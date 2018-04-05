Город-лабиринт Коулун

До какой чудовищной степени может дойти уплотнение, наглядно показывает район Гонконга под названием Коулун. Сотни тесно прижавшихся друг к другу многоэтажек, узкие проходы между ними, отсутствие солнечного света, дети, игравшие на крышах зданий, опиумные притоны и дома терпимости. Окна здесь считались просто роскошью.

Это было самое густонаселенное место в мире — плотность населения в квартале достигало двух миллионов человек на км²: на территории всего 2,6 га жило около 50 тысяч человек.

Уже в конце первого тысячелетия нашей эры здесь поселились люди и организовали оборонительный пост. В 1842 году вся территория этого квартала и всего Гонконга была сдана в аренду Великобритании. Правда потом, Великобритания отказалась от аренды Коулуна, и территорию вновь вернули Китаю. Получилось что посередине британской колонии образовался анклав размеров в 2,6 га. Через некоторое время в этом районе перестали действовать законы, жители перестали платить налоги, а все государственные учреждения были ликвидированы.

Но жизнь того Коулуна, о котором писали, что более густонаселенного места нет на земле началась в середине прошлого века. Гонконг после Второй Мировой войны стал "островом", окруженным британцами, отделенным от Китая территорией британской империи, а крепость Коулун стала его сердцем.

Сюда бежали все, кто хотел спрятаться от китайских репрессий, войны и законов. Не удивительно, что здесь было всё по-своему, по сути образовалась закрытая территория с отдельным правительством в лице местных кланов, инфраструктурой и бытом.

В этот период начался массовый "самострой", при этом жители Коулуна демонстрировали чудеса выживания в условиях, по сути, анархического общества. В квартале не было центрального водоснабжения, однако жителями были вырыты 70 колодцев, вода из них электрическими насосами доставлялась на крыши зданий, а оттуда по лабиринту бесчисленных труб отправлялась в квартиры потребителей. Отсутствие электричества решалось нелегальным подключением к гонконгским электросетям.

Сначала коулинцы строили небольшие дома в два-три этажа. Но жителей в квартале становилось все больше. Поэтому на малохэтажных домах вырастали новые и новые этажи. К 1990 году квартавл представлял собой целый рой многоэтажек, тесно прижавшихся друг к другу, между которыми оставались лишь узкие лабиринты. Сюда не проникал ни свет, ни чистый воздух. Постороннему человек сориентироваться здесь было просто невозможно.

Здания представляли собой опасность из-за своей ветхости, хлипкости и ненадежности, но на протяжении десятилетий в Коулуне продолжалось строительство. Чтобы расширить жилое пространство, люди старались приладить сбоку пристройки, несмотря высотность.

Крыши домов для Коулун были местом, куда каждый день выходили сотни людей: просто подышать чистым воздухом или почувствовать солнечный свет. Дети играли исключительно на крыше, ведь на земле ничего кроме узких проходов между домами не было.

Коулун по сути обеспечивал себя всем: в квартале на первых этажах зданий действовали несколько десятков стоматологических комнат, были организованы детские сады и школы, кое-что в Коулун завозилось из самого Гонконга. Были даже свой почтальон, действовали мясные лавки, парикмахерские.

Законы Китая здесь не действовали, а потому надобности доказывать свою квалификацию, чтобы открывать больницу, не было. Хаос и беспорядок, который местные жители считали весьма понятным.

Здесь же размещались фабрики по производству чего угодно, мелкие промышленники устраивали подпольный бизнес не выходя на улицу. По сути в Коулуне образовалась своя автономия, которая не нуждалась в чужом вмешательстве.

Сам же город стал больше похож на одно гигантское строение, кривое и страшное, дававшее писателям-фантастам пищу для написания романов относительно городов-муравейников будущего.

В 1987 году Китай и Великобритания смогли договориться. Несмотря на противостояние криминальных элементов и сопротивление местных жителей, властям Гонконга удалось в конечном итоге расселить жителей Коулуна по другим местам

Сносить Коулун стали только в 1993 году. Вокруг уже кипела совсем другая жизнь. Были разбиты парки и сады, обустроены детские и спортивные площадки, строились новые дома. Теперь на месте страшного квартала раскинулся парк, в котором сохранились лишь некоторые напоминания о прошлом Коулуна.