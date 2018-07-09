Как разговаривать в аптеках, чтоб не обманули

Важно знать каждому!

Итак, подошла моя очередь.

- Что вы мне посоветуете от кашля?

— КОЛДРЕКС, ЛЕДЕНЦЫ, ПАСТИЛКИ, АНТИБИОТИКИ.

ИТОГО 600—1500 РУБ. СПОРИТЬ С ПРОВИЗОРОМ НЕ ПОСЧИТАЛА НУЖНЫМ, ЭТО ИХ РАБОТА, НО РЕШИЛА УСТРОИТЬ НЕБОЛЬШОЙ СПЕКТАКЛЬ.

Итак, подошла моя очередь.

— Что вы мне посоветуете от кашля?

— Леденцы » ….»

— Сколько стоят?

— 300 рублей

— СКОЛЬКО? ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ, ПОЖАЛУЙСТА, Я ПЛОХО СЛЫШУ!!!

— 300 РУБЛЕЙ!!

— А У ВАС ЕСТЬ МУКАЛТИН?

— ДА.

— СКОЛЬКО СТОИТ?

— 5 рублей

— ГРОМЧЕ, Я ПЛОХО СЛЫШУ!

— 5 РУБЛЕЙ!!!

Эхо разнесло весть по всей аптеке. Очередь насторожилась, всё внимание с витрин перенеслось на нас с провизором.

— А ЕСТЬ ТРАВА ТЕРМОПСИСА С СОДОЙ 7, ИХ РАНЬШЕ КОПЕЕЧНЫМИ ТАБЛЕТКАМИ НАЗЫВАЛИ?

— ЕСТЬ.

— СКОЛЬКО?

— 1 РУБЛЬ.

— УТОЧНИТЕ!

—1 РУБЛЬ!

Градус беседы повышался, провизор всё распалялась, и зрители начинали роптать.

— МИКСТУРА ПЕРТУССИН?

— ЕСТЬ!

— СКОЛЬКО?

— 4—50

— МАЗИ ПРОПОЛИСА?

—12 РУБЛЕЙ, НО ОНА ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ

— ОТЛИЧНО!

— ШРОТ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ?

— 8 РУБЛЕЙ

— МАСЛО РАСТОРОПШИ?

—12 РУБЛЕЙ

В ИТОГЕ Я ЗАКАЗАЛА:

термопсиса 3х10 таблеток = 3 рубля мукалтин 2 уп.х10 таблеток = 10 рублей мазь прополиса 1 туб=12 р. пертуссин 1 пузырёк = 4—50 шрот расторопши 1 пакет =8 руб

(сейчас цены стали чуть выше)

— СКОЛЬКО ЗА ВСЁ?

— 37 с половиной

— 37.50 — ЭТО ТЕМПЕРАТУРА ИЛИ ЦЕНА?

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

— ТРИДЦАТЬ СЕМЬ РУБЛЕЙ ПЯТЬДЕСЯТ КОПЕЕК, — забила гвозди провизор. Лицо было бордово каменным.

— Спасибо, — тихо ответила я.

Первой не выдержала женщина с ребёнком:

— Это всё от кашля? Можно записать названия? Почему так дёшево?

— Эти лекарства всегда стоили дёшево и нас ими лечили в детстве и родители наши лечились!

— А ПОЧЕМУ ТОГДА ИХ НЕТ НА ВИТРИНЕ?

— ЭТО НЕ ВЫГОДНО АПТЕКАРЮ, ЗА НИХ ЕМУ НЕ ДОПЛАЧИВАЮТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ.

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ДЛЯ СПРАВКИ:

Многие дорогостоящие лекарственные препараты имеют более дешевый аналог с идентичным составом. Запишите себе их названия, если не хотите «работать на аптеку».

Нурофен (120руб) и Ибупрофен (10руб)

Мезим (300руб) и Панкреатин (30руб)

Но-шпа (150руб) и Дротаверина гидрохлорид (30руб)

Панадол(50руб) и Парацетамол (5руб)

Белосалик (380руб) и Акридерм СК (40руб)

Бепантен (250руб) и Декспантенол (100руб)

Бетасерк (600руб) и Бетагистин (250руб)

Быструмгель (180руб) и Кетопрофен (60руб)

Вольтарен (300руб) и Диклофенак (40руб)

Гастрозол (120руб) и Омепразол (50руб)

Детралекс (580руб) и Венарус (300руб)

Дифлюкан (400руб) и Флуконазол (30руб)

Длянос (100руб) и Риностоп(30руб)

Зантак (280руб) и Ранитидин (30руб)

Зиртек (220руб) и Цетиринакс (80руб)

Зовиракс (240руб) и Ацикловир (40руб)

Иммунал (200руб) и Эхинацеи экстракт (50руб)

Имодиум (300руб) и Лоперамид (20 руб)

Йодомарин (220руб) и Калия йодид (100руб)

Кавинтон (580руб) и Винпоцетин(200руб)

Кларитин (180руб) и Лорагексал (60руб)

Клацид (600руб) и Кларитромицин (180руб)

Лазолван (320руб) и Амброксол (20руб)

Ламизил (400руб) и Тербинафин (100руб)

Лиотон—1000 (350руб) и Гепарин—акригель 1000 (120руб)

Ломилан (150руб) и Лорагексал (50руб)

Максидекс (120руб) и Дексаметазон (40руб)

Мидриацил (360руб) и Тропикамид (120руб)

Мирамистин (200руб) и Хлоргексидин (10руб)

Мовалис (410руб) и Мелоксикам (80руб)

Нейромультивит (250руб) и Пентовит (50руб)

Нормодипин (620руб) и Амлодипин (40руб)

Омез (180руб) и Омепразол (50руб)

Панангин (140руб) и Аспаркам (10руб)

Пантогам (350руб) и Пантокальцин (230руб)

Ринонорм (50руб) и Риностоп (20руб)

Сумамед (450руб) и Азитромицин (90руб)

Трентал(200руб) и Пентоксифиллин (50руб)

Трихопол (90руб) и Метронидазол (10руб)

Троксевазин (220руб) и Троксерутин (110руб)

Ультоп (270руб) и Омепразол (50руб)

Фастум—гель (250руб) и Кетопрофен (70руб)

Финлепсин (280руб) и Карбамазепин (50руб)

Флюкостат (200руб) и Флуконазол (20руб)

Фурамаг (380руб) и Фурагин (40руб)

Хемомицин (300руб) и Азитромицин (100руб)

Энап (150руб) и Эналаприл (70руб)

Эрсефурил (400руб) и Фуразолидон (40руб)