Девушка, которая не дожила до своего 22 дня рождения

Просто прочтите и вдумайтесь в эти сухие факты, ведь за этими цифрами и датами - жизнь обычной девушки, которой хотелось любить и быть любимой, воспитывать детей, танцевать, болтать с подругами и самое главное Жить, но она сделала свой выбор и ценою своей жизни внесла неоценимый вклад в общую Победу.

Лидия Литвяк родилась в Москве 18 августа 1921 года. С 14 лет занималась в аэроклубе. В 15 лет она уже совершила свой первый самостоятельный полет.

В 1942 году была зачислена в 586 ИАП, «женский авиаполк», приписав недостающие 100 часов налёта. Освоила истребитель Як-1. Первый боевой вылет совершила в небе над Саратовом. В августе 1942 года в группе сбила немецкий бомбардировщик Ю-88. 13 сентября во втором боевом вылете над Сталинградом сбила бомбардировщик Ю-88 и истребитель Me-109. Лётчиком Me-109 оказался немецкий барон, одержавший 30 воздушных побед, кавалер Рыцарского креста!

Девушка, ей 21 год всего, она сбила БАРОНА И КАВАЛЕРА РЫЦАРСКОГО КРЕСТА! 27 сентября в воздушном бою с дистанции 30 м поразила Ю-88. Затем в паре с Раисой Беляевой сбила Me-109. 23 февраля 1943 года Лидия Литвяк получила свою первую боевую награду — орден Красной Звезды. 22 марта в районе Ростова-на-Дону участвовала в перехвате группы немецких бомбардировщиков.

В ходе боя ей удалось сбить один самолёт. Заметив шестёрку Me-109, вступила с ними в неравный бой, давая своим боевым товарищам выполнить боевую задачу. В ходе боя была тяжело ранена, но сумела привести повреждённый самолёт на аэродром. После лечения была отправлена долечиваться домой, но через неделю снова была в полку. 5 мая 1943 года вылетела на сопровождение бомбардировщиков, в ходе боя сбила вражеский истребитель, ещё один сбила через 2 дня.

В конце мая Лидия Литвяк сбила вражеский аэростат — корректировщик артиллерийского огня, который не могли сбить из-за сильного зенитного прикрытия. Она углубилась в тыл противника, а потом из глубины, зайдя против солнца сбила аэростат. За эту победу она получила орден Красного Знамени. 21 мая 1943 года в бою погиб муж Лидии Литвяк Герой Советского Союза А. Ф. Соломатин. 15 июня Лидия Литвяк сбила Ю-88, а затем, отбиваясь от шестёрки немецких истребителей, сбила один из них. В этом бою она получила лёгкое ранение и в госпиталь ехать отказалась. 18 июля в схватке с немецкими истребителями Литвяк и её лучшая подруга Катя Буданова были сбиты. Литвяк удалось выпрыгнуть с парашютом, а Буданова погибла.

В конце июля — начале августа 1943 шли тяжёлые бои по прорыву немецкой обороны на рубеже реки Миус, закрывавшем дорогу на Донбасс. Бои на земле сопровождались упорной борьбой за превосходство в воздухе. 1 августа 1943 года Лидия Литвяк совершила 4 боевых вылета, в ходе которых сбила лично 2 самолёта противника и 1 в группе. Из четвёртого вылета она не вернулась.

Давайте не будем забывать тех, благодаря кому мы с вами сейчас живем. Вечная им память!