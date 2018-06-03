Аркадий Шевченко: история самого высокопоставленного советского перебежчика

40 лет назад произошел международный скандал, который стал одним из самых грандиозных за всю историю холодной войны: 5 апреля 1978 года советский дипломат Аркадий Шевченко при помощи сотрудников ЦРУ остался в Америке, получив политическое убежище.

США и Советский Союз были на грани разрыва дипломатических отношений. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев забросал президента Соединенных Штатов Джимми Картера письмами с требованием выдать гражданина СССР Аркадия Шевченко. И было почему: впервые в послевоенной истории Советского Союза в стан врага перешел дипломат столь высокого ранга -- заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР.

Соединенные Штаты Шевченко не выдали. В Советском Союзе его заочно приговорили к высшей мере наказания за измену Родине. Собственно, к Родине у дипломата вряд ли могли быть какие-либо претензии. Если Шевченко и был недоволен советским режимом, то тщательно это скрывал, а вот то, что не был гоним, так это наверняка.

Карьера Шевченко шла как по маслу. МГИМО он окончил с "красным" дипломом, затем учился в аспирантуре и успешно защитил диссертацию. Большую роль в его карьере сыграла удачная женитьба: его жена Леонгина была дочерью достаточно влиятельной женщины, которая ещё в сталинские времена руководила одним из столичных ресторанов, затем работала в сфере армейского снабжения и даже побывала после войны в Германии и Австрии, а затем была директором продовольственного магазина в центре Москвы.

Но еще больше значение, определившее дальнейшие успехи на дипломатической ниве, стала его дружба с сыном министра иностранных дел Андрея Громыко Анатолием, с которым Шевченко познакомился еще в институте.

Аркадий стал часто бывать в семье Громыко, приглянулся министру, который считал юношу перспективным. Говорят, что Андрей Андреевич даже готовил его себе в преемники на посту министра иностранных дел. Так ли это, трудно сказать, но благодаря высоким связям Аркадий Шевченко в 1970 году стал советником министра иностранных дел СССР.

Но вернемся к началу его карьеры. Едва закончив учёбу, Шевченко попал в МИД на "выездную" должность. Карьеру он начал атташе в отделе международных отношений МИД. А уже через два года оказался в первой командировке в Нью-Йорке в качестве одного из представителей советской делегации в ООН по вопросам разоружения, сопровождая самого Хрущёва.

В начале 60-х он был включён в состав советской делегации на Женевской конференции по разоружению, после чего получил постоянное назначение в советскую миссию в ООН. В 60-е годы попасть в Нью-Йорк на дипломатическую работу можно было (в большинстве случаев) только благодаря внушительным связям. Тем более в таком молодом возрасте — Шевченко едва перевалило за 30 лет, что по меркам дипломатов совсем немного.

Вернувшись в Москву, Шевченко и становится советником у своего высокого покровителя. Это была последняя серьёзная проверка перед ключевым назначением, которое вводило дипломата в ранг высшей советской номенклатуры.

Поговаривали, что дальнейшее назначение Шевченко в ООН стоило его жене броши с 56 бриллиантами, которые она подарила жене Андрея Громыко. Но сам Аркадий, если и переживал по этому поводу, то очнь недолго.

Итак, в 1973 году Шевченко получил ранг чрезвычайного и полномочного посла и спецназначение в ООН. Он стал заместителем генерального секретаря организации Вальдхаймера. Однако Шевченко, едва получив высокую должность в ООН, затосковал. Сам он позднее утверждал, что принял решение бежать на Запад, конечно же, по политическим мотивам. Разочаровавшись в советской системе и её возможностях. Впрочем, это абсолютно дежурное объяснение для любых перебежчиков в годы холодной войны.

Уже позже, когда следователи после побега Шевченко пришли описывать его имущество, им пришлось немало потрудиться. В общей сложности было описано имущество на сумму свыше 250 тысяч рублей. И это при том, что стоимость многих весьма дорогих вещей в описях сознательно занижалась. Например, ценнейшие иконы рублёвской школы, по воспоминаниям сына дипломата, были записаны милиционерами как 500-рублёвые.

