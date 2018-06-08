В какие ловушки постоянно попадает наше мышление?

Мышление человека время от времени совершает когнититивные искажения — такие систематические ошибки. В некоторых ситуация мы действуем иррационально, хотя убеждены в том, что исходим при этом из здравого смысла. Такие логические ловушки лишают нас объективности.

Давайте рассмотрим основные из них.

Нам кажется, что все все держим под контролем. Мы часто переоцениваем то влияние, которое мы оказываем на происходящие события, в положительном исходе которых мы заинтересованы. Явление, названное "иллюзия контроля" было открыто в 1975 году американским психологом Эллен Лангер в ходе экспериментов с лотерейными билетами.

Участников эксперимента разделили на две группы: люди из первой группы могли сами выбирать себе лотерейные билеты, а членам второй группы их выдавали без права выбора. За 2 дня до розыгрыша экспериментаторы предлагали участникам обеих групп обменять свой билет на другой, в новой лотерее с бо́льшими шансами на выигрыш.

Очевидно, что предложение было выгодным, но те участники, которые сами выбирали билеты, не спешили с ними расставаться — как будто их личный выбор билета мог повлиять на вероятность выигрыша.

Выбор нулевого риска. Предположим, нам предоставили выбор: уменьшить небольшой риск до полного нуля или значительно уменьшить большой риск. Например, свести к полному нулю авиакатастрофы или резко снизить число автомобильных аварий. Что бы вы выбрали?

Исходя из данных статистики, правильнее было бы выбрать второй вариант: уровень смертности от авиакатастроф намного ниже, чем уровень смертности от автомобильных аварий — так что в итоге такой выбор спасет гораздо больше человеческих жизней.

И все-таки исследования показывают, что большинство людей выбирают первый вариант: нулевой риск хоть в какой-то сфере выглядит успокоительнее, даже если ваши шансы стать жертвой авиакатастрофы ничтожно малы.

Выборочное восприятие информации. Допустим, вы не доверяете ГМО. И если эта тема вас сильно волнует, вы наверняка читаете новости и статьи про генетически модифицированные организмы. Читая, вы все больше и больше убеждаетесь, что правы: опасность налицо.

Но вот в чем загвоздка — велика вероятность, что вы уделяете гораздо больше внимания новостям, подкпеляющим вашу точку зрения, чем аргументам в защиту ГМО. А значит, теряете объективность. Такая склонность людей уделять внимание той информации, которая согласуется с их ожиданиями, и игнорировать все остальное, называется селективным восприятием.

Ошибка игрока. Ошибка игрока чаще всего подстерегает любителей азартных игр. Многие из них пытаются найти взаимосвязь между вероятностью желаемого исхода какого-то случайного события и его предыдущими исходами. Самый простой пример — с подбрасыванием монетки: если девять раз подряд выпадет "решка", большинство людей будут в следующий раз ставить на "орла", как будто слишком частое выпадение "решки" увеличивает вероятность его выпадения. Но это не так: на самом деле шансы остаются одинаковыми — 50/ 50.

Систематическая ошибка выжившего. Эту логическую ловушку обнаружили во времена Второй Мировой, но попасться в нее можно и в мирное время. Во время войны военное руководство США решило снизить число потерь среди бомбардировщиков и спустило приказ: по результатам боев выяснить, на каких частях самолетов надо укрепить защиту.

Стали изучать вернувшиеся самолеты и обнаружили множество пробоин на крыльях и хвосте — эти части и было решено укреплять. На первый взгляд все выглядело вполне логично — но, к счастью, на помощь военным пришел наблюдательный статистик Абрахам Вальд. И объяснил им, что они чуть не совершили роковую ошибку.

Ведь на самом деле пробоины в вернувшихся самолетах несли информацию об их сильных местах, а не о слабых. Самолеты, "раненные" в другие места — например, двигатель или топливный бак — попросту не вернулись с поля боя.

О принципе "раненых-выживших" стоит задумываться и сейчас, когда мы собираемся сделать поспешные выводы, исходя из несимметричной информации по каким-либо двум группам.

