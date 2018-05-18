Самый древний город в Европе

В 2005 году в Болгарии, близ современного городка Провадия. был найден доисторический город, получивший название Провадия-Солницата.В течение нескольких лет найденное поселение пристально изучалось, а затем ученые заявили, что построено оно было приблизительно 6700-6200 лет назад.

Василь Николов (Vasil Nikolov) из Болгарского национального института археологии в своём интервью агентству AFP news сказал: "Этот город отличается от греческих городов-государств, от городов древнего Рима или средневековых поселений. Археологи заключили, что это поселение датируется пятым тысячелетием до нашей эры".

Получается, что поселение относится к эпохе халколита (медный или медно-каменный век). то есть, является ровестником Варненского Некрополя. Хотя жителей там когда-то жило примерно число жителей 350 человек, это был именно город, а не деревня. Горожане проживали в двухэтажных домах, а вся территория поселения была обнесена защитной каменной стеной.

Основным способом заработка здесь была добыча соли, ценившейся в те времена едва ли меньше золота. Ее начали получать из воды местного соленого источника еще за несколько столетий до образования полноценного города. Поэтому город и назвали Солницата (в переводе с болгарского это означает сольница или солонка).

Соль добывалась методом выпаривания, для чего умельцами были сооружены специальные печи, располагавшиеся сначала непосредственно внутри домов, а потом, при расширении производства, вынесенные за пределы жилого района. Полученную соль спрессовывали в блоки, напоминавшие кирпичи, и продавали на близлежащих землях.

Производство было весьма прибыльным, о чем говорит огромное количество золотых украшений (порядка 3000) обнаруженных тут же. Возможно, они являлись платежным средством, или изготавливались местными ювелирами из полученной платы за соль.

Также недалеко от города было найдено кладбище, которое могло бы помочь в изучении быта местных жителей. Однако из-за того, что в те времена в поселении использовался необычный метод захоронения — в могилу помещалась лишь верхняя часть тела, исследования оказались более трудоемкими и пока не увенчались значительными успехами.