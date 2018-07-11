Достоевский: символ борьбы с гнилым либерализмом

Фёдор Михайлович Достоевский принадлежал к древнему дворянскому роду, уходящему своими корнями в земли Речи Посполитой. Сегодня модно стало переписывать историю, поэтому поляки или украинцы могут рвать глотку, провозглашая Достоевского – своим писателем. Однако мало того что род Достоевского прошёл легитимацию в российское дворянство, так ещё и сам Достоевский понятия не имел о принадлежности своих корней к этим уже не существовавшим тогда народам. Фёдор Михайлович Достоевский всегда считал себя исконно русским человеком и писателем.

В годы своей молодости Достоевский был активным участником тайного общества Михаила Петрашевского, целью которого было создание нелегальной типографии и осуществление переворота в России. Молодого писателя арестовали и приговорили к смертной казни. Наказание вскоре изменили на каторгу и обязательную военную службу.

Считается, что именно суровый каторжный опыт помог Достоевскому поменять свои политические убеждения, вскипев праведным гневом к раззявленным ртам либералов на западные ценности. Каторга стала для писателя своеобразным уроком народной правды. Достоевскому потребовались годы для того чтобы сломить враждебное отчуждение каторжников к себе как к дворянину. Но арестанты всё же стали принимать его за своего. К слову, Достоевский является единственным писателем XIX века, прошедшим через каторжную школу.

Именно на послекаторжный период приходятся основные произведения Достоевского, ставшие классикой мировой литературы, а его «Записки из Мёртвого дома», которые он тайком начал писать ещё в лазарете Омского острога, документируя свои впечатления, стали книгой века. Считается, что если бы Достоевский оставил после себя лишь одни «записки», он бы и тогда навеки бы остался в истории русской литературы.

В произведениях писателя можно найти много зловещих пророчеств, которые сегодня попросту поражают воображение. А его произведение «Бесы» можно смело называть «романом-предсказанием». Но в своём Отечестве, как известно, пророков нет. Стоит сказать, что и сегодня Достоевского предпочитают не слышать. Массам куда как сподручнее верить словам Нострадамуса, предсказаниям Ванги, календарям Майя и тентаклям осьминога Пауля, чем вчитываться в строки великого автора, понимать его глубокую мысль.

Я приведу всего лишь несколько выдержек из творчества Фёдора Михайловича, дабы продемонстрировать вам, что именно на этого писателя нужно обратить максимум внимания.

ЛИБЕРАЛЫ И РОССИЯ.

Отношение Достоевского к либералам сложно назвать пророческим. Однако можно смело утверждать, что за полтора столетия стандартный образ российского либерала ни в коей степени не изменился. Либерал Достоевского XIX века, по сути своей, ничем не отличается от либерала современного. Достоевский писал о своём отношении к либералам в своём романе «Идиот», но больше всего развил эту мысль, конечно же, в романе «Бесы».

Разбирать по косточкам цитаты не имеет смысла. Они скажут сами за себя.

«…русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошёл до того, что отрицает самую Россию, то-есть ненавидит и бьёт свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм…»

Роман «Идиот», 1868 год

-------------------------------------------------------------------------

«Ненависть тоже тут есть, — произнёс он, помолчав с минуту; — они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся…»

Роман «Бесы», 1872 год

---------------------------------------------------------------------

Прав ли был Достоевский, говоря так о своих современниках? Скорее всего – да. Однако до современников великого писателя мне нет никакого дела, а чтобы подтвердить пророческую составляющую творчества Достоевского, я приведу вам цитаты российских либералов века XXI.

«Родиться в России. Это большое несчастье. Это наказание, сродни уголовному. Это заключение — вплоть до пожизненного. В этом смысле мне непонятно, как можно гордиться тем, что ты здесь рожден, или быть от этого счастливым. Это можно принять, с этим можно примириться, но гордость или счастье по этому поводу кажутся мне, по меньшей мере, странными. Точно так же может гордиться местом своего рождения тот, кто появился на свет в тюрьме или колонии от родителей-заключенных. Мысль эта в последнее время не дает мне покоя. Но, удивительным образом, если принять это как данность (то, что в России рождаются те, кто к ней приговорен), всё встаёт на свои места! Главное — ты перестаёшь испытывать иллюзии»

Марина Ковалёва, журналист

----------------------------------------------

«Страна не такова, чтобы ей соответствовать!.. Её надо тащить за собой, дуру толстожопую, косную! Вот сейчас, может, руководство пытается соответствовать, быть таким же тупым, как народ, таким же отсталым, как народ»

Татьяна Толстая, писательница

------------------------------------------------------------------

«Я никогда не был патриотом. В своей стране я чувствовал себя ссыльнопоселенцем. Я привык стыдиться этой родины, где каждый день — унижение, каждая встреча — как пощёчина, где всё — пейзаж и люди — оскорбляет взор»