Есть две версии того, как Шевченко начал работать на ЦРУ. Одна известна с его слов, другая популярна в воспоминаниях разного рода советских разведчиков. Сам Шевченко утверждал, что он вовсе не планировал предавать свою страну, а хотел только остаться в США, получить политическое убежище и жить той жизнью, которая ему нравится. Но его буквально вынудили работать на ЦРУ.

В 1975 году Шевченко обратился к американскому представителю в ООН с просьбой походатайствовать об убежище в США. Американец обещал проконсультироваться с соответствующими инстанциями и назначил конспиративную встречу.

Однако на неё явились уже не дипломаты, а сотрудники ЦРУ. Которые объяснили Шевченко, что сейчас между СССР и США весьма неплохие отношения (тогда как раз шла политика разрядки), поэтому громкий политический скандал с бегством столь высокопоставленной фигуры им ни к чему. Но они могут закрыть глаза на эти неприятности, если Шевченко как следует себя проявит. То есть поработает на них.

Понятно, что быший дипломат им был не нужен, а вот действующий, да еще вхожий в дом к самому министру иностранных дел был бы очень полезен.

Три года Шевченко, будучи одним из самых высокопоставленных советских дипломатических работников в ООН, исправно работал на американцев. Конспиративная квартира для встреч находилась в том же доме, где он жил, но этажом ниже. Там дипломат встречался с американскими агентами и передавал им информацию из СССР.

Сам Аркадий Шевченко объяснил это так: "Я думал, что работа на американцев в течение определенного времени будет наиболее эффективным способом получить их помощь в устройстве новой жизни… Ведь после допросов они могут выбросить меня, как выжатый лимон. А я надеялся на большее".

Чтобы получить "большее", Аркадий Шевченко продал ЦРУ государственные секреты СССР: "Я держал ЦРУ в курсе всего известного мне о происходившем в Кремле. Информировал о советской позиции на переговорах по разоружению. Я передавал экономическую информацию по нефтедобыче в Союзе… Не испытывал никаких угрызений совести, указывая на сотрудников КГБ в Нью-Йорке. Мне доставляло удовольствие раскрывать все, что я знаю о них. "

Начальник службы безопасности МИД СССР сказал сыну Шевченко Геннадию: "Ваш отец нанес СССР больший ущерб, чем полковник ГРУ Пеньковский, работавший на ЦРУ и английскую разведку".

Тем временем в спецслужбах стали подозревать, что в высших советских дипломатических эшелонах в США завёлся "крот". Однако сколько-нибудь значимых доказательство против кого-то не было. В числе возможных подозреваемых рассматривали помимо Шевченко ещё постпреда СССР в ООН Трояновского, посла в США Добрынина и ещё некоторых дипломатических работников.

Резидент КГБ в Нью-Йорке Дроздов позднее уверял в интервью, что с самого начала подозревал, что с Шевченко что-то неладно, слишком уж подозрительный образ жизни он вёл — часто пил, жил явно не по средствам и т. д. Однако Шевченко пользовался поддержкой самого Громыко, чьё слово в МИД было законом. Даже могущественные чекисты не решались хозяйничать в вотчине многолетнего министра иностранных дел.

Однако в конце концов поведение Шевченко перестало устраивать начальство. Злоупотребление алкоголем и "жизнь не по средствам" переполнили чашу терпения, и Шевченко решено было отозвать в Москву, дабы охладить его пыл. На всякий случай Громыко начал ходатайствовать о должности заместителя министра иностранных дел по вопросам разоружения, которая предназначалась Шевченко в качестве компенсации за отъезд из ООН.

Но отзыв в СССР Шевченко понял по-своему: ему стало казаться, что в Москве известно о его контактах с ЦРУ. Узнав о том, что его ждут в СССР, Шевченко потребовал от ЦРУ организовать ему побег. Вечером 6 апреля 1978 года он, оставив спящую жену, вышел из квартиры под наблюдением цеэрушников.

