Пальманова — город-невидимка в виде девятиконечной звезды

Из-за стен, окружающий город, не видно зданий, даже колокольня в этом маленьком городе-коммуне на северо-востоке Италии, неподалёку от границы со Словенией, и то невероятно приземиста для подобных строений.

Город очень мал, но очень интересен и необычен из-за своей и истории и планировки. Пальманова прославилась своей крепостью в форме девятиконечной звезды, которой позже пытались подражать многие военные архитекторы.

7 октября 1593 года правительство Венецианской республики распорядилось об основании революционно нового типа поселения, каким и стала Пальманова. Начало строительства было приобщено к годовщине победы европейских сил над турками в битве при Лепанто. Кроме того, в этот же день отмечается День святой Иустины — римской мученицы, которая и была выбрана покровительницей Пальмановы.

Архитектор Винченцо Скамоцци задумал построить крепость в соответствии с утопическими идеалами, как крепость в виде правильной девятиугольной звезды. На каждом луче звезды были возведены башни таким образом, чтобы каждая могла защищать две близлежащие, а город обнесли рвом.

Укрепления строились в две линии, а между высшими точками лучей звезды насыпали крепостные валы таким образом, чтобы соседние бастионы могли защищать друг друга. Именно поэтому длина грани каждого луча в точности соответствует дальности стрельбы средневековых пушек.

В город, окружённый глубоким рвом, можно было попасть только через одни из трёх охраняемых ворот. Задуманный, как совершенная военная машина, город был оснащён всем ассортиментом имевшегося тогда оружия.

Центральная площадь, до которой из любого угла города идти 5 минут, имеет форму шестиугольника и на одной из его сторон высится собор с урезанной колокольней. Колокольни в Италии, обычно, видно за версту — настолько они длинные и высокие. Чаще всего сначала вы видите городскую колокольню, потом еще несколько километров едете на машине, а уж только потом попадаете в город, но с Пальмановой всё по другому.

В городском соборе колокольня "ростом" с сам собор для того, чтобы враги не могли заметить из-за стен религиозное сооружение, построенный в начале 17 века. Поскольку город строили венецианцы, то на их крылатого льва можно периодически наткнуться. На стене собора он тоже был. В нишах фасада расположены статуи святой Иустины Падуанской — одной из святых покровителей Падуи, Марка и Христа-Искупителя. Фасад выполнен из истрийского камня и был восстановлен в 2000 году.

С 1797 года крепость поочерёдно принадлежала то французам, то австрийцам. Внешняя, третья, линия укреплений была завершена во времена наполеоновского господства. Затем, с 1815 по 1866 год, город принадлежал Австрии, пережив крупное восстание горожан в 1848 году, и только по истечении этих пятидесяти лет перешёл к Италии вместе с Венецией и западной Фриули.

Во время Первой мировой войны город служил базой для войск и техники и был сожжён итальянцами при отступлении. А вот во Вторую мировую войну протоиерей Джузеппе Мерлино смог убедить немцев не разрушать крепость.



В 1960 году Пальманова указом президента Республики был объявлен национальным памятником.

Профессор Эдвард Уоллес Мьюир младший говорил о Пальманова: "Теоретики разработали множество идеальных городов, которые интригующе выглядели на бумаге, но не были особо успешны в качестве жилого поселения. На северо-восточной границе своей континентальной империи в 1593 году венецианцы начали строить лучший образец города эпохи Ренессанса, Пальманова — город-крепость, призванный стать защитой от атак в Боснии. Построенный в соответствии с социальными и военными требованиями, город предполагалось заселить торговцами, ремесленниками и фермерами.



Однако, несмотря на выгодные условия и удобное расположение города, никто не решился переехать в него. В 1622 году Венеция вынуждена была предложить бесплатное жильё в Пальманова и обеспечение помилованным преступникам, согласившимся поселиться в городе. Так началось принудительное заселение этого столь великолепно спланированного места, которое, по сути, пустует и по сей день, если не считать любопытных студентов, посещающих города эпохи Возрождения, да скучающих солдат, которые до сих пор размещены там для охраны итальянской границы".

Сегодня население Пальманова составляет немногим более 5000 человек. В основном они заняты в туристической сфере, поддерживая древний облик города.

В городе всего 6 улиц, ведущих в центр, так что запутаться невозможно, а трое ворот, через которые можно попасть внутрь были названы в честь трех крупных Итальянских городов, на которые они смотрят. По периметру площади установлены скульптуры, у подножия которых висят таблички-памятки для правителей города, о том, что народ вообще-то тут главный и ему необходимы "свобода, равенство, братство".

Разумеется, сегодня Пальманова не выполняет те цели, для которых был построен. Большинство казарм заброшены, скромных средств городского бюджета недостаточно для их содержания. Поэтому властями было принято решение о продаже городских зданий частным лицам, которые проводят их реконструкцию и открывают для посещения туристических групп.

С каждым годом город принимает всё больше туристов, делая акцент на уникальную планировку крепости (всего в Европе 8 городов подобного типа) и проводя театрализованные культурно-исторические мероприятия.