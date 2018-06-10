Мистические тайны Большого театра

Большому театру уже 242 года и за это время и он сам превратился в легенду, и оброс секретами, слухами и мистическими историями.

Место, где сейчас находится Большой театр, было болотистым. По легенде, в это самое болото во время чумы 1603 года жители города сбросили труп лекаря-злодея, который вместо того, чтобы лечить больных, убивал их и грабил избы. Найти лекаря помогли показания мальчика, который чудом остался в живых и чью семью извел врач.

Считается, что постройки, возведенные на месте болота, да еще и такого нехорошего, будут сопровождаться несчастьями. Чего стоят только бесконечные пожары Большого, в которых гибли люди. С тех пор площадь "проклята", а перед очередной катастрофой в театральных подвалах якобы появляется силуэт в черном плаще с капюшоном. По другой версии, пожар вызвали излишне демонические сцены из балета "Русалка".

За первые сто лет здание Большого театра горело как минимум три раза. Первый — в 1780-х — еще до официального открытия, второй — в 1805 году и третий — в 1853-м. C тех пор сохранилась горькая шутка о том, что пожарные в Большом — главные люди после артистов.

Есть еще одна история, связанная с огнем, более вдохновляющая. Во время одного из пожаров крестьянин Василий Марин вытащил из пылающего здания Большого театра застрявшего там человека и был впоследствии награжден Николаем I медалью. По легенде, после смерти Василия его призрак появляется на московских пожарах и спасает людей.

Еще один факт, который косвенно объясняет нехорошие происшествия с театром и его дурную энергетику, связан с водой. Когда-то на месте театра текла река Неглинная, в чистой воде которой москвичи ловили раков. Со временем в реку стали сливать нечистоты, от чего она испортилась и люди решили увести ее под землю.

Таинственная подземная река и сейчас протекает под Москвой, в том числе, и под Большим театром. Еще под зданием во время археологических раскопок обнаружили постройку каменного века да затейливого деревянного шахматного ферзя, родом из XVII столетия. Насыщенное местечко, ничего не скажешь.

Если приверженцы легенды о "чумном докторе" верят в то, что все зло идет из подвалов театра, то авторы следующей версии ищут его в противоположном направлении — на потолке. Дело в том, что академик Алексей Титов, заведующий росписью плафона "Аполлон и музы" в зрительном зале, был возмущен тем, что у греков не было покровительницы живописи. Но он не растерялся и придумал ее сам — с палитрой и кистью в руках. Чтобы не нарушать композицию, пришлось убрать музу священных гимнов Полигимнию. Естественно, боги (почему-то греческие) тут же обрушили на театр свой "огненный" гнев.

Мифы вокруг Большого возникают и сейчас. Правда, если раньше угрозы были глобальными: пожары, призраки, гнев богов, то в XXI веке они сильно измельчали. Выступление Юрия Лужкова на открытии исторического фасада театра после реконструкции заставило впечатлительных театралов опасаться белых тараканов фантастических размеров, которые, по словам бывшего мэра Москвы, обитают под зданием и будут пострашнее всяких там подземных рек и болот.

После реставрации на портике театра снова возвышается квадрига. Обнаженное тело Аполлона вызывало у власти вопросы и кто-то потребовал, чтобы прелести бога были прикрыты фиговым листком, который туда и прицепили. Во время войны фиговый листок отвалился вместе с венком бога.

Какие бы легенды и страшилки ни ходили вокруг Большого театра, постановщиков они совсем не пугают. Наоборот, хореографы, дирижеры и режиссеры сами с удовольствием создают спектакли на мистические темы. Здесь танцевали балет Алексея Ратманского "Леа" по пьесе С. А. Ан-ского "Диббук", где в девушку вселяется неуспокоившийся дух-демон ее прежнего поклонника. Владимир Васильев ставил "Заклятие дома Эшеров" по страшному рассказу Эдгара Аллана По. Американский хореограф Джон Ноймайер выводил на сцену Большого хороводы нимф, фей и прочей лесной "нечисти" из "Сна в летнюю ночь".

И сейчас в репертуаре театра присутствуют постановки с "потусторонними" сюжетами. Второй акт балета "Жизель" населен призракам умерших девушек, половина персонажей в "Сильфиде" — духи и ведьмы.

Из-за оккультных эпизодов оперу Сергея Прокофьева "Огненный ангел" театры не решались ставить почти 30 лет! К настоящему моменту она идет в Большом уже 12 лет — и ничего. Так что есть все основания полагать, что давние проклятия, если они и были, рассеялись — и артисты могут спокойно работать, а зрители — наслаждаться спектаклями на любую, даже самую мистическую тему.