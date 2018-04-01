Загадки века минувшего: поезд, исчезнувший в туннеле

В июле 1911 года итальянская фирма Sanetti организовала железнодорожную развлекательную экскурсию для богатых и знатных семей. Небольшой поезд из трех вагонов отправился от Римского вокзала в горы Ломбардии, на осмотр уникального для начала ХХ века сооружения — километрового тоннеля.

Новый участок дороги окружали разные достопримечательности который с интересом рассматривали 106 пассажиров, отправившиеся в путешествие. Спустя несколько часов поезд уже был в Ломбардии. И вот впереди показался тот самый тоннель. Состав вошел в него, однако с другой стороны он так и не появился. Никогда.

Полиция и железнодорожники тщательно обследовали туннель, однако не обнаружили ни следов крушения, ни даже следов копоти от паровозного дыма на каменных сводах. Зато были найдены два пассажира с исчезнувшего состава, пребывавшие в шоковом состоянии. Лишь спустя некоторое время они пришли в себя и смогли рассказать, что произошло.

По их словам, местность вокруг поезда вдруг покрылась молочно-белым туманом. По мере приближения к тоннелю он густел и превращался в вязкую жидкость. Пассажиров охватил дикий страх, и они выпрыгнули на ходу, благо находились они в тамбуре вагона. Остальные пассажиры явно не успели последовать их примеру.

Пострадавшие еще долго страдали психическими расстройствами, вызванными сильным стрессом, но постепенно пришли в норму. Поезд нигде так и не появился…

Эта история так напугала железнодорожные службы Италии, что они предпочли закрыть тоннель для движения и даже завалили входы камнями. А во время войны своды тоннеля обрушила авиабомба, навсегда похоронив эту загадку.

Невероятная история. Однако даже у самых заядлых скептиков ее достоверность не вызывает сомнений, поскольку все происшедшее имеет документальное подтверждение, в том числе — показания свидетелей.

В запасниках железнодорожного музея в Милане до сих пор хранится макет, напоминающий детскую железную дорогу: заводной локомотив с тремя вагонами, рельсы, миниатюрный тоннель. В свое время с помощью этой игрушки инженеры пытались смоделировать обстоятельства, при которых исчез состав. Однако ничего конкретного выяснить им не удалось.

Казалось бы, бесследное исчезновение целого поезда и более сотни богатых и влиятельных итальянцев не могло не вызвать сильнейшего общественного резонанса. Однако, вопреки ожиданиям, история не получила широкого распространения. Местные газеты опубликовали пару заметок невнятного содержания. Еще пару строк посвятила инциденту мировая пресса. И — все.

В полиции дело поспешно сдали в архив и более о нем не вспоминали. Но почему? Слишком велик оказался шок от случившегося. Вот тоннель. Вот поезд. Десятки свидетелей видели, как состав вошел в тоннель, но на выходе не появился. Внутри тоннеля его нет. Слепое пятно истории.