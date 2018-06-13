Тайна пропавшей колонии острова Роанок

Самая древняя североамериканская история, произошедшая еще за 200 лет до образования Соединенных Штатов, связана с британской колонией Роанок, одной из первых, появившихся на континенте. Роанок должен был стать символом британского господства в Новом Свете, показать превосходство Британской монархии всему миру.

Однако вся колония переселенцев внезапно исчезла с острова: мужчины, женщины и дети — все они словно растворились в окресных лесах. И эта тайна остается до сих пор не раскрытой. "Они не могли исчезнуть просто так, что не осталось даже следа. Их, может быть, забрал дьявол" — говорил впоследствии командир английского поискового отряда. Кое-кто загадочную пропажу более 117 человек связывает с кровавым божеством индейцев — Кроатоаном.

9 апреля 1585 года экспедиция, состоящая из одних мужчин, отправилась в Америку и в июле достигла ее берегов. Около 80 человек были оставлены на острове Роанок на земле нынешней Северной Каролины для создания британской колонии и стали обживаться на новом месте.

Колонистам пришлось очень тяжело: незнакомая территория, суровая зима, скудные запасы еды. В конце концов, пережив зиму и весну, люди решили вернуться в Англию — и в июне 1586 года покинули колонию, оставив на острове 15 солдат.

В 1587 году сюда прибыли новые переселенцы во главе с Джоном Уайтом, назначенным королевой Елизаветой новым губернатором. Среди англичан были беременная дочь Уайта по имени Элинор и ее муж. Колония Роанок встретила новоприбывших молчанием. 15 солдат, оставленные год назад, исчезли. Укрепления были разрушены, дома заросли лианами и плющом. Никаких следов обитателей, кроме останков одного человека, найти не удалось. Все указывало на то, что бывшие жители покинули это место много месяцев назад.

Тем не менее, приплывшие колонисты высадились на остров, который должен был стать их новой родиной. А менее чем через месяц после этого события у Элинор родилась дочь, которую назвали Вирджиния. Это был первый британский ребенок, родившийся на американской земле.

Колонисты построили дома, окружили их частоколом, но привезенные с собой припасы быстро закончились, а враждебность местных индейских племен мешала быстрому развитию небольшого форта.

Уайт, ставший губернатором острова, принял судьбоносное решение. Он решил плыть за помощью на родину. За кормой корабля Уайта остались его друзья, родственники и новорожденная внучка.

Перед отплытием Джон Уайт условился с колонистами, что если им придется покинуть остров, то они вырежут на дереве название места, куда отправятся, — а в случае любой опасности под названием нового места колонии вырежут крест. Руководство людьми в отсутствие губернатора было поручено его зятю.

Кроме того, губернатор тайком вынес из дома несколько сундуков с дорогими личными вещами и закопал их в траншее возле форта, рассчитывая достать после возвращения. 28 августа 1587 года, в день отплытия Джона Уайта, на острове оставались 90 мужчин, 17 женщин и 11 детей, среди которых была новорожденная Вирджиния. С тех пор их никто не видел.

Мореплаватель рассчитывал на скорое возвращение, но в Европе разгорелась война — "Непобедимая армада" испанской короны обрушила свою мощь на английский флот. Ожесточенные морские битвы подорвали владычество Испании на море, но задержали помощь для колонии на долгих три года.

Когда Уайт, наконец, смог добыть судно и вернуться на остров, поселение оказалось брошенным. Не было ни следов борьбы, ни природной катастрофы, укрепления и дома были разобраны, значит поселенцы уходили не в спешке. Губернатор пропавшей колонии метался между деревьев в поисках своей дочери и внучки, как вдруг на одном дереве мелькнула надпись латиницей — CROATOAN.

Это слово могло означать индейское племя или соседний остров. Уайт предположил, что поселенцы перебрались на остров Кроатоан, находящийся в 45 милях южнее, — но и там их не оказалось.

Но самое странное — колонисты обещали в случае опасности оставить совершенно другой знак, а именно мальтийский крест. Не зная что думать, Уайт решил продолжить поиски, но его люди подняли бунт — надвигался сильный шторм, а странная, похожая на заклятие, надпись и надвигающийся ночной мрак не способствовали поднятию духа.

Спасательная экспедиция покинула остров ни с чем — так началась легенда о "Потерянной колонии".

В суровые времена первых колонистов никто не тратил времени зря — вместо пропавшей колонии англичане построили несколько новых и постепенно, в боях с природой, местными племенами и поселенцами других европейских стран, завоевывали Северную Америку.

До недавнего времени историки терялись в догадках: что произошло с людьми? Их убили? Но кто: испанцы или индейцы? Или, может быть, они, чтобы выжить, добровольно ушли к племенам на материке? Поиски в окружающей колонию местности ни к чему не привели. Никто из индейцев ничего не знал (или не хотел говорить) о пропавших белых людях.

