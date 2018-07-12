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    • Опубликована
    • сегодня в 16:23

Знаете ли вы, что советский рубль до сих пор высоко котируется

Он стоит сегодня... порядка 45 долларов США в пересчете на золото.

Несмотря на второе десятилетие 21-го века, до сих пор существует официальный курс советского рубля.

Самое интересное, что советский рубль до сих пор официально котируется Центробанком РФ, а его стоимость только выросла.

Страны запада не считали рубль так называемой свободно-конвертируемой валютой, так как в советском законодательстве существовали ограничения на валютные операции. Также курс советского рубля не торговался на бирже.

Между тем, Российская Федерация, являясь правоприемником СССР, взяла на себя все долговые обязательства. И хотя по долгам СССР Россия уже давно рассчиталась, некоторые страны так и остались нам должны. Поэтому согласно данным Центробанка РФ на сегодняшний день существуют Официальные курсы Госбанка СССР иностранных валют по отношению к рублю, применяемые в платежно-расчетных отношениях РФ с иностранными государствами по торговым и кредитным соглашениям бывшего СССР.

В мире существует только одна валюта, которая до сих пор дороже советского рубля. Это кувейтский динар, за который необходимо было отдать 1 рубль 78 копеек. Ни доллары, ни фунты стерлинги, ни евро никогда небыли дороже советского рубля, а всегда в полтора-два раза дешевле.

При этом, после денежной реформы 1961 года официальная стоимость рубля приравнивалась к 0,987412 грамма золота (приблизительно 45 долларов на сегодня).

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