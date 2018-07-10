20 самых умных людей истории России

В русской истории было много умных людей. Гениальные математики, химики, физики, геологи, философы - они сделали вклад и в русскую, и в мировую науку.

1. Михаил Ломоносов

Первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик, физик, астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт, художник, историк. Человек под два метра, обладающий огромной силой, не стеснявшийся пускать ее в ход, и готовый дать в глаз - если требовала справедливость. Михаил Ломоносов - практически супермен.

2. Дмитрий Менделеев

Русский Да Винчи, гениальный отец периодической таблицы элементов, Менделеев был разносторонним ученым и общественным деятелем. Так, он внес значительный и неоценимый вклад в нефтяную деятельность.

Менделеев говорил: «Нефть – не топливо! Топить можно и ассигнациями!». С его подачи был отменен варварский четырехлетний откуп на нефтяные месторождения. Затем Менделеев предложил транспортировать нефть по трубам, разработал масла на основе отходов нефтепереработки, которые стоили в несколько раз дешевле, чем керосин. Таким образом, Россия смогла не только отказаться от экспорта керосина из Америки, но и импортировать нефтепродукты в Европу.

Менделеева трижды выдвигали на Нобелевскую премию, но он так ее и не получил. Что не удивительно.

3. Николай Лобачевский

Шестикратный ректор Казанского университета, профессор, первые изданные им учебники были осуждены за использование и продвижение метрической системы мер. Лобачевский опроверг пятый постулат Евклида, назвав аксиому параллельности «произвольным ограничением».

Лобачевским были разработаны совершенно новые тригонометрия неевклидова пространства и дифференциальная геометрия с вычислением длин, объемов, площадей.

Признание пришло к ученому уже после смерти, его идеи нашли продолжение в трудах таких математиков как Клейн, Бельтрами и Пуанкаре. Осознание того, что геометрия Лобачевского не антагония, а альтернатива геометрии Евклида дало толчок для новых мощных открытий и исследований в математике и физике.

4. Софья Ковалевская

«Профессор Соня» - первая женщина-профессор в мире и первая в России женщина - член-корреспондент Петербургской академии наук. Ковалевская была не только гениальным математиком и механиком, но и отличилась на литературном поприще. Путь Ковалевской в науке был непростым, что было связано, в первую очередь, с гендерными предрассудками.

5. Владимир Вернадский

Знаменитый минеролог, исследователь земной коры, «отец» советской ядерной программы. Вернадский был одним из первых людей, кто обратил внимание на евгенику, занимался геологией, биохимией, геохимией, метеоритикой. и многим другим. Но, пожалуй, главный его вклад - это описание законов биосферы Земли и ноосферы как составной ее части. Тут уж научная прозорливость российского ученого просто уникальна.

6. Жорес Алферов

Сегодня каждый человек пользуется плодами открытий Жореса Алферова, русского лауреата Нобелевской премии 2000 года. Во всех мобильных телефонах есть гетероструктурные полупроводники, созданные Алфёровым. Вся оптиковолоконная связь работает на его полупроводниках и «лазере Алфёрова».

Без «лазера Алфёрова» были бы невозможны проигрыватели компакт-дисков и дисководы современных компьютеров. Открытия Жореса Ивановича используются и в фарах автомобилей, и в светофорах, и в оборудовании супермаркетов — декодерах товарных ярлыков. При этом прозрения ученого,которые привели к качественным изменениям в развитии всей электронной техники Алфёров сделал ещё в 1962-1974 годах.

7. Кирик Новгородец

Кирик Новгородец - математик, писатель, летописец и музыкант XII века; автор первого русского математического и астрономического трактата «Учение о числах»; рассчитал мельчайший воспринимаемый отрезок времени. Кирик был диаконом и доместиком Антониева монастыря в Новгороде. Также он считается предполагаемым автором «Вопрошания Кирикова».

8. Климент Смолятич

Климент Смолятич был одним из виднейших русских средневековых мыслителей. Митрополит Киевский и всея Руси (1147—1155), церковный писатель, первый русский богослов, второй митрополит русского происхождения.

Смолятич считался самым высокообразованным человеком своего времени. В летописи он упоминается как такой «книжник и философ, каких в Русской земле ещё не бывало».

9. Лев Ландау

Лев Ландау - явление совершенно уникальное. Он был вундеркиндом, не растерявшим своего таланта в зрелом возрасте. В 13 лет окончил 10 классов, а в 14 поступил сразу на два факультета: химический и физико-математический.

За особые заслуги Ландау был переведён из Бакинского в Ленинградский университет. Ландау получил 3 Государственные премии СССР, звание Героя Социалистического Труда и был избран членом Академии наук СССР, Дании, Нидерландов и США.

В 1962 году шведская королевская академия присудила Ландау Нобелевскую премию «за основополагающие теории конденсированной материи, в особенности жидкого гелия».

Награждение впервые в истории произошло в московской больнице, поскольку незадолго до вручения Ландау попал в автокатастрофу.

10. Иван Павлов

Гениальный русский ученый, Иван Павлов получил свою заслуженную Нобелевскую награду в 1904 году «за работу по физиологии пищеварения». Павлов - уникальный ученый мирового масштаба, сумевший сформировать свою школу в непростых условиях строящегося государства, к которому ученый предъявлял немалые претензии. Кроме того, Павлов занимался коллекционированием картин, растений, бабочек, марок, книг. Научные изыскания привели его к отказу от мясной пищи.