Вместе с поселенцами исчезли и домашние животные — люди Уайта не смогли отыскать ни одной собаки или курицы. В итоге королеве была послана депеша с выводом: "Они не могли исчезнуть просто так, что не осталось даже следа. Их забрал дьявол". Бесследное исчезновение поселенцев острова Роанок считается одной из главных тайн в истории человечества.

Шли столетия, тема пропавшего форта продолжала не давать покоя писателям и сценаристам. В книге "Буря столетия" за нее взялся сам "король ужасов" Стивен Кинг. Согласно его задумке, Кроатоан — имя древнего колдуна, погубившего поселение за отказ выполнить отдать ему одного из детей, которого маг собирался воспитать как своего преемника.

В фильме "Исчезнувшая колония" злодеев оказалось целое множество — якобы за колонистами охотились призраки викингов, умерших на острове много веков назад. С духами сталкиваются и герои шестого сезона "Американской истории ужасов", с говорящим названием "Роанок".

Ученые же продолжали теряться в загадках. Жизни колонистов унесла эпидемия? Но куда тогда девались тела умерших? Поселенцев захватило чужое индейское племя и увело с собой в глубь материка?

Историк Джон Лоусон в 1709 году изучал жизнь индейцев племени хаттерас, и они поведали, что некоторые их предки были белыми людьми. Отдельные представители этого племени имели глаза серого цвета, которые не встречаются у других индейцев. Кроме того, их имена напоминали европейские, а в речи присутствовали слова из английского языка.

Благодаря исследованиям Лоусона, именно эта версия до недавнего времени казалась самой правдоподобной. Но и она вызывала вопросы: почему колонисты оставили на острове указание на переезд в одно место, а сами уплыли в совершенно ином направлении? И почему в племени хаттерас так и не обнаружены хоть какие-нибудь вещественные следы белых поселенцев: инструменты, оружие, книги, предметы обихода?

В 1937 году неизвестный мужчина принес в Университет Эмори странный камень с выбитым крестом и надписью на старинном английском языке. Когда специалисты расшифровали послание — они были потрясены. Это оказалось послание Элизабет Уайт, дочери незадачливого правителя "Потерянной колонии".

В нем описывалось, как голод и другие лишения ослабили колонистов настолько, что они не могли сопротивляться враждебно настроенным индейцам. Шаманы одного из племен объявили, что духи злятся на чужаков — это стало сигналом для кровавой бойни, в которой были перебиты почти все колонисты. Среди убитых была и дочка Элизабет.

Казалось, что открытие раскрыло загадку, над которой исследователи бились почти четыре века. Вскоре появился еще один человек, причастный к тайне погибшей колонии. Каменщик из штата Джорджия обнаружил более 30 камней, описывающих подробности жизни Элизабет и еще шести колонистов после того, как они бежали с острова на материк.

Вот только журналист-скептик внимательно изучил историю появления камней и разоблачил каменщика. Выяснилось, что тот подделал свою "находку" ради славы. Скандальная статья погубила не одну ученую карьеру и бросила тень на первый камень, найденный незнакомцем, которого больше никто не видел.

Почти 80 лет артефакт пылился в архиве университета, чтобы недавно послужить толчком для новых поисков колонии Роанок. Команда ученых из университета Брено стремится точно установить аутентичность первого найденного камня.

Для этого, специалисты собираются применить ряд продвинутых методов от геохимического анализа до новых данных в области истории и археологии, пишет Daily Mail. Сейчас проводится ряд экспертиз, которые призваны определить возраст камня и выбитого на нем послания. Если он окажется настоящим, то сможет дать окончательный ответ на старейшую тайну Америки.

Стоит упомянуть и еще одну версию. Совсем недавно, изучая обстоятельства гибели жителей другой английской колонии Джеймстаун, ученые выдвинули еще одну версию о судьбе исчезнувших обитателей Роанока.

Анализируя ширину годичных колец деревьев, биологи из университета Арканзаса воссоздали картину климата в Виргинии того времени. Оказалось, что в 1587–1589 годах там была сильнейшая засуха. В результате в колонии неизбежно должен был начаться голод — и люди, не видя другого выхода, могли на имеющихся у них небольших кораблях рискнуть отправиться назад в Англию.

Не исключено, что обессилевшая команда просто скончалась по дороге, а корабли затонули во время шторма или превратились в "летучих голландцев", скитающихся по океану с мертвецами на борту.

Сейчас бывшая колония Роанок — одно из популярных мест для посещения. Туристы приезжают взглянуть на развалины форта и сохранившееся дерево с вырезанной надписью, чтобы попробовать самостоятельно ответить на главный вопрос: куда же девались люди?