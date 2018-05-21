История о том, как французский парфюмер Брокар завоевал царский двор

Начиная со второй половины прошлого тысячелетия законодательницей мод в производстве "цветочной воды" стала Франция. Именно здесь ввели в использование духи и одеколоны, хотя поначалу эти новшества имели вполне определенную цель: забить запах немытых тел. Водные процедуры у дам и кавалеров не былп в то время в почете.

В Москву в начале 1861 года пиезжает 25-летний коммивояжер из Парижа, Генрих Бокар. Несмотря на молодость, он сразу был замечен владельцем мыльной фабрики Константином Гиком. Прочитав рекомендательные письма, он предложил французу занять место "заведующего парфюмерными работами" на его производстве сроком на три года.

Определенный опыт у молодого предпринимателя был — его отец Атанас Брокар еще в начале XIX века основал в Париже парфюмерное производство, продукция которого пользовалась неплохим спросом у местных модников.

Впрочем, Генрих Афанасьевич (так Брокара стали называть на русский манер) не торопился. Прирожденный маркетолог, он внимательно изучал российский рынок.

За время работы у Гика Брокар не только занимался непосредственными обязанностями, но и экспериментировал с рецептами духов. Одна из комбинаций оказалась настолько удачной, что ее формулу приобрела французская парфюмерная фирма, выплатив изобретателю 25 тысяч франков.

Этой суммы хватило для того, чтобы организовать небольшое предприятие по производству мыла, на котором, кроме владельца, трудились еще мастер и рабочий. А еще верной помощницей Брокара стала молодая жена Шарлотта. Именно она обратила внимание супруга на востребованность "народного мыла".

Шарлотте хорошо была известна любовь русских к помывкам в бане. Но если знать использовала дорогое мыло, привезенное из Европы, то простолюдины пользовались "черным", основным компонентом которого была щелочь, приготовленная из печной золы.

Шарлотта безапелляционно заявила: "Предметы личной гигиены могут и должны быть не роскошью, а средством, доступным для всех слоев населения".

Продукция имела успех, поэтому барыши, полученные от продажи мыла, Брокар пустил на покупку новых производственных мощностей, Вскоре Брокар составил рецепт одеколона "Цветочный", известный не одному поколению российских и советских людей.

Его он представил на Российской промышленной выставке 1882 года оригинальным способом: построил фонтан, который вместо струй воды извергал одеколон, и любой посетитель мог набрать в емкость ароматную жидкость.

Чуть позже Брокар создал не менее известную "Персидскую сирень", которая получила золотые медали на выставках в Париже, Брюсселе и Чикаго.

С этого момента парфюмер становится официальным поставщиком дочери императора Александра II великой княгини Марии (герцогини Эдинбургской), испанского королевского и российского императорского дворов.

Но для отечественных монархов Брокар приготовил отдельный сюрприз. Во время одного из приемов он преподнес герцогине Эдинбургской букет цветов, выполненных из воска и украшенных полудрагоценными камнями. Причем каждый из цветков — роза, ландыш, фиалка и нарцисс — источал свой аромат.

На этой основе вскоре появились на свет уникальные духи "Букет императрицы", а с 20-х годов прошлого столетия долгое время они выпускались под названием "Красная Москва".

Популярность товарищества "Брокар и Ко" росла, скоро его магазин открылся на Красной площади. Стены магазина-салона украшали картины, приобретенные Брокаром у антикваров или на Сухаревском рынке, которые по своей ценности могли бы пополнить коллекцию Эрмитажа или Третьяковской галереи.

Друзья часто спрашивали Генриха Афанасьевича: не хотел бы он вернуться на родину? На что парфюмер отвечал: "Я вернусь во Францию умирать, но жить и работать могу только в России".

Эти слова оказались пророческими. Постоянно лично соприкасаясь с химическими реактивами, Брокар получил болезнь легких. В декабре 1900 года он отправился на лечение в Канны, где и скончался. А похоронили "русского парфюмера" в местечке Провен, неподалеку от Парижа.