11. Андрей Колмогоров

Андрей Колмогоров был одним из величайших математиков XX века, основатель большой научной школы. Герой Соцтруда, лауреат Ленинской и Сталинской премии, член многих научных академий по всему миру, почетный доктор университетов от Парижа до Калькутты. Колмогоров - автор аксиом теории вероятностей и множества теорем, автор уравнения, неравенства, среднего, пространства и сложности Колмогорова

12. Николай Данилевский

Мыслитель мирового масштаба, заложивший основы цивилизационного подхода к истории. Без его трудов не было бы ни Шпенглера, ни Тойнби. Николай Данилевский одной из главных болезней России видел «европейничанье», смотрение на мир через «европейские очки».

Он считал, что у России осбый путь, который должен корениться на православной культуре и монархии, мечтал о создании Всеславянского союза и был уверен, что России ни в коем случае нельзя идти по пути Америки.

13. Георгий Гамов

Отец теории «горячей Вселенной», в 24 года Гамов выполнил работу нобелевского уровня, разработав теорию альфа-распада, в 28 - стал самым молодым членом-корреспондентом Академии наук за всю историю ее существования. Он был ещё и полглотом - говорил свободной на шести языках.

Гамов стал одной из самых ярких звезд в астрофизике и космологии. Он первым рассчитал модели звезд с термоядерными реакциями, предложил модель оболочки красного гиганта, исследовал роль нейтрино при вспышках новых и сверхновых звезд.

В 1954 году Гамов первым поставил проблему генетического кода. Уже после смерти Гамова Нобеля за его расшифровку получили американцы.

14. Сергей Аверинцев

Сергей Аверинцев, ученик Алексея Лосева, был одним из самых ярких филологов, культурологов, библеистов и переводчиков ХХ века. Он исследовал различные пласты европейской, в том числе христианской, культуры – от античности до современности.

Литературовед, философ и культуролог Никита Струве писал об Аверинцеве: «Большой ученый, библеист, патролог, тонкий литературовед, поэт, возродивший традицию духовных стихов, Аверинцев предстоит перед моим взором не в меньшей мере как смиренный ученик и яркий свидетель Христа. Лучи веры освещали все его творчество».

15. Михаил Бахтин

Один из немногих русских мыслителей и литературоведов, канонизированных на Западе. Его книги о творчестве Достоевского и Рабле «взорвали» литературный инстеблишмент, его работа «К философии поступка» стала настольной книгой интеллектуалов всего мира.

Бахтина из казахстанской ссылки в Москвув 1969 году привез Андропов. Он же обеспечил «великому хромцу» протекцию. Издавали и переводили Бахтина массово. В Англии при Шеффилдском университете существует Бахтинский Центр, ведущий научную и учебную работу. Особую популярность творчество Бахтина приобрело во Франции и в Японии, где вышло первое в мире его собрание сочинений, а также издано большое число монографий и работ о нём.

16. Владимир Бехтерев

Великий русский психиатр и невропатолог, Владимир Бехтерев несколько раз номинировался на Нобелевскую премию, массово лечил пьяниц гипнозом, изучал парапсихологию и психологию толпы, детскую психологию и телепатию. Бехтерев проложил путь к созданию так называемых «атласов мозга». Один из создателей таких атласов, немецкий профессор Копш, сказал: «Знают прекрасно устройство мозга только двое – Бог и Бехтерев».

17. Константин Циолковский

Циолковский был гением. Многие свои открытия он сделал интуитивно. Теоретик космизма, он много и плодотворно работал и над прикладными вещами, над созданием теории полёта реактивных самолётов, изобрёл свою схему газотурбинного двигателя. Заслуги Циолковского высоко оценивали не только отечественные учёные, но и создатель первых ракет Вернер Фон Браун.

Циолковский был с причудами. Так, он отстаивал евгенику, верил в катовое устройство общества и считал, что преступников нужно расщеплять на атомы.

18. Николай Кондратьев

В мировой экономической науке Николай Кондратьев известен, прежде всего, как автор концепции «длинных волн», в которой он развивал идею о множественности экономических циклов.

Особенно популярной эта концепция стала во второй половине ХХ века. Исследованные Кондратьевым полувековые циклы в современной науке называют «кондратьевскими».

Судьба русского гения экономики сложилась трагически. В 1938 году, после 8 лет заключения, он был расстрелян. Реабилитрован был только в 1987.

19. Лев Выготский

Лев Выготский - выдающийся русский психолог, создатель культурно-исторической теории. Выготский совершил настоящую революцию в дефектологии, подарил надежду на полноценную жизнь людям с ограниченными возможностями. Когда западное общество устало от «жизни по-Фрейду», оно переключилось на «жизнь по-Выгодскому».

После перевода работы Выготского «Мышление и речь» на английский и японский языки, русский психолог стал по-настоящему культовй фигурой. Стивен Тулмин из Чикагского университета даже назвал свою статью о Выготском, опубликованную в «Нью-Йорк ревю», «Моцарт в психологии».

20. Петр Кропоткин

«Отец анархизма» и вечный бунтарь Петр Кропоткин, отказавшийся на смертном одре от предложеного Лениным спецпайка и особых условий лечения, был одним из самых просвещенных людей своего времени.

Своим главным вкладом в науку Кропоткин считал свои работы по изучению горных хребтов Азии. За них он был удостоен Золотой медали Русского географического общества. Также Кропоткин внес большой клад в изучение Ледникового периода.

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