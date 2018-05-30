Фантастический проект японских архитекторов "Город в небе"

Проект города-небоскреба под названием Скай Сити высотой в один километр создали архитекторы из Японии. Охват строения внизу — 400 метров, однако, чем ближе к верху, тем более узким оно будет становиться. Все этажи здания будут объединены в 14 отделений по 14 этажей.

Казалось бы, обычный высотный дом, множество похожих на который строится по всей планете. Но не спешите с выводами, ведь внутри дом будет совершенно незаурядным — такого не было еще никогда. Если проект воплотится в жизнь, это будет прорывом для всего мира, огромным достижением для человечества.

Солнечный свет и свежий воздух обеспечат счастливую жизнь для 150 000 человек. Все строение будет состоять из множества "вогнутых окружностей", стоящих друг на друге, а в центре каждой окружности будет учрежден парк — с настоящей растительностью и искусственными водоемами.

Между отделениями будут оставлены пустые места, которые спасут небоскреб от пожара и помогут проникнуть свеженму воздуху. Так что, на этих зеленых островках будет даже легкий ветерок, что создаст впечатление нахождения в настоящем парке. А что может быть лучше, чем погулять в солнечный денек на природе? Жители Скай Сити наверняка будут довольны, что прямо возле их квартир будут располагаться такие прекрасные зеленые насаждения.

Общая жилая площадь небоскреба — 800 гектаров, что сравнимо с населенным пунктом среднего размера. При этом на зеленые насаждения и дороги отведено 240 гектаров — свыше ¼ общей территории.

В этом многоэтажном строении будут располагаться офисы, жилые помещения, подсобные отделения, склады, спортивные площадки. Это будет самый настоящий город, в котором будет все, что нужно для нормальной жизни.

Архитекторы предполагают, что в Скай Сити станут проживать люди различных национальностей — можно сказать, что это Вавилонская башня XXI века.

Любопытно, что специалисты уверены: межнациональный город будущего необходимо построить во Владивостоке, ведь он является тихоокеанским центром деловой активности. Если небоскреб будет возведен именно там, то многие россияне наверняка захотят туда приехать и посмотреть на него, ведь он определенно станет одной из самых знаковых и интересных достопримечательностей на планете.

Цена самого огромного небоскреба просто поражает — она составляет 30 миллиардов американских долларов. Но специалисты полагают, что бизнесмены из государств Тихоокеанского бассейна вложат свои деньги в этот проект, и этого действительно можно ожидать, ведь многие из них наверняка и сами захотят переехать в этот прекрасный город.

В понимании архитекторов Владивосток по причине своих международных и территориальных особенностей может считаться средоточием активности огромнейшего тихоокеанского региона. Неизвестно, когда будет возведен Скай Сити, но многие заинтересованные лица мечтают увидеть его своими глазами в ближайшее время. Будем надеяться, что его построят еще при нашей жизни.