Борис Хазанов, прозаик

---------------------------------------------------------------------

«Я не люблю родину (Родину) давно и убеждённо»

Ксения Ларина, журналист

------------------------------------------------------------------------

«В России живут бок о бок два отдельных, нисколько не похожих народа, и народы эти с давних пор люто враждуют между собой. (Чтоб он провалился, византийский орел с двумя головами — шизофренический символ, выбранный Иоанном Третьим в качестве герба нашего государства.) Есть Мы и есть Они. У Нас свои герои: Чехов там, Мандельштам, Пастернак, Сахаров. У Них — свои: Иван Грозный, Сталин, Дзержинский, теперь вот Путин»

Борис Акунин, писатель

--------------------------------------------------------------------------

«Большая часть российского населения ни к чему не способна, перевоспитывать ее бессмысленно, она ничего не умеет и работать не хочет. Российское население неэффективно. Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от старости, пичкая соответствующими зрелищами»

Дмитрий Быков, журналист

----------------------------------------------------------------------------

«И теперь я могу сказать это твердо, на основании своих собственных наблюдений: русский мужчина – самый мерзкий, самый отвратительный и самый никчемный тип мужчины на Земле»

Альфред Кох, оппозиционер

-----------------------------------------------------------------------

«Видя на трезвую среднерусского человека в его привычной среде обитания начинаешь судорожно шарить по карманам. Где ключ зажигания от трактора, который увезет куда угодно, обдав этих тараканов облаком сивушно-сизым дыма, которое так органично вплетется в смрад их дешевых сигарет и перегар? Или, хотя бы, пистолет, чтобы в случае критических культурных противоречий накормить эти дурнозубые рты свинцовыми семечками. И от понимания, что проклятая политическая целесообразность обязывает попытаться их полюбить накатывает беспросветная жуть. Словно ты оказываешься на собственном обручении с довольно лыбящимся зомби и понимаешь, что это не спектакль, это всерьез. И тебе предстоит обнять это липкое нечто, пропахнув расползающейся плотью и повести к воротам, через которые без него не пройти. Искренне надеясь, что наши улыбки и солнечный свет то ли оживят чудовище, то ли распылят в положенный прах»

Сергей Пархоменко, журналист

------------------------------------------------------------------

«…меня от дебилов тошнит, от русских дебилов, у которых нет ничего за душой кроме болтовни и претензии на «великость», вы – ничтожные дешевые глупые уроды, о которых стыдно даже марать руки»

Елена Хейдиз, художница

----------------------------------------------------------------------

Список отвратительных цитат можно было бы продолжать ещё довольно долго. Раньше меня удивляло (и я как-то писал об этом), мол, почему все эти люди продолжают жить и работать в России, несмотря на всю свою ненависть к этой стране, к этому народу? Однако, вспомнив слова Верховенского, которые он говорит Ставрогину, всё встало на свои места.

«…Слушайте, мы сначала пустим смуту, - торопился ужасно Верховенский, поминутно схватывая Ставрогина за левый рукав. - Я уже вам говорил: мы проникнем в самый народ. Знаете ли, что мы уж и теперь ужасно сильны? Наши не те только, которые режут и жгут, да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают. Я без дисциплины ничего не понимаю. Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха! Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают! С другой стороны, послушание школьников и дурачков достигло высшей черты; у наставников раздавлен пузырь с желчью; везде тщеславие размеров непомерных, аппетит зверский, неслыханный... Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты… Жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы они ещё попьянее стали! одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь - вот чего надо! А тут ещё "свеженькой кровушки", чтоб попривык…»

Роман «Бесы», 1872 год

------------------------------------------------------------------------

Уничтожить русский народ! Растлить его! Загубить русскую душу, национальную идею. Долго и трепетно уничтожать историю, подменяя её фальшивкой. Всё это хотел сделать Верховенский. К этому же стремятся и

современные российские либералы. Они пытаются уничтожить Россию изнутри, разъев людские души

соблазнительными огнями «свободной Европы». В этом их

задача! Их цель! Поэтому они не уезжают, а продолжают здесь жить и работать. Их цель будет достигнута, когда

Россия рухнет! И наша с вами задача – ни в коем случае не

допустить этого, пресекая их отвратительные попытки на корню. Они считают нас низшей кастой, но им не сломить

наш дух! Сейчас самое время читать Достоевского! Много

всего интересного можно почерпнуть из «Дневника

писателя» и ряда остальных работ, которые я не упомянул. На нас лежит огромная ответственность – не допустить

падения России!

Царство Небесное Вам, Фёдор Михайлович!