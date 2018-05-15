Загадочному поведению звезды Табби нашли объяснение

Эта такая неприметная на первый взгляд звезда неожиданно вызвала большой ажиотаж в сентябре 2015 года, когда было обнаружено, что она испытывает таинственное падение яркости. 18 мая 2017 года было объявлено о новых провалах, что побудило обсерватории со всего мира направить свои телескопы на далекую звезду Табби (KIC 8462852).

Некоторые ученые высказывали даже совершенно невероятные гипотезы о том, что мир через телескопы наблюдает проявление мощи некой неизвестной инопланетной цивилизации. Идеи варьировались от роя комет и поглощения планеты до инопланетных мегаструктур.

Звезда Табби находится от нас на расстоянии 1480 световых лет, в созвездии Лебедя. Это невообразимо далеко. Но главное не в этом, а в том, что астрономы выявили у нее сильные колебания яркости. В приниципе, ничего в этом удивительного нет, ведь переменных звезд много. Только эта звезда вполне стабильна и сама по себе яркость не меняет.

Поэтому изменения яркости — признак прохождения неких тел перед диском звезды. Да, так открывают экзопланеты, но их проходы имеют периодичность. Здесь же ничего подобного не наблюдалось.

Яркость звезды Табби меняется нерегулярно и значительно, и это нельзя объяснить наличием даже крупных планет. Одна из версий — наличие около звезды так называемой сферы Дайсона -искусственной конструкции гигантского размера. Другие теории — наличие огромной планеты с кольцами или гигантского кометного облака или кольцевой системы во внешней Солнечной системе.

Первое исследование, представленное в , проведено командой ученых из Испании. Работа основана на данных телескопа "Kepler", который фиксировал провалы в яркости звезды до 20 процентов в 2015 году, а также на наблюдаемых позже непериодических повторениях затмений. Команда создала модель системы, которая показала, что объект с кольцами и троянские астероиды, следующие по одной орбите, могут объяснить загадочное поведение звезды.

Система звезды Табби в представлении испанских ученых. Credit: F. Ballesteros et al.

Это объяснение предлагает не только совершенно естественный сценарий того, что могло бы привести к затмению звезды, но также указывает на то, что может подтвердить их теорию. "В то время, как большинство сценариев других ученых обязывают к присутствию в системе никогда непосредственно не наблюдавшихся астрономических объектов, от роя комет до сферы Дайсона, наша модель требует наличия относительно знакомых вещей, а именно большой планеты с орбитальными кольцами и облаком троянских астероидов. Более того, наша работа позволяет сделать определенный прогноз: облако троянцев должно вызвать новый период провалов в кривой блеска примерно в 2021 году", — сказал Фернандо Бальестерос, ведущий автор исследования из Университета Валенсии (Испания).

Джейсон Райт из Университета штата Пенсильвания (США), который предложил теорию инопланетный мегаструктуры, прокомментировал работу испанских ученых. Он отмечает, что теория имеет сильные стороны, но не учитывает некоторые наблюдения.

По его словам, провалы в яркости довольно значительные, что не может легко объясняться природными явлениями. Исследование также не затрагивает вековое угасание звезды Табби. Но, пожалуй, самым важным, по мнению Райта, является масса, которая потребуется для создания затмения.

"Им нужно много астероидов. Количество, которое они предлагают, огромно: больше массы Юпитера! Мне непонятно, как такой рой может быть со-орбитальным с планетой и оставаться стабильным. Кроме того, как вы удержите вещество столь огромной массы от объединения в планету? Да и где взять столько камней?!" — комментирует Джейсон Райт.

Кольцо вокруг Солнечной системы

Вторая статья также представлена ​​в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. В ней профессор Джонатан Кац из Вашингтонского университета (США), утверждает, что провалы звезды Табби могут быть вызваны объектами в самой Солнечной системе, в частности, кольцевой структурой, которая находится между телескопом "Kepler" и KIC 8462852.

Основываясь на интервале между провалами, а также на орбите телескопа, Джонатан Кац вычислил на каком расстоянии должно располагаться это гипотетическое кольцо, а также дал оценку его размера и распределения твердых частиц. Как он написал в своей работе, объект размером 600 метров сможет ненадолго скрыть весь свет, идущий от звезды Табби.

"Возникновение глубоких провалов, разделенных примерно двумя годами наблюдений "Kepler", намекает на то, что это явление может быть локальным, а не околозвездным. Это наводит на размышления, но не является статистически убедительным, так как интервал отличается от кеплеровских лет на несколько процентов. Однако, трудность разработки убедительной околозвездной модели оправдывает возможные объяснения с использованием колец из Солнечной системы", — сказал Джонатан Кац.

Еще одним интересным аспектом исследования является тот факт, что оно также делает прогнозы относительно будущих затмений. Гипотеза показывает, что будущие провалы в яркости могут наблюдаться с Земли с интервалами всего в один год. Но, по словам Райта, который также прокомментировал эту статью, это выглядит как математический просчет.

"Некоторые математические данные кажутся мне неправильными. Джонатан Кац предсказывает, что провалы будут видны с Земли каждые 365,25 земных дней, но он игнорирует орбитальное движение самого объекта. Кроме того, такое кольцо не может объяснить все провалы, да и как вообще оно могло возникнуть?" — комментирует Джейсон Райт.

Возможно мы никогда не узнаем, что стоит за странным поведением KIC 8462852. Но хочется верить, что телескопы следующего поколения помогут нам в этом разобраться, и мы сможем по-настоящему исследовать эту загадочную звезду Табби.