А спустя пару лет Аркадий Шевченко уже был самостоятельной фигурой. Он издал книгу, получив миллион долларов гонорара, стал профессором американского университета, читал лекции американским бизнесменам -- за каждую получал до 20 тысяч долларов США -- и за ним специально прилетал самолет. Писал статьи для Британской энциклопедии, многих газет и журналов. С семьей, которую разрушил, попыток связаться не предпринимал.

А семье досталось из-за его предательства. Его сын Геннадий в этот момент находился в Швейцарии в составе советской делегации. Его экстренно вернули в Москву из опасений, что он последует примеру отца. По пути на родину Шевченко-младшего сопровождал майор ГРУ Виктор Резун, который и сам через полтора месяца стал перебежчиком и развил бурную писательскую деятельность под псевдонимом Суворов. Все это поставило жирный крест на многообещающей карьере Геннадия.

Жена Аркадия Шевченко Лина, несмотря на поддержку друзей, в том числе и супруги Громыко, через месяц после побега покончила жизнь самоубийством.

А вот бежавший Шевченко не слишком горевал. Уже через несколько дней после побега он пустился во все тяжкие и начал вести разгульный образ жизни. Сердце Шевченко разбила простая американская проститутка латиноамериканского происхождения, к которой он наведывался 2-3 раза в неделю на протяжении первых нескольких месяцев.

Платили за её услуги американцы, причём по ставке, в 20 раз превышавшей стандартную. На встречи он приходил под охраной людей из спецслужб под видом французского дипработника. Но позднее не выдержал и рассказал девушке о своей настоящей личности. По горячим следам дама написала мемуары "Любовница перебежчика", в которых откровенно поведала о своих встречах с Шевченко.

По её словам, он показывал ей вырезки из "Правды", много рассказывал про советскую политику и баланс сил в мире, а также признавался в любви. Подкопив денег, дама слила историю репортёрам, чтобы избавиться от надоевшего клиента, после чего издала мемуары и неплохо заработала на этой истории.

Когда же со своим статусом беглого Аркадий Шевченко свыкся, ему позволили сделать собственный выбор, и бывший советский гражданин женился на репортере криминальной хроники Эллен. Может быть, жизнь Шевченко в США и сложилась бы, но в 1990 году Эллен умерла от рака.

Похоронив ее, Аркадий уверовал в Бога, стал посещать в Вашингтоне православную церковь, популярную среди эмигрантов. Настоятель храма и познакомил Шевченко с бывшей москвичкой, которая была моложе его на 23 года. Соотечественница и разорила Шевченко, завалив его бесконечными счетами.

Бытует версия, что такой была своеобразная месть КГБ (на то время уже ФСБ) перебежчику. Дело в том, что россиянка Наташа (картограф по специальности, дочь подполковника МВД) во время бракоразводного процесса в 96-ом не скрывала своего знакомства с чекистами.

До брака с ней Шевченко имел в США три дома. Самый большой, подаренный ЦРУ, стоил миллион долларов и был заставлен дорогой антикварной мебелью. Шевченко владел также четырехкомнатной квартирой на Канарских островах. Все это стоило более двух миллионов долларов.

Но уже в 1995 году бывший советский дипломат объявил себя банкротом. А 28 февраля 1998 года на 68-м году жизни Шевченко умер от цирроза печени в небольшой однокомнатной квартирке, которую для него арендовала дочь Анна, перебравшаяся к тому времени в США. В квартире были лишь кровать да стеллажи с книгами о дипломатии и шпионаже.

Последние недели жизни Шевченко проводил в американском суде -- его бывшая жена пыталась отсудить половину его большой пенсии почти в семь тысяч долларов в месяц. После смерти Аркадия Шевченко оказалось, что у него был долг около 600 тысяч долларов. Его похоронили в Вашингтоне на территории церковного прихода, настоятель которого и сосватал Шевченко картографа Наташу, получив за это новый "Форд" и солидные пожертвования.

Только в прошлом году Геннадий Шевченко нашел могилу отца на кладбище в Вашингтоне. На ней стоит безымянный крест.