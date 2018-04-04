Как построили знаменитые банши-близнецы в Нью-Йорке

Ровно 45 лет назад, 4 апреля 1973 года, в Финансовом квартале Манхэттена в Нью-Йорке был открыт был торжественно открыт Всемирный торговый центр, спроектированный Минору Ямасаки. Архитектурной доминантой комплекса были две башни-близнецы, каждая по 110 этажей — Северная (высотой 417 м, а с учётом установленной на крыше антенны — 526,3 м) и Южная (высотой 415 м). Они и стали известным на весь мир символом Нью-Йорка.

Идея создания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке родилась задолго до этого. В 1943 году Законодательное собрание штата Нью-Йорк приняло законопроект, позволяющий губернатору Нью-Йорка Томасу Дьюи начать планирование строительства, однако в 1949 году разработки были приостановлены.

В конце 1940-х и начале 1950-х годов экономический рост в Нью-Йорке был сосредоточен в центре Манхэттена. Чтобы стимулировать реконструкцию других районов Манхэттена, Дэвид Рокфеллер предложил Управлению Портов построить торговый центр в Нижнем Манхэттене. Однако до строительства дело дошло еще 30 лет спустя.

Архитекторами проекта стали бюро Emery Roth & Sons и Минору Ямасаки — выходец из семьи эмигрантов, до этого построивший здания Тихоокеанского научного центра в Сиэтле, жилой комплекс Пруитт-Айгоу в Сент-Луисе (штат Миссури) и др. Ямасаки боялся высоты, поэтому все его проекты отличаются узкими вертикальными окнами. Окна зданий ВТЦ были всего 46 см в ширину. Ямасаки объяснял, что так он стремится создать чувство безопасности для человека, который мог был подойти к окну и опереться на него обеими руками, почувствовав себя в безопасности.



По первоначальному плану Ямасаки башни-близнецы должны были быть высотой по 80 этажей, но из-за требований Портового управления здания высота зданий была увеличена до 110 этажей. Открытые в 1973 году башни стали высочайшими в мире небоскребами. Кроме башен план ВТЦ включал в себя строительство четырех малоэтажных зданий и 47-этажного "7 World Trade Cente" (был построен в середине 1980-х).



Основным фактором сдерживания высоты зданий была прокладка лифтов — чем выше здание, тем больше лифтов требовалось для его обслуживания, требовались более громоздкие лифтовые шахты. Ямасаки с инженерами решили использовать новую систему с двумя "небесными лобби" (skylobby), где люди могли перейти от крупного скоростного лифта к местным лифтам, которые ходили до нужных этажей в своей секции.

Подготовка к строительству началась в 1965 году с выкупа территории района Radio Row и сноса существующих зданий, преимущественно жилых и небольших магазинчиков. Многие местные жители отказывались переселяться в другие районы, поэтому начало строительства несколько раз откладывалось. Группа малых предпринимателей подала иск на Портовое управление, оспаривая перенос своего бизнеса из этого района, но Верховный суд отказался его принять.



Комплекс возводили на насыпном участке, поэтому фундамент в 20 метров глубиной пришлось делать по сложной технологии, чтобы предотвратить прорыв воды из Гудзона в зону строительства. На эти работы ушло 14 месяцев. В августе 1968 года началось строительство Северной башни центра, спустя семь месяцев — Южной.





Инженеры фирмы Worthington, Skilling, Helle & Jackson решили строить башни по системе "труба - каркас", без использования несущих балок и колонн — стальные колонны в ядре здания, а также во внешней стене располагались так близко друг к другу, что формировали жесткую структуру стены, которая могла выдержать практически все боковые нагрузки: ветровые и гравитационные. Это позволило увеличить полезную площадь башен-близнецов.

Стены состояли из 59 колонн с каждой стороны, каждая модульная часть включала в себя три колонны по три этажа высотой, соединенных перемычками, которые, в свою очередь, приваривались к колоннам и создавали новые модульные части.



Колонны защитили распыленным огнестойким материалом. Чтобы обеспечить комфорт находящимся внутри здания людям, был проведен ряд экспериментов, после которых инженеры разработали вязкоупругие амортизаторы для поглощения некоторой части колебаний, так как некоторые испытывали в башнях тошноту и головокружение.

В каждой башне было сконструировано прямоугольное ядро 27×41 м. В нем разместили шахты лифтов и коммуникаций, туалеты, вспомогательные помещения. Оно было построено из 47 стальных колонн. Пространство между внешней стеной и ядром перекрывалось конструкциями полов, которые соединялись с внешней стеной таким образом, чтобы уменьшить количество вибраций. Боковые нагрузки при этом передавались от внешней стены на центральное ядро.



Общие расходы на строительство башен составили $900 млн. Комплекс был торжественно открыт 4 апреля 1973 года.



Дизайн построенного ВТЦ вызвал критику урбанистов и многих архитекторов. Башни-близнецы называли "стеклянно-металлическими шкафами", "примером бесцельного гигантизма и технологического эксгибиционизма, что в настоящее время потрошит живую ткань каждого большого города".



Однако очень быстро башни стали одним из символом Нью-Йорка наряду с Эмпайр-стейт-билдингом и статуей Свободы. Их изображение украшало открытки, башни появлялись в заставках сериалов ("Друзья", "Секс в большом городе") и кинофильмов ("Кинг-Конг" 1976 года).



До всемирно известного теракта 11 сентября 2001 года, когда башни и другие постройки комплекса были разрушены, ВТЦ пережил крупный пожар и еще один теракт.

13 февраля 1975 года сгорели этажи с 9-го по 14-й Северной башни. Огонь распространился из-за возгорания телефонных проводов в шахте между этажами. С возгоранием удалось справиться в течение нескольких часов, никто не пострадал.



26 февраля 1993 года на территорию подземной парковки Северной башни ВТЦ заехал грузовик с 680 кг взрывчатки. В результате взрыва погибли шесть человек, более 1000 человек получили ранения. Целью террористов было разрушение Северной башни, которая, по их расчетам, должна была упасть на Южную, что должно было привести к разрушению обеих и массовым жертвам. После теракта были заменены системы сигнализации и противопожарной безопасности.





11 сентября 2001 года террористы, захватив два самолета авиакомпании American Airlines, направили их в Северную, а затем и Южную башню. Первый самолет врезался в Северную башню между 93-м и 99-м этажами, в результате в ловушке на верхних этажах оказались 1344 человека, которые не могли воспользоваться ни лифтами, ни эвакуационными выходами.



В Южной башне неповрежденным остался один из лестничных проемов, но воспользоваться им до обрушения смогли далеко не все. Южная башня рухнула в 9:59 утра, Северная — в 10:28. В результате теракта погибли 2752 человека — 200 из них выбросились из окон. Из-под завалов живыми были извлечены 20 человек.