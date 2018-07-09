Как разговаривать в аптеках, чтоб не обманули

Важно знать каждому!
Итак, подошла моя очередь.
- Что вы мне посоветуете от кашля?
— КОЛДРЕКС, ЛЕДЕНЦЫ, ПАСТИЛКИ, АНТИБИОТИКИ.
ИТОГО 600—1500 РУБ. СПОРИТЬ С ПРОВИЗОРОМ НЕ ПОСЧИТАЛА НУЖНЫМ, ЭТО ИХ РАБОТА, НО РЕШИЛА УСТРОИТЬ НЕБОЛЬШОЙ СПЕКТАКЛЬ.
Итак, подошла моя очередь.
— Что вы мне посоветуете от кашля?
— Леденцы » ….»
— Сколько стоят?
— 300 рублей
— СКОЛЬКО? ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ, ПОЖАЛУЙСТА, Я ПЛОХО СЛЫШУ!!!
— 300 РУБЛЕЙ!!
— А У ВАС ЕСТЬ МУКАЛТИН?
— ДА.
— СКОЛЬКО СТОИТ?
— 5 рублей
— ГРОМЧЕ, Я ПЛОХО СЛЫШУ!
— 5 РУБЛЕЙ!!!
Эхо разнесло весть по всей аптеке. Очередь насторожилась, всё внимание с витрин перенеслось на нас с провизором.
— А ЕСТЬ ТРАВА ТЕРМОПСИСА С СОДОЙ 7, ИХ РАНЬШЕ КОПЕЕЧНЫМИ ТАБЛЕТКАМИ НАЗЫВАЛИ?
— ЕСТЬ.
— СКОЛЬКО?
— 1 РУБЛЬ.
— УТОЧНИТЕ!
—1 РУБЛЬ!
Градус беседы повышался, провизор всё распалялась, и зрители начинали роптать.
— МИКСТУРА ПЕРТУССИН?
— ЕСТЬ!
— СКОЛЬКО?
— 4—50
— МАЗИ ПРОПОЛИСА?
—12 РУБЛЕЙ, НО ОНА ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ
— ОТЛИЧНО!
— ШРОТ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ?
— 8 РУБЛЕЙ
— МАСЛО РАСТОРОПШИ?
—12 РУБЛЕЙ
В ИТОГЕ Я ЗАКАЗАЛА:
термопсиса 3х10 таблеток = 3 рубля мукалтин 2 уп.х10 таблеток = 10 рублей мазь прополиса 1 туб=12 р. пертуссин 1 пузырёк = 4—50 шрот расторопши 1 пакет =8 руб
(сейчас цены стали чуть выше)
— СКОЛЬКО ЗА ВСЁ?
— 37 с половиной
— 37.50 — ЭТО ТЕМПЕРАТУРА ИЛИ ЦЕНА?
ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
— ТРИДЦАТЬ СЕМЬ РУБЛЕЙ ПЯТЬДЕСЯТ КОПЕЕК, — забила гвозди провизор. Лицо было бордово каменным.
— Спасибо, — тихо ответила я.
Первой не выдержала женщина с ребёнком:
— Это всё от кашля? Можно записать названия? Почему так дёшево?
— Эти лекарства всегда стоили дёшево и нас ими лечили в детстве и родители наши лечились!
— А ПОЧЕМУ ТОГДА ИХ НЕТ НА ВИТРИНЕ?
— ЭТО НЕ ВЫГОДНО АПТЕКАРЮ, ЗА НИХ ЕМУ НЕ ДОПЛАЧИВАЮТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ.
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ДЛЯ СПРАВКИ:
Многие дорогостоящие лекарственные препараты имеют более дешевый аналог с идентичным составом. Запишите себе их названия, если не хотите «работать на аптеку».
Нурофен (120руб) и Ибупрофен (10руб)
Мезим (300руб) и Панкреатин (30руб)
Но-шпа (150руб) и Дротаверина гидрохлорид (30руб)
Панадол(50руб) и Парацетамол (5руб)
Белосалик (380руб) и Акридерм СК (40руб)
Бепантен (250руб) и Декспантенол (100руб)
Бетасерк (600руб) и Бетагистин (250руб)
Быструмгель (180руб) и Кетопрофен (60руб)
Вольтарен (300руб) и Диклофенак (40руб)
Гастрозол (120руб) и Омепразол (50руб)
Детралекс (580руб) и Венарус (300руб)
Дифлюкан (400руб) и Флуконазол (30руб)
Длянос (100руб) и Риностоп(30руб)
Зантак (280руб) и Ранитидин (30руб)
Зиртек (220руб) и Цетиринакс (80руб)
Зовиракс (240руб) и Ацикловир (40руб)
Иммунал (200руб) и Эхинацеи экстракт (50руб)
Имодиум (300руб) и Лоперамид (20 руб)
Йодомарин (220руб) и Калия йодид (100руб)
Кавинтон (580руб) и Винпоцетин(200руб)
Кларитин (180руб) и Лорагексал (60руб)
Клацид (600руб) и Кларитромицин (180руб)
Лазолван (320руб) и Амброксол (20руб)
Ламизил (400руб) и Тербинафин (100руб)
Лиотон—1000 (350руб) и Гепарин—акригель 1000 (120руб)
Ломилан (150руб) и Лорагексал (50руб)
Максидекс (120руб) и Дексаметазон (40руб)
Мидриацил (360руб) и Тропикамид (120руб)
Мирамистин (200руб) и Хлоргексидин (10руб)
Мовалис (410руб) и Мелоксикам (80руб)
Нейромультивит (250руб) и Пентовит (50руб)
Нормодипин (620руб) и Амлодипин (40руб)
Омез (180руб) и Омепразол (50руб)
Панангин (140руб) и Аспаркам (10руб)
Пантогам (350руб) и Пантокальцин (230руб)
Ринонорм (50руб) и Риностоп (20руб)
Сумамед (450руб) и Азитромицин (90руб)
Трентал(200руб) и Пентоксифиллин (50руб)
Трихопол (90руб) и Метронидазол (10руб)
Троксевазин (220руб) и Троксерутин (110руб)
Ультоп (270руб) и Омепразол (50руб)
Фастум—гель (250руб) и Кетопрофен (70руб)
Финлепсин (280руб) и Карбамазепин (50руб)
Флюкостат (200руб) и Флуконазол (20руб)
Фурамаг (380руб) и Фурагин (40руб)
Хемомицин (300руб) и Азитромицин (100руб)
Энап (150руб) и Эналаприл (70руб)
Эрсефурил (400руб) и Фуразолидон (40руб)
Если бы Вторая Мировая война была бы дракой в баре
Германия, Италия и Япония сидят в баре. Германия вдруг встает и начинает хрустеть суставами и разминаться.
Знаете ли вы, что советский рубль до сих пор высоко котируется
Он стоит сегодня... порядка 45 долларов США в пересчете на золото.