Почему в США закрыли программу разработки уникального самолета СВВП

Программа разработки электросамолета с вертикальным взлетом-посадкой LightningStrike XV-24A закрыта. Такое решение приняло американской оборонно-исследовательское агентство DAPRA. Цуелью проекта, который был частью программы VTOL X-Plane, была отработка новых технологий.

Эксперты вынуждены были признать, что их прогнозы не сбылись и самолеты СППВ так и не получили столь широкого распространения, как предполагалось. Подобные летательные аппарыты хотели использовать еще в годы "холодной войны" после первых ударов и уничтожения аэродромов: им не нужны были взлетно-посадочные полосы. Кроме этого, СВВП все еще рассматривают как неотъемлемую часть ударного потенциала УДК (универсальный десантный корабль), однако далеко не у всех стран есть УДК и не каждый такой корабль может нести самолеты.

Конечно, внимание военных специалистов всегда привлекали внимание сочетающиеся в СВВП неприхотливость вертолета со самолетной скоростью. Тем не менее, проект закрыт. Конечно, на такую технологию существует запрос у гражданского рынка, однако к DAPRA сейчас нет партнеров, с которым можно было реализовать подобный проект.

По словам Фреда Кеннеди, руководителя отделения Tactical Technology Office (TTO) DARPA, проект позволил получить множество важных данных в смежных направлениях, касающихся, в частности, моделирования задач аэродинамики, а также вопросов, связанных с работой авиационных электрических двигателей.

Напомним, беспилотник XV-24A LightningStrike предполагалось снабдить чрезвычайно толстыми крыльями, способными поворачиваться вертикально. Тяга создается с помощью 24 мощных электродвигателей, расположенных в крыльях и фюзеляже. Масса построенной в рамках проекта уменьшенной модели — 147 килограммов, реальный же аппарат должен был весить примерно пять тонн с размахом крыльев в 18,5 метра. Скорость полноразмерного прототипа хотели довести до 500 километров в час, а в перспективе — и до 700 километров в час. Масса полезной нагрузки беспилотника должна была составлять 40% от его максимальной взлетной массы.