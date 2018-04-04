Где находится самый древний и длинный мост в мире?

Строго говоря, самый длинный древний в мире мост длиной в 2437 метров был когда-то построен между Румынией и Болгарией. назывался он мост Константина, но простоял всего 40 лет.

Зато китайский мост Аньпин существует до сих пор и до 1905 года он был самым длинным в Китае. Пролегает мост над устьем реки Шинчжинь и соединял города Аньхоу и Шииту. Аньпин — это 331 пролет балок из гранита, шесть каменных пагод и пять павильонов для отдыха путешественников.

Из-за того, что русло реки сильно заилилось, мост пришлось уменьшить на 150 метров и его длина составляет 2070 метров, а из павильонов для отдыхающих остался лишь один. Буквально в нескольких сотнях метров от этой конструкции проходит современное шоссе, мостовая конструкция которого намного меньше, ведь ширина реки стала совсем незначительной.

Город Цюаньчжоу, расположенный на юго-восточном побережье Китая, был одним из важнейших китайских портов на историческом Морском Шелковом пути. Ранее известный как Зайтон (или Зайтун), названный арабскими купцами, порт принимал проходящих мимо мореплавателей и путешественников разных культур и религий.

Начало торговых и культурных взаимодействий с другими регионами, в частности, с городами на побережье Южно-Китайского моря, приходится на ранее правление южно-китайских династий в VI веке нашей эры. Впоследствии порт стал одним из четырёх наиболее используемых китайских портов при династии Тан (618-907 года н. э.) и при династии Юань (1271-1368 года н. э.).

Это было связано также с наличием ста других портов на морском маршруте Шелкового пути, таких как Мадрас в Индии, Сираф в Иране, Маскат в Султанате Оман и Занзибар.

Для того чтобы впечатлять прибывших в порт моряков, в гавани Цюаньчжоу были посажены Эритрина или Коралловые деревья, которые цвели красными, бросающимися в глаза, цветами. Таким образом, арабское прозвище города Зайтон исходит из китайского названия растения Цитонг.

Цюаньчжоу когда-то посетили много известных средневековых исследователей — Марко Поло, Одорико Порденоне и Ибн Баттута. Побывав здесь, они описывали порт как один из крупнейших гаваней в мире: "портовый город с кораблями всех размеров из всех уголков света, которые приставали к дебаркадеру и вновь уходили в плавание, динамичные рынки, на которых торговцы из разных регионов обменивались товарами".

Как представляется, миссией Марко Поло было сопровождение монгольской принцессы на церемонию её бракосочетания из Цюаньчжоу в Персию (современное государство Иран).

Несколько исторических объектов на Морском Шёлковом пути в Цюаньчжоу свидетельствуют о славной истории города. Найденные затонувшие суда в бухте Цюаньчжоу (Houzhu Harbor), среди которых также был парусный корабль с деревянным корпусом, являются доказательством динамичной активности и процветания порта.

Предполагается, что упомянутое выше затонувшее трёхмачтовое коммерческое судно было построено в XIII веке в Цюаньчжоу, и в момент крушения корабль возвращался из юго-восточной Азии, наполненный пряностями, лекарственными средствами и другими товарами.

В период империи Сун, наряду с тем фактом, что Цюаньчжоу был крупным центром торговли и обменов на Морском Шелковом пути, город занимал лидирующую позицию в кораблестроительстве и развитии навигационных технологий.

В Цюаньчжоу собирались мореплаватели, купцы и исследователи из разных уголков света, благодаря их присутствию в городе царило мирное сосуществование различных этнических и религиозных групп, включая буддистов, индуистов, даосских представителей, несториан, манихеев, евреев, католиков и мусульман.

Об этом свидетельствует множество исторических религиозных объектов и памятников в Цюаньчжоу. Храм Кайюань с башнями-близнецами является древнейшим буддийским храмовым комплексом в Китае, а статуя Лаоцзы, легендарного основателя даосизма, — одна из самых больших китайских статуй этого вида. Древняя китайская мечеть Цинцзин — свидетель продолжительного взаимодействия Цюаньчжоу с арабским исламским миром. В манихейском храме Кан Ан (означает соломенная хижина) находится единственная статуя манихейского пророка Мани.