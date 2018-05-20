Каким 20 лет назад задумывали район "Москва-сити"?

В 1991 году архитекторы задумали строительство делового центра "Москва-сити". В 2018 году здесь уже построено более двух миллионов квадратных метров высоток. В ближайшие три года появятся еще 2,5 миллионов кв. метров. Таким ли этот район видели в начале 90-х годов?

Идею построить в столице деловой район столичным властям предложил архитектор Борис Тхор. По его мысли, небоскребы надо было возводить на площадке рядом с "Экспоцентром", где к этому времени находилась промзона. Московские чиновники откликнулись на идею, согласовали место и сформировали команду архитекторов, которую Борис Тхор и возглавил.



Архитекторы разделили будущий участок "Москва-Сити" на 20 частей. Они задумали, что в центре района должен быть парк, а под ним — подземная парковка и транспортная магистраль с разводкой к подземным стоянкам каждого высотного здания. Об этом на круглом столе в Музее Москвы рассказывал директор НИиПИ Генплана в 2004–2011 гг. Сергей Ткаченко.



Небоскребы предполагалось построить буквой U вокруг зеленой общественной зоны. По концепции группы Тхора, высотность зданий "Москва-Сити" должна была развиваться по спирали, завершаясь простой по форме и самой высокой башней "Россия".



Здания ближе к набережной должны были открывать вид на воду для людей, которые живут и работают на верхних этажах небоскребов второй линии.



Однако все пошло не по плану. Предложенная концепция застройки района предполагала свободу для архитекторов каждого из небоскребов. В результате, как замечает Сергей Ткаченко, инвесторы, которые вошли в проект и выкупили земельные участки, стали увеличивать объемы и высоту своих небоскребов по экономическим и, возможно, тщеславным причинам. От идеи комплексного подхода к застройке высотного района не осталось и следа.



По словам бывшего директора НИиПИ Генплана, изначально в "Москва-Сити" была спроектирована общая инженерная часть всего комплекса, подведены все сети, которые в 1,5 раза превышали запланированные мощности первого проекта, что создавало дополнительный резерв. Однако когда под давлением инвесторов начали строиться здания большего, чем задумывалось, объема, стало понятно, что инженерных коммуникаций не хватает. Подобная история произошла и с транспортной системой. "Сити" как город в городе функционирует нормально, но проблемы возникают, как только необходимо выбраться из него.



Согласно планам Бориса Тхора сегодня в "Москва-Сити" построены только "Башня 2000" на набережной Тараса Шевченко (1997г.) и примыкающий к ней мост "Багратион". Остальные постройки никак не соотносятся с первоначальными планами комплексного развития района.



В процессе строительства ММДЦ "утерял" башню "Россия" (участки № 17-18) — высотную доминанту (612 м), которая должна была "собирать" в единой целое расползающийся набор небоскребов "Сити".

Экономические обстоятельства не позволили инвестору Шалве Чигиринскому осуществить строительство небоскреба. В итоге на месте несостоявшегося проекта британского архитектора Нормана Фостера должны появиться два 66-этажных здания высотой не более 287 м с общим шестиэтажным стилобатом.

Об этом было объявлено московскими властями в 2014г. Архитектурную концепцию проекта строительства двух башен на данных участках и проектирование комплекса осуществляет мастерская SPEECH при участии компании HOK.

Еще один непостроенный небоскреб — здание мэрии Москвы в 72 этажа высотой 308,4 м на участке № 15. Высотка задумывалась с символической архитектурой — крыша здания должна была напоминать букву М.



Как рассказывает Сергей Ткаченко, чтобы реализовать проект в задуманном виде, был подключен Институт Генплана Москвы. "Но так как оказалось невозможным убедить инвестора отдать половину площадей столичному правительству, этот проект завис", — объясняет он.





Вместо здания с буквой М на крыше в итоге будет построен другой небоскреб — Grand Tower. Максимальная верхняя отметка этого 50-этажного комплекса составляет 283,4 м. Здание планируется связать со станцией метро "Выставочная".



Третье глобальное изменение проекта — строительство торгово-развлекательного центра вместо парка. В первой концепции района предполагалось, что зеленое пространство будет местом отдыха для клерков офисных высоток и жителей соседних кварталов, рассказывает Артем Укропов, главный архитектор московского архитектурного бюро Megabudka. Сейчас на его месте построен торгово-развлекательный центр "Афимолл".



На данный момент в "Москва-Сити" полностью завершено строительство десяти объектов:



"Башня 2000"

мост "Багратион"

"Меркурий-Сити"

"Евразия"

"Город Столиц"

"Империя"

"Башня на набережной"

"Северная башня"

торгово-развлекательный центр "Афимолл-Сити"

гостиница Novotel

Всего на территории делового центра в 2017г. будет 23 объекта.



Достраиваются и готовятся к открытию в ближайшие годы небоскребы:



"ОКО" (2015-2016гг.)

"Федерация" (2015)

IQ-квартал (2014-2015)

"Эволюция" (2014-2015)