой, в три слова: «Здесь лежитъ Суворовъ».

Одна мечта Александра Васильевича Суворова всё же осталась не исполненной - он мечтал сойтись в сражении с армией Наполеона, но не успел.