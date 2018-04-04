Страница истории Петербурга: на чем стоит Северная столица

Если сегодня спросить наших современником, на чем стоит Петербург, то почти все ответ одинаково "на болоте". И это верно, но не совсем.

Местность, вырос впоследствии блистательный город с первых же лет существования Руси относилась к владениям Новгорода. Летописец Нестор писал, что по Неве в Варяжское море и даже до Рима уже в те времена ходили новгородцы.

Так что, основал новый город Петр вовсе не на пустом месте, где "мужики по пояс в ледяной воде вбивали друг-другом сваи в болота", а поставил столицу на весьма доходном, бойком и населенном месте.

Восточные славяне — ильменские словены и кривичи — заселили эти места в В VIII-IX веках. В IX веке образовалась Новгородская Русь, и она стала контролировать земли, где позднее расположится Санкт-Петербург. За обладание данной территорией велась длительная борьба между Новгородом, а затем Россией, с одной стороны, и Швецией, с другой. В 1240 году в этом месте произошла Невская битва между шведами и новгородцами.



В 1300 году шведами была основана крепость Ландскрона (венец земли) в устье Охты.

Согласно "Хронике Эрика", здесь был воздвигнут крепостной вал, стена, восемь башен и ров (стих 1546-1547). Новгородцы же под предводительством княза Андрея Александровича в 1301 году крепость не только захватили, но и полностью уничтожили.

Новгородские источники рассказывают, что в 1470-е годы в дельте Невы находилось много поселений: 15 деревень в низовьях Охты, на Петроградской стороне было 30 дворов, на Васильевском острове — 24 двора, 8 в Адмиралтейской части, деревня в 4 двора находилась на месте Александро-Невской лавры. Окрестности Невской дельты были более густо заселены.



Затем, в 1478 году, Новгородскую республику захватывает Московское княжество и присоединяет к себе. Поселения на приневской территории перешли из собственности новгородской знати в собственность московских бояр и воевод. В 1500 году на территории современного центра Петербурга находилось 21 поселение, в котором было 138 дворов.



В Писцовой книге Водской пятины 1500 года упоминается торговое поселение, "сельцо на Усть Охты на Неве". В литературе оно также встречается под названием "Невское устье". В документе, датируемом 1599-1601, упоминается наличие в городке Государева гостиного двора, корабельной пристани и православного храма, кроме того, говорится, что в городке жили "волостные люди".



В 1583 году Швеция вновь пыталась утвердиться на этих землях, но устье Невы осталось за русскими. В смутное время для борьбы с поляками русским царём Василием Шуйским в 1609 году был заключён со шведами договор о предоставлении военной силы, в обмен Швеции передавалась территория Корельского уезда Новгородской земли. Швеция в 1611 году захватила и другие земли русского северо-запада, и Приневье, в том числе. По Столбовскому миру оно осталось за Швецией.



Территория стала частью одной из шведских провинций, а после перехода в 1634 году на ленное административное деление она стала частью Нотебургского лена. В 1611 году в устье Охты, на левом берегу, на месте русского торгового поселения, шведами была заложена крепость Ниеншанц, а на противоположном берегу Охты — город Ниен. Выгодное географическое положение — близость к Балтике и полноводность реки Охта (доступность для морских судов) — привело к быстрому развитию Ниена и Ниеншанца, а также большому товарообороту между этими городами и русскими землями

В первой половине XVII века рядом с крепостью на правом берегу Охты сформировался торговый Ниенштадт, получивший в 1632 году статус города. В 1656 году русский полководец, царский стольник П. И. Потемкин взял Ниеншанц штурмом, но тогда вернуть приневские земли России не удалось.



После этого штурма, примерно к 1677 году город Ниен был обнесён внешним кольцом укреплений — люнетами с батареями и рвами — от берега Невы и до берега Охты. К концу XVII века гарнизон крепости насчитывал более 600 человек и имел в своём распоряжении около 80 пушек.

Ниен был крупнейшим городом Нотеборгского лена, намного превосходящим по размерам и богатству административный центр лена — город Нотеборг (Орешек, Шлиссельбург): в нём было более четырёхсот податных дворов.

Напротив города — на противоположном берегу Невы — находилось село Спасское. Всего на месте современного центра Санкт-Петербурга находилось около 40 поселений.



К началу XVIII века за пределами городских укреплений были построены многочисленные шведские и финские пригородные усадьбы, некоторые из которых располагались на значительном отдалении от города — на островах дельты и по берегам многочисленных рек и рукавов Невы, а основная масса образовала пять новых кварталов городской застройки уже за пределами укреплений.



Одна из таких усадеб — имение шведского майора Эриха Берндта фон Коноу (Конау) — небольшой домик с хозяйственным двором и садом стало впоследствии Летним садом. Известно, что город был сожжён в октябре 1702 года по приказу шведского военного командования.







23 апреля (4 мая) 1703 года 16-ти тысячная армия Б. П. Шереметева подошла к крепости и пригороду, а 1 мая (12-го по новому стилю) Ниеншанц был захвачен русскими войсками. Город был переименован Петром I в Шлотбург (нидерл. Slotburg — Замок-город).

Рядом располагалась крепость Орешек (в русских летописях город Орехов; фин. Pähkinälinna, Пянкинялинна; швед. Nöteborg, Нётеборг) — древняя русская крепость на Ореховом острове в истоке реки Невы, напротив города Шлиссельбург в Ленинградской области. Основана в 1323 году, с 1612 по 1702 год принадлежала шведам.



Русское войско под командованием Бориса Шереметева 27 сентября (8 октября по Новому стилю) 1702 года осадило крепость. 11 октября (22 октября по Новому стилю) 1702 года, после продолжительной бомбардировки, русские войска пошли на штурм, продлившийся 13 часов, и одержали победу. В осаде лично участвовал Пётр I в должности бомбардир-капитана.

В это время становится главным вопрос о создании крепости для защиты новых рубежей. Изучив карту дельты Невы, Пётр I избирает местом строительства города Заячий остров (по фин. Enisaari).



16 (27) мая 1703 русским царём Петром I на землях, называвшихся Ингерманландией, была заложена крепость Санкт-Питер-Бурх, так же стал называться и город. Название было выбрано Петром I в честь святого апостола Петра. Первоначальное Sankt-Piter-Burch было имитацией голландского произношения Sint-Petersburg. В 1720 году название Санкт-Питер-Бурх меняется на Санкт-Петербург (близкое к нем. Sankt Petersburg).



Поскольку город начал строиться, когда ещё продолжалась Северная война, первой и главной постройкой в нём стала крепость ("фортеция"). Она была заложена на Заячьем острове в дельте реки Невы в нескольких километрах от Финского залива. Дату заложения крепости принято считать официальной датой рождения города.

Существует распространённая легенда, что первый камень Петропавловской крепости был заложен царём Петром собственноручно и что во время этого события в воздухе был замечен орёл. Но данные утверждения не подтверждаются однозначно источниками: орлы не водятся в этой местности, а царь, наиболее вероятно, находился в это время в Лодейном поле, где строились корабли для будущего Балтийского флота.