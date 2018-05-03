Миллионы "божьих коровок" в одном месте - что их привлекло?

В окрестностях горы Барр, что в Южной Австралии, стоит старая радиовышка. Никому она не нужда, да и едва ли о ней кто-то вспоминает. Но в последнее время она неожиданно оказалась в центре внимания.

Все дело в том, что именно в этом месте было отмечено настоящее нашествие жучков Coccinellidae, более знакомых нам, как "божья коровка". Они роятся там миллионными стаями, и никто не понимает, что их туда привело.

Столько божьих коровок в одном месте профессор Энди Остин из Университета Аделаиды никогда не видел. Тысячные рои — бывало, и как раз в этих краях, но чтобы так много! Для понимания, основание вышки имеет сторону около 5 м, жучки заполонили все его целиком и их слой имеет толщину ладони, примерно 12 см. При размерах самой божьей коровки в пару миллиметров, можете подсчитать, сколько их там.

Днём они летают и жужжат вокруг, ночью заползают в щели, а кому не хватило места — покрывают всё вокруг живым ковром. Божьим коровкам свойственно собираться вместе в период размножения, но такая огромная масса для этой цели просто бесполезна.

Дело в том, что около четверти из них уже мертвы, раздавлены весом огромного количества собратьев, что отчётливо видно и подтверждается осязаемым трупным запахом.

Это дало натолкнуло энтомолога на интересное предположение: "божьи коровки" таким отвратительным запахом отпугивают хищных птиц. Поэтому некоторые насекомые жертвуют собой, чтобы обеспечить выживание остальных в этот сложный период. Зарождение новой жизни и смерть идут рядом.

Профессор Остин полагает, что истина откроется максимум через несколько дней, потому что дольше это скопление не протянет. Божьи коровки или отложат яйца и улетят, или погибнут от голода. Их трупиками будет усеяна вся земля, и этот коллективный суицид здорово пугает местных жителей, которые склонны видеть за ним некие странные знаки и знамения.