Катюша — легенда из морской пехоты

Екатерина Михайлова родилась в Ленинграде в 1925 году. Рано лишившись родителей, воспитывалась в детском доме. К лету 1941 года окончила девять классов средней школы и курсы Красного Креста.

21 июня 41-го Екатерина села в поезд и отправилась в Брест: там служил летчиком ее брат, и она собиралась провести в Бресте летние каникулы. Однако до пункта назначения девочка не добралась — по дороге поезд попал под бомбежку. Искореженные вагоны, трупы, кровь и крики — в этот день она впервые увидела смерть и сумела от нее ускользнуть.

Вместе с группой выживших Катя, которой на тот момент было неполных 16 лет, дошла до Смоленска и, прибавив себе лишних два года, отправилась добровольцем на фронт.

Защищая Смоленщину, юная медсестра не только вытаскивала раненых с поля боя, но и наравне с мужчинами ходила в разведку и в атаку.

Осенью 41-го на дальних подступах к Москве, под Гжатском, получила ранение и была отправлена на лечение в Баку, а после выздоровления попросилась во флот. Так девушка стала моряком: сначала служила на военно-санитарном судне, вывозя раненых из Сталинграда, а после завершения сталинградской эпопеи — в звании главстаршины — была зачислена санинструктором в формируемый добровольческий батальон морской пехоты.

Десантные операции и разведрейды, атаки и кровавые изматывающие бои стали для Михайловой проверкой на прочность и закалили ее характер.

Она водила бойцов в атаку, вытаскивала раненых из ледяной воды и с поля боя, ходила врукопашную. Рассказы о героических подвигах Катюши — так звали Михайлову сослуживцы — ходили по всему фронту, и многие солдаты признавались, что им едва хватило бы мужества, будь они на ее месте.

«…будучи контуженной, оказала мед. помощь под сильным огнем противника 17 бойцам. Вынесла их вместе с оружием и эвакуировала в тыл», — говорится в представлении главстаршины Михайловой к медали «За Отвагу». Эту награду Катюше дали за участие в десантной операции по взятию Темрюка.

А вот строчки из наградного листа на орден Отечественной войны II степени: «В уличных боях показала себя мужественно и смело, под огнем противника перевязывала раненых бойцов и офицеров 85 человек. Вынесла с поля боя 13 человек».

...Конец января 44-го, бои за Керчь. Тогда Катюша вместе с ночным десантом, высадившись в шторм на пустынный берег и заняв плацдарм у деревень Жуковка и Глейка, больше месяца держала оборону, в голоде и холоде отбивала вражеские контратаки и снова спасала сослуживцев. А после были сражения на окраине Керчи, окружение, ночной бой по прорыву кольца, двадцатикилометровый марш-бросок по степи, бои на горе Митридат.

Отличилась главстаршина Михайлова и в августе 44-го. При форсировании Днестровского лимана снова повела бойцов в атаку, «первой бросилась в воду на вражеский берег с криком: матросы, за мной». В тот день защитники прорвали укрепленную немецкую оборону и захватили плацдарм для дальнейшего наступления.

Бои в Югославии, Чехословакии, Румынии, Австрии…

В свои 19 лет Катюша, кавалер двух степеней ордена Отечественной войны, двух орденов Красного Знамени и множества медалей, воевала за троих и успела прожить на войне несколько жизней — за четыре фронтовых года она получила три серьезных ранения, но, как и 22 июня 41-го, сумела ускользнуть от смерти.

Несмотря на многочисленные заслуги и неоднократные представления к высшей награде, Екатерина Михайлова — по мужу Демина — стала Героем Советского Союза лишь в мае 1990 года.

Послевоенную жизнь, как и фронтовую, она посвятила спасению людей, работая врачом в Электростали. В декабре 2016-го Екатерина Илларионовна отметит 91-й день рождения.