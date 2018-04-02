Бункеры: как миллиардеры готовятся выживать в ядерном Апокалипсисе

Наступление "ледяной войны" в отношениях между Россией и Западом снова активизировало племя "выживальщиков". О том, что американские миллиардеры целенаправленно и не жалея средств готовятся к своего рода Апокалипсису и о полном жизни движении богатейших "сурвивалистов" The New Yorker подробно рассказывал еще год назад.

В августе прошлого года, на фоне резкого обострения отношений между США и Северной Кореей по данным американской компании Rising S, которая специализируется на создании подобных укрытий, на 90% увеличились продажи подземных убежищ.

Сейчас очередной ажиотаж спросоцировал кризисом в отношениях в Россией. К примеру, для богатых американцев уже сейчас созданы все условия для того, чтобы скрасить пребывание под землей и сделать период возможной ядерной зимы наиболее комфортным.

Хотя эту тему страются не поднимать западные СМИ, застройщики радостно встречают тех, кто кто хочет "пережить всех" и предлагают широкий спектр убежищ, начиная от дешевых "общаг" в заброшенных газопроводах и заканчивая хоромами класса "люкс" по заоблачной стоимости.

Конечно, мода на бункеры "судного дня" появилась у богачей не сегодня. После того, как в нулевых в свет вышла занимательная книжонка "Суверенный индивид: Осваивая переход к информационному веку" написанная в 1997 году двумя англичанами — финансистом Джеймсом Дейлом Дэвидсоном и журналистом, имеющим титулом лорда Уильямом Рис-Моггом, очень обеспеченные люди задумались о том, как подготовиться к порхому варианту развития событий.

Кстати, подзаголовок у книги был очень красноречивым: "Как выжить и преуспеть при крахе государства всеобщего благосостояния". А основной мыслью был совет богачам не отвлекаться на моральные предрассудки и прежде всего думать о своей шкуре.

Книга вызвала большой ажиотаж у "выживальщиков" по всему миру, что было вызвано и тем, что многие футуристические прогнозы авторов стали сбываться с поразительной точностью. Например, Дэвидсон и Рис-Могг предсказали появление криптовалют, которые заместят обычные деньги и при этом назвали Австралию и Новую Зеландию идеальными убежищами для тех, кто хочет спастись от ядерных конфликтов, гражданских войн и краха экономики США.

После выхода книги в свет цены на недвижимость в Австралии и Новой Зеландии выросли на порядок, что вызвало понятное недовольство граждан этих двух стран. Богатые инвесторы из Америки не скупясь начали скупать самые лакомые территории, превращая их в места, созданные по образу и подобию тех, что были описаны в "Библии выживальщиков".

Один из магнатов Кремниевой долины, большой поклонник Толкиена, Питер Тиль купил огромное поместье в Новой Зеландии на берегу озера Ванака. После Тиля дома с огромными участками там же купили себе режиссер Джордж Кэмерон и миллиардер Джулиан Робертсон.

Помимо Австралии и Новой Зеландии бункеры класса "люкс" строятся и в других райских уголках планеты. Марк Цукерберг предпочел купить поместье в 750 акров на Гавайях, а основатель Oracle Ларри Эллисон мелочиться не стал и приобрел сразу 98% шестого по величине гавайского острова Ланаи, а заодно и личную авиакомпанию. Владение островом предполагает, что у тебя должен быть свой аэродром, на котором личный самолет будет прогревать двигатель сутки напролет.

Тем же "выживальщикам", которым подобная роскошь не по карману, в Канзасе предлагается шикарный кондоминиум "Выживание" в бывшей ракетной шахте. В этом 15-этажном жилом комплексе есть бассейн, спортзал, кинотеатр, классная комната, больница и даже тюрьма. Все это окружено по периметру оградой, по которой пропущен электрический ток, а также вышками, на которых должны сидеть снайперы. Стандартная квартира в "Выживании" площадью 170 кв. м стоит ни много, ни мало 3 миллиона долларов.

Еще более бюджетный вариант — бункеры эконом-класса, которые компания Vivos ("Живой") создала на территории бывшей военной базы в Южной Дакоте. Под строительство занято 18 квадратных миль, и в этих подземных бункерах смогут спрятаться от ядерного удара около 10 тысяч человек.

Разумеется, что никаких бассейнов и спортзалов там, конечно, нет. Каждое помещение — это несколько крохотных спален и кухня-столовая. Мебель обтянута кожзаменителем, на стенах висят картины. В общем, скромно, но уютно. Застройщик просит за каждое убежище по 25 тысяч долларов.

Стоит выделить и сеть убежищ "Ранчо "Мужество", каждое из которых находится в таких экзотических местах, как, например, заброшенный газопровод. Условия содержания спартанские: деревянные двухэтажные нары, солдатские одеяла, голые цементные стены, страшная теснота. Зато застройщики обещают защиту от радиации, вирусов, химического и биологического оружия, а также непременную ограду с электротоком и снайперов для защиты от тех, кто попытается попасть в убежище, не заплатив за это. Аренда одной койки стоит всего тысячу долларов в год, а пока война не началась, застройщики позиционируют свое жилье как вариант для бюджетных каникул и своего рода "ролевых" игр.

Наиболее высоким спросом пользуются бункеры "Ранчо "Мужество"", построенные около Вашингтона. Основатель сети — полковник разведки в отставке Дрю Миллер уверен, что в этом году "существует 21-процентная вероятность глобальной катастрофы". "Надо быть идиотом, чтобы не думать о таком варианте развития событий", — заявил он в интервью одной из британских газет.

Значительная часть клиентов Миллера — это "профессионалы из Вашингтона", в том числе рядовые сотрудники ЦРУ и ФБР. В планах отставного полковника строительство еще 12 убежищ по всей стране, в каждом из которых смогут спрятаться от 50 до 500 человек.

В свете "русской угрозы" американцы видят элемент некой игры, которую подогревают обменом опытом в закрытых группах в соцсетях, а также устраивают регулярные слеты и вылазки напоминающие учения на случай конца света. Венчурный капиталист Марвин Ляо не любит огнестрельное оружие, и чтобы защитить свою семью, выучился стрелять из лука. А гендиректор сайта Reddit Стив Хафман с удовольствием рассказывает журналистам о том, что припас на случай глобальной катастрофы пару мотоциклов, оружие, патроны, консервы. И специально сделал лазерную коррекцию зрения: "Если наступит конец света, у меня будет чертова куча проблем с тем, чтобы достать очки или линзы".

Читая о таких глобальных приготовлениях волей-не волей вспоминается фильм конца 90-х годов прошлого века "Взрыв из прошлого", где семья, предположив, что началась ядерная война, 35 лет просидела в бункере под землей.