Иллюзия прозрачности. Вы попали в ситуацию, когда солгать просто необходимо. Но как же сложно это сделать — вам кажется, что вас видят насквозь и любое непроизвольное движение выдаст вашу неискренность. Знакомо? Это "иллюзия прозрачности" — склонность людей переоценивать способность окружающих понимать их истинные мотивы и переживания.

В 1998 году психологи провели эксперимент со студентами Корнелльского университета. Отдельные студенты зачитывали вопросы с карточек и отвечали на них, говоря правду или ложь в зависимости от указаний на карточке. Аудитории предлагалось определить, когда выступающие лгут, а выступающих попросили оценить свои шансы обвести других воруг пальца. Половина лжецов предположила, что их раскусят — на на самом деле слушатели разоблачили лишь четверть. А это значит, что лжецы сильно переоценили проницательность своих слушателей.

Почему так происходит? Скорее всего, потому, что мы сами слишком много знаем о себе. И поэтому думаем, что наши знания очевидны и для внешнего наблюдателя. Впрочем, иллюзия прозрачности работает и в обратную сторону: мы переоцениваем и свою способность распознавать ложь других людей.

Эффект Барнума. Распространенная ситуация: человек читает и натыкается на гороскоп. Он, конечно, не верит во все эти лженауки, но решает прочесть гороскоп чисто ради развлечения. Но странное дело: характеристика подходящего ему знака очень точно совпадает с его собственными представлениями о себе.

Такие вещи случаются даже со скептиками: психологи назвали это явление "эффектом Барнума" — в честь американского шоумена и ловкого манпулятора XIX века Финнеаса Барнума. Большинство людей склонны воспринимать довольно общие и расплывчатые описания, как точные описания своей личности. И, конечно, чем позитивнее описание, тем больше совпадений. Этим эффектом и пользуются астрологи и гадалки.

Эффект самоисполняющегося пророчества. Этим свойством мышления обычно любят пользоваться прорицатели. Суть этого когнитивного искажения в том, что не истинное пророчество воспринимается настолько убедительно, что люди, поверив в него, сами стараются его исполнить. Так пророчество, которое едва ли могло бы в реальности исполнится, неожиданно оказывается верным.

В повести "Алые паруса" Александра Грина описан классический вариант такого самоисполняющегося пророчества. Малышке Ассоль выдумщик Эгль предсказывает, что за ней приплывет принц на корабле с алыми парусами, когда она вырастет.

Ассоль поверила в предсказание и о нем становится известно всему городу. А потом влюбившийся в девушку капитан Грей узнает о пророчестве и решает воплотить мечту Ассоль. И в итоге Эгль оказывается прав, хотя хэппи-энд в истории обеспечили далеко не сказочные механизмы.

Фундаментальная ошибка атрибуции. Мы склонны объяснять поведение других людей их личностными качествами, а свои поступки — объективными обстоятельствами, особенно, если речь идет о каких-то промахах.

Например, другой человек наверняка опаздывает из-за своей непунктуальности, а свое опоздание всегда можно объяснить испорченным будильником или пробками. Причем речь идет не только об официальных оправданиях, но и о внутреннем видении ситуации — а такой подход к делу мешает нам брать ответственность за свои поступки.

Так что тем, кто хочет поработать над собой, стоит помнить о существовании фундаментальной ошибки атрибуции.

Эффект морального доверия. Известный своими либеральными взглядами журналист попался на гомофобии, священник взял взятку, а сенатора, ратующего за семейные ценности, сфотографировали в стриптиз-баре. В этих, казалось бы, из ряда вон выходящих случаях, есть своя печальная закономерность — ее называют "эффектом морального доверия".

Если у человека складывается прочная репутация "праведника", в какой-то момент у него может возникнуть иллюзия, что он действительно безгрешен. А если он такой хороший, то маленькая слабость ничего не изменит.

Каскад доступной информации. Коллективная вера в идею становится намного более убедительной, если эту идею постоянно повторять в публичном дискурсе. Все идеологии мира успешно используют именно это когнитивное искажение.

Мы часто сталкиваемся с ним в разговорах с бабушками: многие пенсионеры уверены в правдивости всего, о чем достаточно часто говорят на телевидении. А вот новое поколение, скорее всего, почувствует этот эффект через Facebook.